Racheta Starship, dezintegrată în spațiu. E al doilea eșec consecutiv pentru Musk

SpaceX, compania fondată de Elon Musk, a pierdut semnalul cu racheta sa Starship joi, în timpul celei de-a opta misiuni de testare. Acesta reprezintă al doilea eșec consecutiv al companiei în acest an în ceea ce privește programul Starship.

Mai multe videoclipuri distribuite pe rețelele sociale au surprins fragmente ale rachetei Starship arzând în atmosferă la amurg, în apropierea de sudul Floridei și de Bahamas, după ce aceasta s-a dezintegrat în spațiu. Conform transmisiunii live, dezintegrarea a avut loc în timpul unei prăbușiri necontrolate a rachetei.

Racheta Starship, de 123 de metri, a decolat vineri, la ora 18:30 ET (ora 1:00, ora României), de la instalațiile SpaceX din Boca Chica, Texas. Prima treaptă, Super Heavy, a revenit la sol conform planului. La câteva minute după decolare, transmisia live a arătat partea superioară a navei învârtindu-se în spațiu, iar mai multe motoare păreau oprite. Ulterior, SpaceX a confirmat pierderea contactului cu nava.

Yet another rapid unplanned disassembly of Starship.

This time over the Bahamas.

Perhaps Elon should spend more time trying to keep his cars and rockets from blowing up rather than trying to disassemble our government and crash the economy.pic.twitter.com/TOI7TigDlg

