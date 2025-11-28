Cine e Alexandru Dimitriu, vehiculat ca nominalizare a USR la Armată. E apropiat de frații Micula

A apărut deja în spațiul public informația că locul lui Ionuț Moșteanu la ministerul Apărării va putea fi luat de Alexandru Dimitriu, la propunerea USR. Nu este sigur dacă partidul lui Dominic Fritz va face acestă nominalizare, fiindcă sunt destule elemente în activitatea avocatului Alexandru Dimitriu, azi deputat, care nu l-ar califica pentru conducerea Armatei Române.

Este limpede că Alexandru Dimitriu și-ar dori această funcție pentru că în urmă cu puțin timp a postat pe pagina sa de Facebook în care se laudă cu activitatea parlamentară.

Locuitorii sectorului 5 îl cunosc de la alegerile locale, când a candidat pentru funcția de primar, dar a pierdut în fața lui Vlad Popescu Piedone. A fost o campanie agitată, iar Dimitriu a ieșit în evidență prin certurile din stradă cu Piedone Jr. și cu susținotorii lui. Recent, românii l-au văzut la televizor într-o confruntare într-o piață cu Anca Alexandrescu, candidată pentru alegerea Primarului General din 7 decembrie.

E la fel de meritoriu ca al lui Ionuț Moșteanu. Dar vor curge întrebările despre parcursul lui profesional și privat, pentru că societatea vrea să știe totul despre cei care ocupă funcții publice.

Printre ultimele acțiuni mai în forță pe care le-a desfășurat deputatul USR Alexandru Dimitriu se numără revocarea din post, cu mult tam-tam, a fiicei deputatului PSD Radu Cristescu.

„Deputatul USR Alexandru Dimitriu, secretar al Comisiei pentru Constituționalitate din Camera Deputaților a solicitat ministrului de Externe al României să explice motivele pentru care Tamila Andreea Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, a fost detașată la Consulatul României de la New York, în ciuda faptului că nu avea vreo experiență diplomatică și nimic din activitatea profesională anterioară nu o recomanda pentru o asemenea funcție”. Acest text este publicat chiar de Alexandru Dimitriu pe site-ul USR.

Candidatul USR a fost playboy la „Vara ispitelor”

Despre avocatul Alexandru Dimitriu se cunoaște faptul că a ajuns cunoscut românilor având în spate o experiență destul de lungă privind competițiile televizate cu tineri playboy sau manechini, scrie site-ul retetesivedete.ro în aprilie 2024.

În anul 2001, Dimitriu se afla într-o relație de iubire cu Cosmina Păsărin și împreună cu aceasta a participat la emisiunea de divertisment de la ProTV, „Vara ispitelor”. Din nefericire pentru el, a plecat acasă singur, pentru că iubita Cosmina Păsărin l-a părăsit pentru Bogdan Vlădău.

Cosmina a ajuns vedetă la Pro Tv și Pro FM, iar Bogdan Vlădău s-a remarcat ca un manechin apreciat. Relația lor nu s-a finalizat însă printr-o căsătorie.

Stelian Ion l-a numit secretar de stat în Ministerul Justiției

Atât Cosmina Păsărin cât și Alexandru Dimitriu și-au văzut de viață. El a absolvit o facultate de drept particulară, a devenit avocat, apoi și-a luat doctoratul „summa cum laudae”, în 2015. Ulterior a fost numit Secretar de Stat în Ministerul Justiției, la sugestia fostului ministru al USR, Stelian Ion.

În anul 2020, Alexandru Dimitriu a fost ales consilier local la sectorul 5 din partea Alianței USR-PLUS.

Alexandru Dimitriu a fost un apropiat al fraților Micula

În 2022, Alexandru Dimitriu, candidatul propus de USR la alegerile pentru Primăria Sectorului 5, i-a dat în judecată pe Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, Lucian Bode, Toni Greblă și Constantin Mititelu Buică, acuzându-i de abuz în serviciu, pe fondul încălcării normelor din Codul administrativ referitor la vacantarea postului de primar al sectorului, rămas liber prin arestarea lui Piedone senior.

În timpul ultimei campanii electorale pentru primăria Sectorului 5 (susținut de USR, PMP și FD), a apărut în media online că avocatul Alexandru Dimitriu este nominalizat într-un dosar alături de soția sa și compania Romfelt Real Estate. Firma este debitor, iar familia Dimitriu creditor.

Cine este Romfelt Real Estate? O companie unde a fost acționar și broker-ul Cristian Sima, care a fost implicat în cel mai mare scandal al burselor din România.

De asemenea, presa economică a consemnat că Alexandru Paul Dimitriu era reprezentantul Certinvest și mandatarul lui Ioan Micula, unul dintre celebrii frați de la Oradea, producători de sucuri. Politic are suținere, iar financiar stă bine.