Alexandru Dimitriu, de la „Vara ispitelor” la Apărare: Nu poți refuza o astfel de onoare

Alexandru Dimitriu, deputat USR, ar fi posibilul înlocuitor al lui Ionuț Moșteanu ca ministrul al Apărării. Cu ani în urmă, Dimitriu a participa la reality-show-ul „Vara ispitelor” cu iubita sa de atunci, Cosmina Păsărin.

În cadrul ședinței Biroului Național al USR de vineri, 28 noiembrie 2025, liderii partidului au analizat cine ar putea prelua conducerea Ministerului Apărării. Surse din interiorul formațiunii politice au dezvăluit că Dimitriu se află în fruntea listei candidaților. Interimatul va fi asigurat de Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, până la desemnarea oficială a unui nou ministru.

Alexandru Dimitriu a fost rezervat în privința unei eventuale numiri: „Nu există o astfel de listă vehiculată la noi în partid. Eu sunt coordonatorul campaniei lui Cătălin Drulă și sunt focusat 100% pe acest subiect. În USR sunt destui oameni foarte buni pentru acest portofoliu, deci nu-mi fac griji. Nu sunt eu cel care ar trebui să se laude. Analiza o fac conducerea partidului. Dacă va fi cazul, vom vedea, dar acum focusul meu este campania pentru București”, a declarat Dimitriu.

Referitor la acceptarea unei eventuale propuneri, acesta a răspuns: „Intri în politică ca să faci ceva bine. Nu ai cum să refuzi o astfel de onoare. Nu cred că poți fi 100% pregătit pentru un astfel de rol. Nu au existat discuții concrete până în acest moment”. Ionuț Moșteanu și-a depus demisia după scandalul diplomelor

La 19 ani, Alexandru Dimitriu a participat la „Vara ispitelor”, unde a trecut printr-un moment jenant, când iubita sa, Cosmina Păsărin, l-a înșelat în fața camerelor cu alt concurent.

După acest episod, Dimitriu s-a retras treptat din lumina reflectoarelor și s-a îndreptat spre o carieră juridică. A obținut doctoratul în 2015 cu distincția „Summa Cum Laude”, potrivit CV-ului său, și a activat politic timp de zece ani în PNL, între 2003 și 2013, înainte de a se alătura USR-PLUS, fiind propus pentru funcția de primar al Sectorului 5.