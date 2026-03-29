ANM a emis cod galben pentru mai multe regiuni din țară. În ce zone ninge

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip cod galben devreme severă, valabilă până luni, la ora 10:00, care vizează mai multe regiuni din țară.

Potrivit meteorologilor, fenomenelor anunțate includ precipitații însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini ridicate, în special în zona montană.

Conform informării transmise de Administrația Națională de Meteorologie, intervalul vizat aduce ploi semnificative în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, precum și în sud-estul Transilvaniei. Cantitățile de apă estimate sunt considerabile pentru această perioadă.

„În intervalul menționat, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ”, au transmis meteorologii.

Aceștia au precizat că până la finalul intervalului de valabilitate al avertizării se pot acumula cantități de apă de 25–30 l/mp, iar în anumite zone valorile pot depăși 30–40 l/mp. Astfel de acumulări pot conduce local la acumulări de apă pe carosabil și la creșteri de debite pe cursuri mici de apă.

În zona montană, precipitațiile vor avea caracter mixt, iar la altitudini de peste 1600 de metri sunt așteptate ninsori. Fenomenele vor afecta în special Carpații Meridionali și Orientali, unde se va depune un strat de zăpadă consistent.

„La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10…20 cm și va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60…70 km/h)”, a transmis ANM.

Condițiile de viscol, combinate cu acumularea de zăpadă, pot reduce vizibilitatea și pot îngreuna deplasarea în zonele montane, în special pe traseele situate la altitudini ridicate.

Meteorologii au semnalat și intensificări temporare ale vântului în anumite regiuni ale țării. Acestea vor fi resimțite în special în estul și sud-vestul teritoriului, unde rafalele pot atinge viteze moderate.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului local în estul și în sud-vestul țării, cu viteze în general de 40…50 km/h”, au mai precizat reprezentanții ANM.

Aceste intensificări ale vântului pot amplifica senzația de răcire și pot crea disconfort, în special în zonele deschise.

Avertizarea emisă de ANM reflectă o perioadă de instabilitate atmosferică, caracterizată prin alternanța precipitațiilor și variații ale temperaturilor, în special în zona montană. Specialiștii monitorizează evoluția fenomenelor, urmând ca eventualele actualizări ale avertizărilor să fie comunicate în funcție de modificările condițiilor meteo.

Populația este sfătuită să urmărească informările oficiale și să adapteze deplasările în funcție de condițiile meteorologice, în special în regiunile afectate de precipitații abundente sau ninsori.