Cea mai mare scurgere de date din istorie, evitată după un studiu realizat de cercetătorii austrieci

Un studiu realizat de cercetătorii austrieci arată că introducerea aleatorie a unui număr de telefon într-o rețea de socializare poate dezvălui informații esențiale despre persoana respectivă. De asemenea, analiza indică faptul că aproximativ 3,5 miliarde de utilizatori ar putea fi expuși acestui risc, potrivit Le Figaro.

Cercetătorii austrieci au arătat că atunci când un utilizator introduce în aplicație un număr de telefon ales la întâmplare, iar acel număr aparține cuiva, pot fi accesate imediat date personale precum numele, fotografia și, dacă există, descrierea profilului.

Cercetătorii au arătat că, prin diferite manipulări ale aplicației, pot folosi sistemul simplu de verificare a contactelor WhatsApp pentru a testa toate combinațiile posibile de numere și a extrage astfel până la 3,5 miliarde de telefoane ale utilizatorilor. De asemenea, au constatat că pot accesa fotografiile de profil ale aproximativ 57% dintre aceștia și descrierile de profil ale 29%.

Cercetătorii austrieci spun că o astfel de situație ar putea deveni „cea mai mare scurgere de date din istorie”, dacă experimentul nu ar fi fost realizat intern și în mod responsabil de echipa lor de lucru.

Cercetătorii spun că au șters copia celor 3,5 miliarde de numere de telefon și au informat Meta despre rezultatele studiului în aprilie. De asemenea, susțin că, după această notificare, compania americană a limitat numărul de căutări posibile și a blocat folosirea pe scară largă a metodei identificate.

Meta le-a mulțumit recent cercetătorilor pentru contribuție și a afirmat că lucrează la sisteme anti-scraping de ultimă generație, recunoscând totodată că studiul realizat de echipa austriacă „a jucat un rol crucial” în testarea acestor mecanisme de protecție.