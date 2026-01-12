Economie

Americanii, tot mai bogați. Gospodăriile din Statele Unite, nivel record al averii în T 3 din 2025

Comentează știrea
Americanii, tot mai bogați. Gospodăriile din Statele Unite, nivel record al averii în T 3 din 2025Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Averea gospodăriilor din Statele Unite a atins un nivel record, depășind 180.000 de miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2025, pe fondul avansului puternic al piețelor bursiere alimentat de investițiile în inteligență artificială și al creșterii continue a prețurilor locuințelor, potrivit datelor Rezervei Federale.

Creștere semnificativă a valorii nete în trimestrul al treileabîn gospodăriile din SUA

Valoarea netă a gospodăriilor și organizațiilor nonprofit din Statele Unite a urcat la 181.600 de miliarde de dolari la finalul lunii septembrie, de la 175.600 de miliarde de dolari la sfârșitul trimestrului al doilea, în iulie, potrivit raportului trimestrial al Rezervei Federale privind conturile naționale.

Publicarea acestor date a fost întârziată din cauza dificultăților de colectare a informațiilor generate de cea mai lungă închidere a guvernului federal din Statele Unite din istorie, care a început la debutul trimestrului al patrulea din 2025, în luna octombrie.

Avans puternic al acțiunilor, susținut de sectorul AI

În trimestrul analizat, valoarea portofoliilor de acțiuni deținute de gospodăriile americanilor a crescut cu  aproximativ 5.500 de miliarde de dolari, iar valoarea proprietăților imobiliare a avansat cu  aproximativ 300 de miliarde de dolari.

Codul galben de ger aduce probleme pentru șoferi. Ce trebuie să facă
Codul galben de ger aduce probleme pentru șoferi. Ce trebuie să facă
Din cuplu-model în coșmar. Bătăi, violență și prăbușirea căsniciei din presa moldovenească
Din cuplu-model în coșmar. Bătăi, violență și prăbușirea căsniciei din presa moldovenească
Bani inteligența artificială

Bani inteligența artificială. Sursă foto: Freepik

Potrivit sursei citate, investițiile în acțiuni din domeniul inteligenței artificiale au contribuit la o creștere semnificativă  de 7,8% a indicelui S&P 500 în trimestrul al treilea, în timp ce Nasdaq 100 a urcat cu peste 11%, piețele înregistrând câștiguri mai moderate în trimestrul al patrulea din 2025 și la începutul anului 2026.

Creșteri accelerate ale datoriilor private și publice

Datoriile gospodăriilor americane au continuat să crească în trimestrul al treilea, într-un ritm anualizat de 4,1%, susținute de majorarea creditelor ipotecare cu 3,2% și de avansul creditului de consum cu 2,3%, potrivit datelor disponibile.

În același interval, datoria guvernului federal american a accelerat puternic, înregistrând o creștere anual de 15,5% în perioada iulie–septembrie, de aproximativ zece ori mai rapid decât în cele trei luni anterioare din 2025, conform datelor Fed.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:39 - Globurile de Aur 2026: Jennifer Lopez și Selena Gomez au strălucit pe covorul roșu
15:31 - Eliberarea deținuților politici din Venezuela, praf în ochii lui Trump, acuză fiul liderului opoziției
15:24 - Mario Iorgulescu, mărturii despre viața pe care o duce în Italia
15:15 - Americanii, tot mai bogați. Gospodăriile din Statele Unite, nivel record al averii în T 3 din 2025
15:09 - Kevin Costner ar fi vrut un alt final pentru „Yellowstone”
14:56 - Codul galben de ger aduce probleme pentru șoferi. Ce trebuie să facă

HAI România!

America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!
Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!

Proiecte speciale