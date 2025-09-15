International

AfD a obținut un scor istoric la alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia

AfD a obținut un scor istoric la alegerile locale din Renania de Nord-WestfaliaAfD / sursa foto: dreamstime.com
Alternative für Deutschland (AfD) şi-a triplat scorul duminică, la alegerile locale din regiunea industrială Renania de Nord-Westfalia, cea mai populată din Germania, potrivit primelor estimări, publicate de Reuters.

Formaţiunea a obţinut un scor istoric de 16,4%, faţă de 5% în urmă cu un an, într-un land tradiţional favorabil conservatorilor din CDU şi social-democraţilor din SPD, potrivit estimărilor postului de televiziune WDR.

CDU şi-a menţinut scorul, la 34,2%, în timp ce SPD a coborât uşor la 22,6% duminică, faţă de 24% acum cinci ani.

Importanţa scrutinului

Aproximativ 13,7 milioane de locuitori au fost chemaţi la urne. Alegerile municipale din cel mai populat land al Germaniei au fost considerate un prim test important la câteva luni după alegerile federale care au dus la formarea guvernului condus de Friedrich Merz (CDU), în coaliţie cu SPD.

La scrutinul federal, AfD, condus de Alice Weidel şi Tino Chrupalla, a obţinut un scor naţional istoric de 20,8%, consolidându-şi statutul de principală forţă de opoziţie.

Ascensiunea AfD

Creat în 2013, AfD a cunoscut o ascensiune rapidă începând cu 2016, pe fondul crizei migraţiei şi al dezbaterilor privind securitatea. Partidul a fost favorizat de scandalul agresiunilor sexuale din noaptea de Anul Nou, când aproximativ 1.200 de femei au fost atacate, jumătate dintre ele la Köln, potrivit raportului final al poliţiei.

De atunci, partidul şi-a consolidat poziţia în special în estul Germaniei. În septembrie 2024, AfD a devenit prima forţă politică în Turingia, unde a obţinut 33% din voturi la alegerile locale.

Reacţii politice: „Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit”

Germania

Sursa Foto: Twitter/X

„Privesc cu mare îngrijorare rezultatele AfD. Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit, deoarece este o tendinţă care se conturează, iar noi, democraţii, trebuie să o contracarăm”, a declarat Olaf Lies, premierul SPD al landului Saxonia Inferioară, pentru televiziunea ARD.

În schimb, co-liderul AfD, Tino Chrupalla, a salutat scorul obţinut în Renania de Nord-Westfalia. „Este un mare succes pentru noi. Suntem un partid al poporului şi avem cu toţii o mare responsabilitate faţă de Germania”, a scris el pe platforma X. Renania de Nord-Westfalia găzduieşte aproape un sfert din populaţia Germaniei şi include atât zone industriale în declin, precum bazinul Ruhr, cât şi mari centre urbane, între care Köln şi Düsseldorf. Regiunea încearcă să se adapteze la tranziţia energetică, îndepărtându-se de mineritul de cărbune şi de producţia de oţel.

Controverse legate de AfD

Agenţia de spionaj intern a Germaniei (Oficiul Federal pentru Protecţia Constituţiei) a clasificat AfD drept organizaţie extremistă de dreapta în mai 2025, însă decizia urmează să fie confirmată de instanţă, după apelul depus de partid.

În paralel, mişcarea a câştigat sprijin internaţional, fiind susţinută public, între alţii, de miliardarul american Elon Musk. Previziunile iniţiale indicau pierderi importante pentru Verzi şi pentru Democraţii Liberi (FDP), partide care participă la coaliţia federală. Rezultatele finale ale scrutinului din Renania de Nord-Westfalia sunt aşteptate luni.

 

 

