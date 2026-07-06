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Alimentele sănătoase nu oferă întotdeauna aceleași beneficii. Explicațiile Mihaelei Bilic

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Alimentele sănătoase nu oferă întotdeauna aceleași beneficii. Explicațiile Mihaelei BilicSalată. Sursă foto: magnific.com
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Din cuprinsul articolului

Alimentele sănătoase nu oferă întotdeauna aceleași beneficii.  Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat de ce alegerea unor alimente bogate în vitamine și minerale nu garantează automat beneficiile pentru organism. Specialistul a arătat că biodisponibilitatea și matricea alimentară au un rol esențial în felul în care nutrienții sunt absorbiți și utilizați de corp.

Alimentele sănătoase nu oferă întotdeauna aceleași beneficii. Explicațiile Mihaelei Bilic

Atunci când aleg produse alimentare, mulți consumatori se orientează după conținutul de vitamine, minerale sau alte substanțe nutritive. Mihaela Bilic explică însă că alimentele nu trebuie evaluate doar prin ceea ce conțin, ci și prin capacitatea organismului de a valorifica nutrienții pe care îi oferă.

„NU este suficient doar să consumăm alimente sănătoase. Chiar dacă alegem alimente bogate în vitamine, minerale și alte substanțe nutritive, nu contează doar nutrienții prezenți într-un produs, ci cât de bine poate organismul să îi absoarbă și să îi utilizeze. Specialiștii atrag atenția asupra unor noi parametri esențiali: biodisponibilitatea și matricea alimentară. Acestea influențează direct valoarea reală a unui produs și modul în care contribuie activ la sănătatea consumatorului. Presupunem că, dacă un aliment conține vitamine sau minerale, organismul va beneficia automat de acestea. În realitate, lucrurile sunt mai complicate.”

Alimente care întăresc sistemul imunitar

Alimentele care întăresc sistemul imunitar. Sursa foto: Freepik.com

Ce reprezintă biodisponibilitatea

Medicul arată că simpla existență a unui nutrient într-un aliment nu înseamnă că acesta va fi absorbit în totalitate. Eficiența procesului depinde de mai mulți factori, printre care compoziția produsului, structura sa și interacțiunea dintre ingredientele din care este alcătuit.

„Biodisponibilitatea reprezintă procentul care este absorbit de organism și utilizat pentru funcțiile biologice. Procesul depinde de numeroși factori: compoziția alimentului, interacțiunile dintre ingrediente, structura în care nutrienții sunt integrați. Simpla prezență a unui nutrient într-un produs nu garantează automat beneficiile asociate acestuia.”

Rolul matricei alimentare în valorificarea nutrienților

Mihaela Bilic a explicat că un alt element important este matricea alimentară, adică structura fizică a alimentului și modul în care sunt organizate componentele sale. Acest aspect influențează felul în care organismul digeră și utilizează nutrienții.

„Matricea alimentară descrie structura fizică a unui aliment, modul în care sunt organizate componentele sale și relațiile dintre nutrienți: fibre, proteine, grăsimi și alți compuși bioactivi. Practic, nu contează doar ingredientele unui produs, ci și modul în care acestea sunt integrate în structura sa.”

Produsele naturale și cele procesate nu sunt utilizate la fel de organism

Potrivit specialistului, două alimente cu o compoziție nutritivă asemănătoare pot avea efecte diferite asupra organismului. Gradul de procesare și structura produsului influențează digestia și absorbția substanțelor nutritive.

„Este mare diferența dintre un aliment consumat în forma sa naturală și unul intens procesat: ambele pot conține aceiași nutrienți, dar organismul îi folosește diferit. Experții susțin că densitatea și organizarea matricei alimentare influențează puternic digestia.”

De ce fierul din carne este absorbit mai eficient

Mihaela Bilic a oferit și un exemplu privind diferențele dintre sursele animale și cele vegetale. Ea a arătat că anumite vitamine și minerale sunt absorbite diferit în funcție de originea lor, iar unele substanțe din plante pot reduce eficiența acestui proces.

„Diferențele de biodisponibilitate sunt observate și când comparăm sursele vegetale și cele animale. De exemplu, fierul provenit din carne este absorbit mai eficient decât fierul din plante, lucru valabil și pentru anumite vitamine și aminoacizi. În cazul cerealelor și leguminoaselor boabe, unele substanțe nutritive pot fi legate de compuși care împiedică absorbția, cei mai cunoscuți sunt fitații din semințe și cereale.”

La final, medicul a explicat că o alimentație echilibrată nu înseamnă doar alegerea unor produse îmbogățite cu vitamine și minerale. La fel de important este modul în care acești nutrienți sunt integrați în aliment și felul în care organismul îi poate utiliza.

„În concluzie nu mai este suficientă simpla adăugare de vitamine, minerale sau fibre într-un produs. La fel de important este modul în care acestea sunt integrate și cum vor fi absorbite de organism. Înțelegerea relației dintre structura alimentelor și biodisponibilitatea nutrienților face diferența dintre un produs care promite beneficii și unul care le oferă cu adevărat.”

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