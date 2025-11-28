Bugetarii din TVR și-au mărit salariile fix înainte de schimbarea conducerii

Salariile angajaților TVR au fost mărite la mijlocul lunii noiembrie, o decizie adusă joi în discuție în Consiliul de Administrație de noul președinte-director general, Adriana Săftoiu, potrivit HotNews.

Adriana Săftoiu, noul președinte-director general al TVR, a adus joi în discuție în Consiliul de Administrație majorările salariale acordate în instituție la mijlocul lunii noiembrie. Surse din televiziunea publică au precizat că peste 50 de angajați au primit sume suplimentare în această perioadă.

Televiunea Română are aproximativ 2.100 de angajați, iar 80% din bugetul anual, estimat la circa 450 de milioane de lei și finanțat în cea mai mare parte de stat, este alocat plății salariilor, potrivit fostului PDG Dan Turturică. Discuțiile au avut loc în contextul acestei structuri bugetare.

Audiențele televiziunii publice rămân reduse, multe programe înregistrând sub 0,5 puncte de rating, cu unele excepții pe TVR 2 sau în zilele cu transmisii sportive. Într-un podcast din 21 noiembrie, Dan Turturică a menționat că instituției „îi lipsesc banii” și că resursele rămân insuficiente pentru creșterea performanței.

Majorările salariale au vizat departamente precum audit, tehnic, juridic sau resurse umane, unde unii angajați ar fi primit între 5.000 și 6.000 de lei în plus. Creșterile au avut loc înainte de plecarea lui Dan Turturică și se înscriu într-o practică obișnuită la final de mandat, în contextul problemelor privind plata salariilor pentru luna decembrie.

Joi, în Consiliul de Administrație al TVR, Adriana Săftoiu a cerut explicații privind necesitatea, momentul și beneficiarii majorărilor salariale. Surse din instituție au precizat că Săftoiu a menționat posibilitatea sesizării Curții de Conturi.

Tot în ședință s-a discutat reducerea salariului PDG cu 10%, propunere care nu a primit aviz din cauza lipsei unei „formule juridice”. Săftoiu a transmis pe grupul intern că a solicitat reducerea propriului salariu, iar decizia finală urmează să fie luată într-o nouă ședință a Consiliului de Administrație.

Noul Consiliu de Administrație al TVR este condus de Adriana Săftoiu, propusă de Guvern, și include reprezentanți ai principalelor partide, ai minorităților naționale și ai angajaților. CA a ales-o recent pe Săftoiu în funcția de președinte-director general.

Printre membrii Consiliului de Administrație se numără Anderco Aliz-Timea din UDMR, Stelian Bărăgan din PSD, Radu Carp din PNL, Camelia Corchiș din PSD, Monica Ghiurco din AUR, Cristinel Godinac din SRTV, Narcisa Manciu din Administrația Prezidențială, Nicoleta Amalia Matei din PSD, Cristina Pocora din PNL, Sorin Torică din partea angajaților TVR, Paula Trofin din USR și Borislav Velimirovici din minorități naționale.