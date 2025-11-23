Dispozitivele cu AI domină ofertele de Crăciun din acest an

O nouă generație de dispozitive cu inteligență artificială generativă se regăsește în ofertele de sărbători din 2025. Amazon, Meta, Google, alături de producători mai mici precum Friend și Plaud, au introdus gadgeturi AI care variază de la boxe inteligente avansate până la o „prietenă AI” purtată ca pandantiv, potrivit CNBC.

Cele mai noi modele Echo de la Amazon includ Alexa+, o versiune mai conversațională a asistentului digital, care poate rezerva curse Uber sau poate crea melodii prin Suno.

Noile Echo Show și Echo Dot Max au senzori și microfoane îmbunătățite, iar Alexa+ poate menține conversația fără a repeta cuvântul de activare. Serviciul va costa 19,99 dolari pe lună pentru utilizatorii care nu sunt membri Prime, după perioada de Early Access.

Google mizează pe telefoanele Pixel 10, integrate cu Gemini și dotate cu funcții precum Magic Cue, Camera Coach și editare foto asistată de AI. Seria Pixel 10, disponibilă la reducere cu 200–300 de dolari, cuprinde modele Pro și varianta pliabilă, toate livrate cu un an de abonament la AI Pro.

Meta își extinde gama de ochelari inteligenți Ray-Ban Meta, care permit realizarea de fotografii, redarea muzicii și adresarea de întrebări către Meta AI. Noua generație oferă o autonomie dublă și o cameră îmbunătățită, iar modelele sportive Oakley sunt dedicate utilizatorilor activi.

Meta a prezentat și o ediție experimentală, evaluată la 799 de dolari, care include un display integrat în lentilă, însă disponibilitatea este redusă.

Printre cele mai interesate gadgeturi se numără Friend, un pandantiv AI de 129 de dolari care ascultă discuțiile și oferă comentarii în timp real printr-o aplicație conectată la Google Gemini. Lansarea a stârnit reacții puternice, inclusiv critici legate de ideea că ar putea „înlocui prietenii reali”.

Pentru profesioniști, dispozitivul Plaud Note oferă până la 30 de ore de înregistrare audio, o autonomie de 60 de zile și transcrieri în 112 limbi cu ajutorul modelelor GPT-5, Claude și Gemini 2.5 Pro. Poate genera zeci de tipuri de rezumate și se prinde magnetic de telefon.

Deși oferta este mai variată ca oricând, recenziile sunt mixte, iar specialiștii subliniază că, în ciuda investițiilor în hardware, competiția reală din zona AI se concentrează pe software, pe modelele lingvistice avansate și pe ecosistemele de aplicații.