USR refuză să voteze amendamentele la bugetul pe 2026 și critică PSD pentru creșterea cheltuielilor: Nu le pasă de români

USR a anunțat, pe pagina oficială de Facebook, că nu va depune și nu va vota amendamente la Legea bugetului pe 2026, acuzând PSD că „se joacă cu chibriturile” și că România, în aceste condiții, riscă instabilitate politică și creșterea deficitului.

Uniunea Salvați România (USR) a anunțat duminică seara că nu va depune și nici nu va vota amendamentele la Legea bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit partidului, votarea unor amendamente care ar crește cheltuielile publice ar fi o „iresponsabilitate”.

„PSD se joacă din nou cu chibriturile, deși incendiul deficitului pe care l-a declanșat Ciolacu încă nu a fost stins. Amenințarea de a vota amendamente la buget care ar crește din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate. Faptul că PSD cochetează deschis cu o majoritate cu extremiștii pentru a le trece arată că nu le pasă de români îngrijorați de creșterea prețurilor”, a transmis USR printr-un comunicat.

Reprezentanții partidului susțin că instabilitatea politică generată de astfel de decizii va afecta în primul rând oamenii pe care PSD pretinde că vrea să-i protejeze. „Mai mulți bani în buzunare, mai multe produse în coșul de cumpărături. Pentru ca oamenii să simtă asta, trebuie să tragem frâna de mână la cheltuielile statului și să deschidem larg ochii la cheltuirea banilor pe care îi avem. Anii trecuți, guvernele au încercat scamatorii: au împrumutat mai mult decât le permitea plapuma și au aruncat cu banii fără să rezolve pe termen lung vreo problemă a oamenilor. Iar nota de plată a debandadei o plătim acum cu toții”, se arată în comunicat.

Partidul afirmă că nu va accepta creșteri de impozite pentru cetățeni și că refuză creșterea datoriei publice peste 6,2% din PIB, pentru a nu împovăra generațiile viitoare.

Potrivit USR, toți partenerii din coaliția de guvernare trebuie să respecte „cuvântul dat prin contractul pe care l-am încheiat acum mai puțin de un an”.

Decizia partidului de a nu susține amendamentele la buget vine într-un moment în care Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat (PSD) a decis să voteze bugetul de stat pe 2026, dar și-a exprimat intenția de a depune amendamente.