Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94/2025 dezvăluie adevărata zi de naștere a lui Nicolae Ceaușescu!

Nicolae Ceaușescu. Sursa foto: Wikipedia
S-a încheiat anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX este practic o inițiativă originală și demnă de salutat pentru informarea românilor, fie ei pasionați sau nu de Istorie.

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Nicolae Ceaușescu  - locul nașterii. Ascendența în rândul pandurilor gorjeni

Nicolae Ceauşescu a văzut lumina zilei în Scorniceşti, un sat din partea de nord-est a judeţului Olt, într-o familie de ţărani, săraci şi cu mulţi copii. Dacă satul era situat în Muntenia, nu departe de Slatina, Ceaușescu avea certe origini gorjene. Tatăl său se numea Andruță, iar mama sa, Licsandra (Alexandra). Despre mama lui Ceaușescu se afirmă că provenea dintr-o familie de păstori gorjeni cu ascendent într-unul din căpitanii de panduri ai lui Tudor Vladimirescu.

Nicolae Ceaușescu s-a născut la 23 ianuarie 1918, ora 12.oo AM

Actele apărute în presă, în ianuarie 1990 demonstrează că Nicolae Ceaușescu a fost înregistrat la Primăria din localitatea Scornicești de tatăl său, Andruță, pe 26 ianuarie 1918,  la ora 12.oo AM. În acel document, se precizează faptul că nașterea a avut loc pe 23 ianuarie 1918, ora 12.00 AM. Andruță, tatăl avea 25 ani, mama sa, Licsandra căsătorită Ceaușescu, născută Florea D. Militaru avea 24 de ani. Actul a fost emis în fața a 2 martori, purtând semnătura tatălui lui Ceaușescu, a  primarului comunei și a notarului care era ofițer de Stare Civilă.

Nicolae Ceaușescu, părinți

Nicolae Ceaușescu, părinți (încadrați de Nicolae și Elena Ceaușescu, în imagine apar Andruță și Licsandra Ceaușescu). Sursa foto: wikipedia

De ce a optat Nicolae Ceaușescu pentru data de 26 ianuarie?

Data de 26 ianuarie, aleasă de Ceaușescu în biografiile sale oficiale și ca dată de celebrare a fost opțiunea sa personală,  pentru a nu fi eclipsată de celebrarea zilei Unirii Principatelor, 24 ianuarie 1859.

Nu se știe cât cunoștea Nicolae Ceaușescu istoria națională, dar data de 23 ianuarie a fost data când, la Padeș, la 23 ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu a citit Proclamația care a declanșat Revoluția.  Mai târziu, comuniștii au plasat-o ca început al „luptei de clasă”, mai ales că Revoluția de la 1821 se petrecuse cu fix un secol înaintea fondării Partidului Comunist din România la 8 mai 1921.

Mai reamintim și faptul că mama sa era descendentă a pandurilor gorjeni care au asigurat forța militară a Revoluției de la 1821 și baza Armatei Române Moderne începând cu epoca Regulamentelor Organice. Așadar, data de 23 ianuarie era și ea o dată istorică.

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025

De aceea, sub Bradul de Crăciun, pasionații de istorie au meritat să găsească Almanahul Evenimentul Istoric, Numărul 94, decembrie 2025!

1
Proiecte speciale