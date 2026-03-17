PNL trece în opoziție dacă se face majoritate PSD-AUR, spune Mircea Fechet

Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a declarat că Partidul Național Liberal nu exclude posibilitatea să meargă în opoziție. Potrivit acestuia, o eventuală colaborare între PSD și AUR în Parlament ar putea schimba actualul echilibru politic.

„Eu nu mă feresc să spun şi cuvântul pe care puţini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Naţional Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă şi PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcţie merg lucrurile”, a declarat Mircea Fechet.

Anunțul a venit într-un moment important al dezbaterilor din Parlament pe tema bugetului de stat. Social-democrații iau în calcul susținerea unor amendamente care includ măsuri din pachetul de solidaritate.

Fechet a atras atenția că o astfel de abordare ar putea încălca înțelegerea dintre partidele aflate la guvernare.

„Nu va fi nevoie să denunţe vreunul dintre parteneri coaliţia, câtă vreme ea nu mai este tratată cu rigoarea cu care ar trebui să fie, în sensul respectării protocolului”, a spus deputatul PNL.

El a mai spus că o asemenea situație ar echivala cu o ruptură de facto a coaliției: „Atunci vom constata că astfel de situaţie generează dizolvarea de facto a coaliţiei”.

În opinia lui Fechet, Ilie Bolojan, premierul României, nu ar fi de acord un buget afectat de modificări majore.

„Aşa cum îl cunosc eu pe primul ministru, eu cred că el nu va accepta să ducă bugetul în derizoriu şi cred că în măsura în care vor exista amendamente propuse de PSD şi poate susţinute de AUR, deci nu de partidele din coaliţie, care vor afecta în mod vizibil, în mod profund acest buget şi vor vicia acest buget şi vor creşte deficitul şi de anul acesta, cred că acela este un scenariu inacceptabil pentru prim-ministru”, a spus acesta.

Întrebat dacă un astfel de scenariu ar putea duce la demisia premierului Ilie Bolojan, Fechet a nuanțat răspunsul și a indicat alte consecințe posibile.

„Eu cred că este departe sau e mult spus acest lucru, însă în acelaşi timp inacceptabil ar putea să însemne că Partidul Naţional Liberal nu poate vota un astfel de buget, ceea ce ne-ar duce într-un blocaj total. (..) În acest moment nimeni nu ştie ce va face PSD-ul. Când toată lumea se aşteaptă să respectăm protocolul coaliţiei şi să ne vedem liniştiţi de treabă, să avem în sfârşit buget, noi acum stăm şi ne întrebăm: oare depun amendamentele din impact mare, oare le votează AUR, oare le votează şi alte partide”, a spus el.