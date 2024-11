International SpaceX a lansat cu succes Starshipcade







SpaceX a lansat cu succes Starship, megaracheta sa, dar nu a reușit să recupereze prima secțiune Super Heavy, care a căzut în mare sub privirile lui Trump și Musk.

SpaceX a lansat marți racheta Starship în Texas

SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat marți racheta sa gigantică Starship în spațiu din Texas, avansând abilitățile de zbor ale navei, dar eșuând în încercarea de a aduce boosterul înapoi pe uscat, în timp ce președintele ales al SUA, Donald Trump, privea de la facilitățile companiei de rachete.

Sistemul de rachete de aproximativ 400 de picioare înălțime (122 de metri înălțime), proiectat pentru a ateriza cu astronauți pe lună și pentru a transporta echipaje pe Marte, a decolat la ora 16:00 CT (2200 GMT) de la amplasamentul extins de dezvoltare a rachetelor SpaceX din Boca Chica, Texas.

Prima secțiune al rachetei, numit Super Heavy, cu o înălțime de 233 de picioare (71 de metri), s-a desprins de a doua secțiune Starship, la aproximativ 40 de mile (62 km) altitudine, trimițând vehiculul în spațiu.

Prima secțiune a navei Starship a aterizat în Golful Mexic

Super Heavy a aterizat neașteptat în Golful Mexic în loc să se întoarcă pe uscat, unde era de așteptat să cadă în brațele mecanice mari atașate de turnul de lansare. Devierea de ultim moment spre apă a indicat că ceva a mers prost.

Un live stream separat de cel al SpaceX, găzduit de bloggerul de spațiu Everyday Astronaut, a arătat boosterul Super Heavy explodând într-o masivă minge de foc pe orizontul Golfului după ce a aterizat.

Starship a arătat pentru prima dată, luna trecută metoda inovatoare de aterizare prin prindere, atingând un obiectiv cheie în designul său reutilizabil. Capturarea de marți urma să fie „mai rapidă/mai puternică”, scrisese Musk pe rețelele sociale înainte de lansare.

SpaceX se bucură de sprijinul lui Trump

Prezența lui Trump semnalează o alianță tot mai profundă cu Musk, care va beneficia de victoria electorală a lui Trump, conform Reuters.

Antreprenorul miliardar și CEO al SpaceX și Tesla este așteptat să exercite o influență extraordinară pentru a-și ajuta companiile și a obține un tratament favorabil din partea guvernului.

SpaceX avea patru obiective pentru Starship

Musk a enumerat marți patru obiective principale pentru zborul de test: repornirea motorului special conceput pentru spațiu al Starship în timpul zborului, realizarea unei aterizări pe ocean mai vizibile în timpul zilei, încercările anterioare au avut loc noaptea, supunerea Starship la o căldură mai intensă în timpul reintrării și accelerarea aterizării boosterului.

„Există mii de mici modificări de design care sunt, de asemenea, testate”, a spus Musk.

SpaceX, sute de lansări cu Starship

SpaceX urmărește progrese rapide în dezvoltarea Starship în timpul unui al doilea mandat Trump. Se așteaptă ca agenda spațială a administrației să ofere programului Artemis al NASA, care urmează să readucă astronauți pe suprafața lunară, o concentrare mai mare asupra obiectivului mai ambițios de a ateriza oameni pe Marte, aspirația principală a lui Musk în domeniul spațial.

„Tocmai am depășit 400 de lansări cu Falcon și nu m-ar surprinde dacă am efectua 400 de lansări cu Starship în următorii patru ani”, a declarat Gwynne Shotwell, președintele și COO-ul SpaceX, la Conferința de Investiții Baron din New York săptămâna trecută, referindu-se la racheta de bază a companiei.