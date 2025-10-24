Romanian Wolves joacă în Spania cu Castilla y León Iberians, în etapa a treia din Rugby Europe Super Cup

Selecționata Romanian Wolves întâlnește echipa Castilla y León Iberians, în etapa a treia din Rugby Europe Super Cup. Meciul are loc la Palencia, de la ora 20:00, și este transmis pe TVR Sport și Rugby Europe TV.

Selecționata Romanian Wolves, echipa care reprezintă România în Rugby Europe Super Cup, dispută astăzi un nou meci în competiția continentală. În etapa a treia, „Lupii” vor înfrunta formația Castilla y León Iberians, într-o partidă programată pe Estadio Nueva Balastera din Palencia.

Meciul va începe la ora 20:00 și va fi transmis în direct pe TVR Sport, precum și online pe platforma Rugby Europe TV.

Pentru confruntarea din Spania, staff-ul tehnic al Romanian Wolves a stabilit lotul bazat în mare parte pe jucători de la CS Rapid, formație care evoluează în Liga de Rugby Kaufland, primul eșalon valoric al rugbyului românesc.

Selecționata include, de asemenea, sportivi proveniți de la CSA Steaua, CS Dinamo și SCM USV Timișoara.

Căpitanul echipei pentru acest meci este Alexandru Savin, component al clubului Rapid.

Față de ultimul meci disputat în Super Cup, Romanian Wolves a efectuat șapte modificări în echipa de start.

Patru jucători — Răzvan Pasnicu, Daniel Siraciov, Gabriel Pop și Ștefan Motrea — se află la prima apariție din acest sezon pentru selecționată.

În pachetul de înaintare s-au produs două schimbări importante: Adrian Radu va începe partida pe postul de pilier, iar în linia a treia va intra Răzvan Pasnicu.

Pe linia de treisferturi apar cinci modificări. Mijlocul echipei va fi completat de Florin Surugiu și Ștefan Cojocariu, în timp ce Siraciov și Pop vor debuta pentru „Lupi”. David Rafael Florea – Jilăveanu revine și el în primul XV.

De asemenea, trei jucători Under 20 sunt incluși pe foaia de joc: Daniel Siraciov, Mariano Radu și Rareș Mîrzac.

Formula de start pentru partida de la Palencia este următoarea:

Romanian Wolves:

Alexandru Savin (CS Rapid) – căpitan, Sergiu Puescu (CS Dinamo), Adrian Radu (CS Rapid), David Trăușan (SCM USV Timișoara), Ionuț Donici (CSA Steaua), Kuselo Moyake (CS Rapid), Răzvan Pasnicu (CS Rapid), Eduard Cioroabă (CS Dinamo), Florin Surugiu (CS Rapid), Ioan-Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Silviu Mircea (CS Rapid), Daniel Siraciov (CS Rapid), Hinckley Vaovasa (CS Dinamo), David Rafael Florea – Jilăveanu (CSA Steaua), Gabriel Pop (CS Rapid).

Rezerve: 16. Ionuț Spiridon (CS Rapid), 17. Dragoș Mihai (CS Rapid), 18. Mariano Antonio Radu (CS Rapid), 19. Andrei Bogdan Andreica (CS Rapid), 20. Ștefan Motrea (CS Rapid), 21. Rareș Mîrzac (CS Rapid), 22. Dănuț Jipa (CS Rapid), 23. Cristian Bumbac (CS Rapid).

Echipa este coordonată de un staff tehnic format din:

David Gerard – director tehnic

Stelian Burcea – antrenor principal

Florin Vlaicu – antrenor secund

Victor Bezușcu – antrenor secund

Michael Dallery – preparator fizic (S&C)

Daniel Carpo – preparator fizic (S&C)

Selecționata Romanian Wolves a pierdut primele două meciuri disputate în actualul sezon al Rugby Europe Super Cup, ambele jucate pe teren propriu.

În prima partidă, echipa României a fost învinsă de Delta, scor 17–40, iar în a doua confruntare a cedat în fața formației Bohemia Rugby Warriors, cu 24–39.

Partida din Spania reprezintă o nouă oportunitate pentru „Lupi” de a obține primul succes din competiție și de a demonstra progresul înregistrat sub comanda actualului staff tehnic.

Confruntarea dintre Romanian Wolves și Castilla y León Iberians se dispută pe Estadio Nueva Balastera, o arenă situată în orașul Palencia, și va fi difuzată în direct pe TVR Sport.

Pentru fanii care doresc să urmărească meciul online, transmisia este disponibilă și pe platforma Rugby Europe TV.

Partida începe la ora 20:00 și face parte din etapa a treia a competiției Rugby Europe Super Cup.