Social

Amendamentul privind sprijinul pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei, votat de AUR 

Comentează știrea
Amendamentul privind sprijinul pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei, votat de AUR Pensionari. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

AUR a anunțat, marți, că a votat amendamentul depus de PSD la proiectul bugetului de stat pe 2026 prin care pensionarii militari care au pensii sub 3.000 de lei vor primi un sprijin minim din partea statului.

Amendamentul, depus de PSD

Amendamentul prin care pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei vor primi un sprijin minim din partea statului a fost depus de PSD la proiectul bugetului de stat pe 2026.

Potrivit amendamentului, pensionarii militari care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei ar urma să primească 600 de lei. Cei cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei ar urma să beneficieze de 800 de lei, iar pensionarii care au venituri sub 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei.

Parlamentarii PSD, AUR și reprezentanții grupului PACE au susținut amendamentul. În schimb, aleșii PNL, USR și UDMR au votat împotriva propunerii.

Șeriful din Las Vegas, târât în justiție pentru că refuză să elibereze un recidivist cu 35 de arestări. Cazul ajunge la Curtea Supremă
Ce își dorește Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc. Primele declarații despre idila cu Dan Alexa
AUR

AUR. Sursa foto: Dreamstime.com

Deputat AUR: „Vom vota pentru a aduce un plus acestor oameni”

Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynsels a afirmat că nu este vorba despre populism, ci despre o măsură de sprijin pentru pensionarii militari.

„Atunci când este vorba de oameni care au fost nedreptăţiţi, care au fost călcaţi în picioare, a căror demnitate nu a fost respectată absolut deloc, nu vorbim de populism şi nu trebuie să folosim această nuanţă. Sunt oameni care şi-au făcut datoria faţă de ţară şi care au fost umiliţi, în ultimii ani, de fiecare dintre guvernele care s-au succedat la putere. În momentul de faţă încercăm şi noi şi vom vota pentru a aduce un plus acestor oameni”, a declarat aceasta.

Amendamentul a provocat schimburi dure de replici între parlamentari

Dezbaterile din comisii au inclus schimburi de replici dure între parlamentarii prezenți. Deputatul PNL Robert Sighiartău l-a acuzat pe deputatul PSD Adrian Câciu de populism și a susținut că măsura ar putea afecta stabilitatea sistemului financiar.

În replică, Adrian Câciu a respins criticile și a susținut că problemele actuale nu pot fi atribuite PSD, făcând trimitere și la fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș.

Și reprezentanții USR au criticat amendamentul, susținând că măsura „îi umilește pe pensionarii militari”, deoarece ar reprezenta un ajutor social, nu o soluție reală pentru corectarea pensiilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Cât de mare este pericolul pentru ca România să devină o țintă pentru rachetele iraniene
Rolul pe care l-ar interpreta Călin Georgescu, dacă ar ajunge președinte. Cele două variante
De ce Iranul nu poate ataca România 1

Proiecte speciale