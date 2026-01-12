Americanii, tot mai bogați. Gospodăriile din Statele Unite, nivel record al averii în T 3 din 2025

Averea gospodăriilor din Statele Unite a atins un nivel record, depășind 180.000 de miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2025, pe fondul avansului puternic al piețelor bursiere alimentat de investițiile în inteligență artificială și al creșterii continue a prețurilor locuințelor, potrivit datelor Rezervei Federale.

Valoarea netă a gospodăriilor și organizațiilor nonprofit din Statele Unite a urcat la 181.600 de miliarde de dolari la finalul lunii septembrie, de la 175.600 de miliarde de dolari la sfârșitul trimestrului al doilea, în iulie, potrivit raportului trimestrial al Rezervei Federale privind conturile naționale.

Publicarea acestor date a fost întârziată din cauza dificultăților de colectare a informațiilor generate de cea mai lungă închidere a guvernului federal din Statele Unite din istorie, care a început la debutul trimestrului al patrulea din 2025, în luna octombrie.

În trimestrul analizat, valoarea portofoliilor de acțiuni deținute de gospodăriile americanilor a crescut cu aproximativ 5.500 de miliarde de dolari, iar valoarea proprietăților imobiliare a avansat cu aproximativ 300 de miliarde de dolari.

Potrivit sursei citate, investițiile în acțiuni din domeniul inteligenței artificiale au contribuit la o creștere semnificativă de 7,8% a indicelui S&P 500 în trimestrul al treilea, în timp ce Nasdaq 100 a urcat cu peste 11%, piețele înregistrând câștiguri mai moderate în trimestrul al patrulea din 2025 și la începutul anului 2026.

Datoriile gospodăriilor americane au continuat să crească în trimestrul al treilea, într-un ritm anualizat de 4,1%, susținute de majorarea creditelor ipotecare cu 3,2% și de avansul creditului de consum cu 2,3%, potrivit datelor disponibile.

În același interval, datoria guvernului federal american a accelerat puternic, înregistrând o creștere anual de 15,5% în perioada iulie–septembrie, de aproximativ zece ori mai rapid decât în cele trei luni anterioare din 2025, conform datelor Fed.