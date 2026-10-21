Alexandru Petrescu, Președinte ASF: De la economisire la investiții, calea către o economie mai rezilientă

În cadrul evenimentului Profit Financial Forum 2026, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară - domnul Alexandru Petrescu, a declarat:

Economia mondială traversează o perioadă în care tensiunile geopolitice, fragmentarea piețelor și incertitudinile economice influențează tot mai puternic deciziile investitorilor. În acest context, capacitatea României de a-și consolida stabilitatea financiară și de a mobiliza resurse pentru dezvoltare devine o prioritate strategică.

Am discutat despre aceste provocări la Profit Financial Forum 2026, alături de Asociația Română a Băncilor (ARB) și Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR), unde am subliniat necesitatea unei abordări economice care să îmbine disciplina fiscală, predictibilitatea instituțională și dezvoltarea piețelor financiare.

România se confruntă cu o suprapunere a vulnerabilităților interne și externe. Deficitele bugetare, presiunile inflaționiste și costurile de finanțare impun măsuri de consolidare fiscală, însă calitatea acestei ajustări va influența perspectivele de creștere economică. Protejarea investițiilor productive și menținerea încrederii investitorilor trebuie să rămână obiective prioritare.

În același timp, Europa are nevoie de piețe financiare mai integrate, capabile să transforme economisirea în investiții. Pentru România, dezvoltarea pieței de capital și diversificarea surselor de finanțare pot reduce dependența economiei de creditarea bancară și de resursele bugetare.

Din perspectiva Autorității de Supraveghere Financiară, prioritățile rămân consolidarea stabilității piețelor, protejarea investitorilor și participanților, îmbunătățirea guvernanței și anticiparea riscurilor emergente, inclusiv a celor generate de digitalizare și de interconectarea sistemelor financiare.

Sunt convins că dezvoltarea economică a României depinde în mod direct de capacitatea noastră de a construi un sistem financiar solid, diversificat și credibil.

O economie puternică are nevoie de piețe de capital care să îi finanțeze dezvoltarea, de fonduri de pensii care să îi construiască viitorul și de asigurări care să o protejeze atunci când riscurile devin realitate.