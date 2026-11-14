Sport

România - SUA 24-53 în World Rugby Nations Cup. A treia înfrângere pentru Stejari

România - SUA 24-53 în World Rugby Nations Cup. A treia înfrângere pentru Stejarisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Echipa națională de rugby a României a suferit o înfrângere severă sâmbătă, pe teren propriu, fiind învinsă de selecționata Statelor Unite cu scorul de 53-24. Partida a contat pentru etapa a cincea din cadrul World Rugby Nations Cup.

Meciul a debutat sub semnul dominației oaspeților. „Stejarii” au avut un început slab de meci pe Arcul de Triumf și americanii s-au distanțat pe tabelă destul de repede, înscriind două eseuri, prin Brown și McLean, o transformatre și o lovitură de pedeapsă – ambele prin Hilsenbeck.

România - SUA 24-53 în World Rugby Nations Cup. A treia înfrângere pentru Stejari

Chiar și în fața unui start impetuos dat de adversari, naționala României a încercat să revină în joc pe parcursul primei reprize.

Taylor Gontineac a reușit un eseu pentru România, în minutul 28, iar zece minute mai târziu înscris în terenul de țintă și Boboc, însă eseul lui Mayo și transformarea lui Hilsenbeck au stabilit scorul pauzei la 22-10 pentru americani.

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sursa: Facebook

Repriza a doua și deznodământul meciului

Partea secundă a menținut aceeași dinamică pe tabela de marcaj, reprezentativa SUA reușind să își mărească avantajul considerabil prin noi reușite.

După pauză americanii au continuat să înscrie, au mai rueșit altre trei eseuri, prin den Hoedt, Lopeti și McLean. „Stejarii” au înscris doar un eseu, prin Adrian Mitu, în minutul 80+1, iar România – Statele Unite s-a terminat 24-53.

În urma acestui rezultat negativ, bilanțul reprezentativei noastre în competiție indică un nou pas greșit. A fost a treia înfrângere a românilor în competiție, unde echipa noastră a adunat 12 puncte.

Mare lovitură dată de galezi

Altfel, tot azi, naționala de rugby a Țării Galilor a reușit o performanță uriașă și istorică împotriva reprezentativei Noii Zeelande, impunându-se cu scorul de 35-28, la pauză 21-21. Partida s-a disputat sâmbătă seara, la Cardiff, în cadrul etapei a 5-a a Campionatului Națiunilor, bifând astfel primul succes contra celebrei echipe All Blacks din ultimii 73 de ani,

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