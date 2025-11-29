Adriana Săftoiu a cerut un salariu mai mic. Răspunsul primit de președintele TVR

Salariul Adrianei Săftoiu, noul președinte al TVR, nu poate fi redus, a decis Consiliul de Administrație, deși aceasta și-a exprimat dorința de a câștiga mai puțin decât conducerea precedentă. Decizia intervine în contextul în care Televiziunea Română înregistrează datorii de peste 192 de milioane de lei.

Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune s-a întrunit vineri, 28 noiembrie, în prima ședință sub noua formulă și a aprobat mandatarea lui Radu Carp pentru negocierea și încheierea contractului individual de muncă al Adrianei Săftoiu, președinte-director general. Propunerea a primit șapte voturi „pentru”, patru „împotrivă” și două abțineri.

Deși Adriana Săftoiu a dorit reducerea salariului său cu 10%, Consiliul a concluzionat că legislația nu permite semnarea contractului cu un salariu mai mic. Membrii CA care nu au votat împotrivă și-au exprimat susținerea pentru opinia PDG privind cuantumul salariului, evitând totodată un blocaj instituțional.

Televiziunea Română se confruntă cu dificultăți financiare uriașe, înregistrând o pierdere de aproape 16,8 milioane de lei în 2023 și 8,8 milioane de lei în 2024, potrivit surselor interne.

Proiecțiile pentru anul 2025 estimează o pierdere bugetată de cel puțin 23 de milioane de lei, sumă care ar putea fi depășită în absența unor măsuri corective.

Adriana Săftoiu, noul președinte-director general al TVR, a discutat joi în Consiliul de Administrație majorările salariale acordate în instituție la mijlocul lunii noiembrie, când peste 50 de angajați au primit sume suplimentare, potrivit surselor interne.

Consiliul de Administrație, condus de Săftoiu și format din Anderco Aliz-Timea, Stelian Bărăgan, Radu Carp, Camelia Corchiș, Monica Ghiurco, Cristinel Godinac, Narcisa Manciu, Nicoleta Amalia Matei, Cristina Pocora, Sorin Torică, Paula Trofin și Borislav Velimirovici, gestionează bugetul instituției, din care 80% este alocat salariilor celor aproximativ 2.100 de angajați.