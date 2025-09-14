Papa Leon, indiganat că Elon Musk va deveni trilionar: Ce înseamnă asta şi despre ce este vorba?

Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare uriașe din marile corporaţii, care oferă directorilor executivi salarii incomparabil mai mari decât veniturile angajaților obișnuiți. Declarațiile au fost făcute în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicităţii duminică și publicate pe site-ul catolic Crux.

Suveranul pontif, originar din Chicago și ales papă în 2024 după moartea lui Francisc, a făcut referire directă la cazul Tesla, unde directorul general Elon Musk ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de circa 1.000 de miliarde de dolari, un plan de remunerare care a stârnit critici pe plan global.

„Directorii executivi care acum 60 de ani câştigau de patru până la şase ori mai mult decât lucrătorii câştigă (acum) de 600 de ori mai mult”, a declarat Papa, atrăgând atenția asupra unei rupturi sociale tot mai adânci. „Ieri a apărut ştirea că Elon Musk va deveni primul trilionar din lume. Ce înseamnă asta şi despre ce este vorba? Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”, a continuat el.

Papa Leon al XIV-lea a vorbit și despre rolul pe care ar trebui să îl joace Organizația Națiunilor Unite în actualul climat geopolitic. În opinia sa, ONU nu mai este capabilă să promoveze o diplomaţie multilaterală eficientă și a devenit un forum blocat de tensiuni și interese divergente.

„Naţiunile Unite ar trebui să fie locul unde se rezolvă multe probleme”, a subliniat pontiful. „Din păcate, pare să fie recunoscut pe scară largă că ONU, cel puţin în acest moment, şi-a pierdut capacitatea de a reuni oamenii în privinţa chestiunilor multilaterale”, a adăugat el.

Declarațiile sale vin în contextul în care războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu și crizele umanitare globale au scos în evidență dificultățile ONU de a gestiona eficient situațiile de urgență internațională.

În interviul acordat la sfârșitul lunii iulie pentru o biografie în pregătire, papa a vorbit și despre propriul parcurs. Leon al XIV-lea a petrecut decenii ca misionar în Peru, experiență care i-a marcat profund stilul pastoral, înainte de a urca pe tronul papal.

Vorbind despre alegerea sa ca Papă, a recunoscut că s-a simţit pregătit să îi călăuzească spiritual pe cei 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume, dar mai puţin pregătit pentru rolul său pe scena diplomatică globală. „Aspectul complet nou al acestei misiuni este că am fost propulsat la nivelul de lider mondial”, a afirmat el: „Învăţ foarte multe şi mă simt foarte provocat, dar nu copleşit.”

Papa a atins și tema conflictului dintre Rusia și Ucraina, aflat deja în al treilea an, exprimându-și speranța pentru o pace dreaptă. Deși a evitat să ofere rețete diplomatice, suveranul pontif a lăsat să se înțeleagă că Vaticanul va continua să caute oportunități de mediere și reconciliere. Interviul integral urmează să fie publicat odată cu apariția biografiei dedicate noului Papă.