Sport

Romanian Wolves debutează cu victorie în Rugby Europe Super Cup. Românii au învins Brussels Devils cu 50-46

Romanian Wolves debutează cu victorie în Rugby Europe Super Cup. Românii au învins Brussels Devils cu 50-46
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Din cuprinsul articolului

Romanian Wolves, reprezentanta României în Rugby Europe Super Cup, a debutat cu o victorie în ediția 2026 a competiției. „Lupii” au învins duminică, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, formația Brussels Devils, cu scorul de 50-46, după ce la pauză erau conduși cu 27-21.

Belgienii au deschis scorul

Belgienii au început mai bine partida și au deschis scorul în minutul 3, prin Michael Vanlierde, după o fază prelungită de atac. Ulterior, Mattheo Van Holsbeke a transformat o lovitură de pedeapsă, ducând scorul la 8-0.

Romanian Wolves a redus diferența în minutul 10, când Ruadze Vazha a concretizat un mol de margine, iar Ștefan Cojocariu a transformat eseul. Brussels Devils a răspuns prin Miguel Fachada, însă Alexandru Savin a marcat ulterior un nou eseu pentru gazde, tot după o fază construită din margine. Cojocariu a transformat pentru 15-14.

După pauză, Romanian Wolves a preluat inițiativa

Belgienii au profitat apoi de eliminarea temporară a lui Vazha și au înscris prin Maurice Fromont. România a rămas aproape, Tristan Uys reușind un eseu transformat, dar Van Holsbeke a mai punctat înainte de pauză, stabilind scorul la 27-21.

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După reluare, „Lupii” au schimbat ritmul și au trecut în avantaj prin Alexander Dinu, care a marcat după o acțiune colectivă. Eujaan Botha și Tristan Uys au înscris apoi alte două eseuri, iar Cojocariu a contribuit prin transformări, ducând scorul la 40-27.

Romanian Wolves - Brussels Devils, 50-46, la final

Brussels Devils a revenit în joc, apropiindu-se la 40-34, însă o lovitură de pedeapsă a lui Cojocariu și eseul transformat de Lumelume Sivaniono Kalaveti au consolidat avantajul românilor. Belgienii au mai înscris o dată, prin Quentin Juge, dar nu au mai putut întoarce rezultatul. Scorul final a fost 50-46.

În celălalt meci al grupei, Bohemia Warriors a învins Delta cu 27-12. Romanian Wolves va disputa următoarea partidă pe 17 octombrie, la Amsterdam, împotriva formației Delta.

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