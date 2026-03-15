Economie

USR refuză să voteze amendamentele la bugetul pe 2026 și critică PSD pentru creșterea cheltuielilor: Nu le pasă de români

Comentează știrea
Cătălin Drulă USR. Sursa foto Inquam Photos / Gyozo Baghiu
Din cuprinsul articolului

USR a anunțat, pe pagina oficială de Facebook, că nu va depune și nu va vota amendamente la Legea bugetului pe 2026, acuzând PSD că „se joacă cu chibriturile” și că România, în aceste condiții, riscă instabilitate politică și creșterea deficitului.

USR anunță refuzul de a susține amendamentele la bugetul pe 2026

Uniunea Salvați România (USR) a anunțat duminică seara că nu va depune și nici nu va vota amendamentele la Legea bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit partidului, votarea unor amendamente care ar crește cheltuielile publice ar fi o „iresponsabilitate”.

PSD se joacă din nou cu chibriturile, deși incendiul deficitului pe care l-a declanșat Ciolacu încă nu a fost stins. Amenințarea de a vota amendamente la buget care ar crește din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate. Faptul că PSD cochetează deschis cu o majoritate cu extremiștii pentru a le trece arată că nu le pasă de români îngrijorați de creșterea prețurilor”, a transmis USR printr-un comunicat.

Locul din munții României unde au fost ascunse peste 120 de tone de aur
Ilie Bolojan, despre interviul dat de mama sa: Nu știam, dar nu mă pot supăra pe ea. Ce replică i-a dat Olguței Vasilescu
USR avertizează asupra riscurilor pentru cetățeni

Reprezentanții partidului susțin că instabilitatea politică generată de astfel de decizii va afecta în primul rând oamenii pe care PSD pretinde că vrea să-i protejeze. „Mai mulți bani în buzunare, mai multe produse în coșul de cumpărături. Pentru ca oamenii să simtă asta, trebuie să tragem frâna de mână la cheltuielile statului și să deschidem larg ochii la cheltuirea banilor pe care îi avem. Anii trecuți, guvernele au încercat scamatorii: au împrumutat mai mult decât le permitea plapuma și au aruncat cu banii fără să rezolve pe termen lung vreo problemă a oamenilor. Iar nota de plată a debandadei o plătim acum cu toții”, se arată în comunicat.

Dominic Fritz

Dominic Fritz. Sursă foto: Facebook

Partidul afirmă că nu va accepta creșteri de impozite pentru cetățeni și că refuză creșterea datoriei publice peste 6,2% din PIB, pentru a nu împovăra generațiile viitoare.

USR nu va vota amendamentele la bugetul pe 2026 și cere respectarea angajamentelor din coaliție

Potrivit USR, toți partenerii din coaliția de guvernare trebuie să respecte „cuvântul dat prin contractul pe care l-am încheiat acum mai puțin de un an”.

Decizia partidului de a nu susține amendamentele la buget vine într-un moment în care Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat (PSD) a decis să voteze bugetul de stat pe 2026, dar și-a exprimat intenția de a depune amendamente.

2
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Locul din munții României unde au fost ascunse peste 120 de tone de aur
23:45 - Ilie Bolojan, despre interviul dat de mama sa: Nu știam, dar nu mă pot supăra pe ea. Ce replică i-a dat Olguței Vasil...
23:37 - Premiile Oscar 2026. Producțiile „Sinners” și „One Battle After Another”, în cursa pentru râvnitul trofeu
23:29 - Istoria rețelelor sociale. Când și în ce an a apărut prima platformă de comunicare
23:20 - Greșeli frecvente care pot deteriora hainele în timpul spălării
23:12 - Aeronavele americane, ajunse în România. Radu Miruță: Nu au armament sau explozibil

HAI România!

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
Proiecte speciale