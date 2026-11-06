Sport

Nicușor Dan, apariție surprinzătoare pe Stadionul Arcul de Triumf. Unde a ales să urmărească meciul România – Tonga

Nicușor Dan, apariție surprinzătoare pe Stadionul Arcul de Triumf. Unde a ales să urmărească meciul România – Tongasursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Naţionala de rugby a României a fost învinsă, vineri seară, pe Stadionul Arcul de Triumf, de selecţionata din Tonga, în World Rugby Nations Cup, scor 38-43 (17-22).

În prima repriză, punctele Stejarilor au fost marcate de Simionescu, Hartig şi Butnariu, un eseu fiecare, prima încercare fiind transformată de Conache. În partea secundă punctele României au fost marcate de Weidner - un eseu şi Gajion două eseuri, Conache - o transformare şi Rupanu două transformări.

Nicușor Dan a oferit o prezență inedită pe stadionul Arcul de Triumf, venind să susțină echipa națională de rugby a României în confruntarea din această seară. Reprezentativa de rugby a țării noastre întâlnește selecționata statului Tonga, într-o partidă intens așteptată din cadrul etapei a patra a competiției World Rugby Nations Cup. Meciul a debutat la ora 18:30.

Nicușor Dan, apariție surprinzătoare pe Stadionul Arcul de Triumf. Unde a ales să urmărească meciul România – Tonga

Nicușor Dan a ajuns la arenă însoțit de fiul său pentru a urmări duelul dintre România și Tonga. Înainte de fluierul de start, el a făcut o scurtă vizită la vestiare, unde a purtat discuții cu sportivii și le-a transmis un mesaj de încurajare. În acest demers, el a fost însoțit de Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby. În loc să urmărească partida din lojă, Nicușor Dan a preferat să ia loc în Tribuna 1, alături de ceilalți spectatori.

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sursa: Facebook

Și Mircea Abrudan a venit la meci

Subiectul a atras atenția și altor oficialități prezente la eveniment. Printre personalitățile aflate la meci s-a numărat și președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a marcat momentul pe rețelele de socializare:

"Arcul de Triumf, din nou în centrul rugbyului internațional! 🏉 Președintele României, Nicușor Dan, este prezent în tribuna I a Stadionului Arcul de Triumf, în calitate de spectator, la partida România – Tonga. Înainte de începerea meciului, șeful statului a vizitat ambele vestiare, unde a stat de vorbă cu jucătorii și le-a urat succes."

Evenimentul sportiv de pe Arcul de Triumf continuă să aducă în prim-plan meciurile echipei naționale de rugby în fața unui public entuziast.

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