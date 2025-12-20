Afacerea care ia amploare înainte de Sărbători. Un brad artificial costă cât sejur în Elveția

Cu câteva săptămâni înainte de Sărbători, vânzările de brazi artificiali în România cresc semnificativ. Comercianții se întrec în oferte, iar cumpărătorii găsesc modele potrivite pentru orice spațiu. Prețurile pornesc de la câteva sute de lei și pot ajunge la câteva mii, în funcție de dimensiune.

Prețul unui brad artificial depinde de mai mulți factori: înălțimea și volumul crengilor, materialele folosite, densitatea ramurilor și stabilitatea suportului. Modelele premium au ramuri 3D, aspect natural și structură rezistentă, sunt preferate de cei care vor un decor spectaculos.

Pe site-urile de vânzări, un brad „de lux” depășește pragul de 5.000 de lei. Modelul are înălțimea de 240 cm și diametrul la bază de aproximativ 184 cm.

Conform descrierii, acesta are peste 4.200 de crenguțe și 7.200 de mini LED-uri. Materialul este rezistent la apă și raze UV, potrivit pentru interior și exterior.

Prețul poate fi unul piperat pentru românii cu buget redus. De altfel, mulți preferă să investească acești bani într-un sejur în străinătate. De exemplu, o casă de vacanță din Alpii elvețieni poate fi închiriată între 20-24 decembrie decembrie cu 4.400 de lei.

În paralel, există și brazi mai accesibili ca preț, ideali pentru spații mai mici sau bugete reduse. Prețurile încep de la aproximativ 130 de lei pentru un brad alb de 120–180 cm, cu ramuri subțiri. Modelele de brazi cu ramuri verzi și albe, care imită zăpada, se vând, de regulă, între 250 și 400 de lei.

Pentru cei care preferă bradul verde, există opțiuni similare ca dimensiune și preț, cu ramuri din PE și PVC care imită acele naturale. Modelele mai mari, cu peste 1,8 metri, costă în jur de 350–900 de lei.

Cei care preferă bradul natural au la îndemână mai multe opțiuni. În magazinele de bricolaj, un brad cu înălțimea cuprinsă între 1,70 - 2, 10 metri costă în jur de 130 de lei. În mod evident, transportul și montarea acestuia implică mai mult efort. De asemenea, un brad natural în ghiveci costă în jur de 200 de lei. După sărbători, acesta poate fi plantat în grădină sau pe balcon. Prețul unui brad natural tăiat este mai accesibil, însă implică anumite inconveniente. Este necesar transportul, iar montarea într-un suport stabil poate fi dificilă pentru brazii mai înalți. Totodată, aceștia se usucă rapid dacă nu sunt udați corespunzător, iar acele încep să cadă.