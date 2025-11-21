Google a lansat Nana Banana Pro, un generator de imagini făcute cu AI bazat pe Gemini 3

Google a lansat joi Nano Banana Pro, o nouă versiune a instrumentului său de editare și generare de imagini, construit pe Gemini 3 Pro, după prezentarea modelului Gemini 3 la începutul săptămânii, iar anunțul a fost urmat de o creștere de 4% a acțiunilor Alphabet, potrivit CNBC.

Nano Banana Pro depășește semnificativ capabilitățile versiunii inițiale, lansată în august, a declarat Josh Woodward, vicepreședinte Google Labs și Gemini, pentru CNBC. Noul instrument poate crea infografice și prezentări, menține consistența a până la cinci personaje și combina până la 14 imagini într-o singură compoziție.

Utilizatorii interni au testat Nano Banana Pro transformând cod, CV-uri LinkedIn și texte complexe în reprezentări vizuale. Aceste teste au vizat demonstrarea versatilității instrumentului în crearea de materiale vizuale complexe pentru diferite tipuri de conținut.

Versiunea originală a devenit virală după ce utilizatorii au generat figurine 3D hiperrealiste din fotografii cu ei sau animalele lor de companie, atrăgând 13 milioane de noi utilizatori în aplicația Gemini în doar patru zile, potrivit lui Woodward. Nano Banana Pro este disponibil în aplicația Gemini, cu cote gratuite limitate, în NotebookLM și în produsele dedicate dezvoltatorilor, companiilor și advertiserilor.

Abonații Google AI Pro și Ultra vor avea acces la funcționalitate și în modul AI Mode al Google Search, iar ulterior funcția va fi integrată prioritar și în Flow, instrumentul AI de creare video al Google. Instrumentul include și o opțiune pentru verificarea imaginilor generate de Google AI. Imaginile realizate prin conturi gratuite vor avea watermark, care dispare pentru abonații Ultra.

Lansarea Nano Banana Pro intervine pe fondul intensificării competiției cu OpenAI, care a actualizat recent GPT-5 pentru a-l face mai conversațional și mai eficient. ChatGPT rămâne aplicația gratuită numărul unu în App Store, urmată de Gemini, care are 650 de milioane de utilizatori activi lunar, iar funcția Gemini AI Overviews este folosită de 2 miliarde de utilizatori lunar.

Josh Woodward afirmă că cererea pentru produsele Google AI crește rapid, tot mai mulți utilizatori trecând la abonamente pentru a beneficia de limite mai mari și modele avansate. Google intenționează să continue extinderea ecosistemului său AI prin proiecte precum Flow și Genie, un model experimental de „world building”.