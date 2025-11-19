Economie

Vânzarea sau desființarea TVR, soluția unui fost premier pentru criza bugetară

Vânzarea sau desființarea TVR, soluția unui fost premier pentru criza bugetarăTVR. Sursa foto: Arhiva EVZ
Fostul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, a găsit o soluție pentru evitarea concedierilor din administrația publică: desființarea sau vânzarea TVR. Evenimentul zilei a dezvăluit că Televiziunea Publică, sub conducerea lui Dan Turturică, are pierderi uriașe.

„Desființarea sau vânzarea TVR și SRR ar reduce permanent cheltuielile bugetare cu aproximativ 1 miliard de lei. Aproximativ aceeași sumă pe care o economisește statul prin concedierea a 13.000 de oameni din administrație. Avem și un bonus: cei care pozau în luptători anti-sinecuri n-ar mai fi obligați să apere acum exact ce criticau odinioară. Oricum nu e ceva nou pentru ei — sunt aceiași care ani la rând au criticat taxele, ca să sfârșească oferindu-le drept soluție economică miraculoasă”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.

Adriana Săftoiu, propunerea pentru preluarea șefiei TVR

Reamintim că membrii Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) şi-au desemnat, marţi, la Parlament, în şedinţe separate, propunerile pentru preşedinţii-directori generali ai celor două instituţii. Astfel, Adriana Săftoiu este propunerea pentru funcţia de preşedinte-director general al SRTv, iar Robert Schwartz, pentru SRR. Cei doi vor fi audiaţi săptămâna viitoare în Comisiile de cultură ale Parlamentului şi votaţi în plenul reunit. Parlamentul i-a validat marţi, în şedinţă comună, pe membrii Consiliilor de Administraţie ale SRTv şi SRR.

Adriana Săftoiu

Sursa foto: Arhiva EVZ

Datoriile TVR, dezvăluite de EvZ

Evenimentul zilei a dezvăluit că Televiziunea Publică se află într-o situație financiară și de audiență descrisă de surse interne ca fiind „dezastruoasă”.

Dan Turturică, numit în funcție în noiembrie 2021, încheie un mandat marcat de un declin financiar rapid. După ce anul 2022 a înregistrat un profit de circa 4 milioane de lei, acesta nu a fost rezultatul performanței manageriale proprii, ci s-a bazat pe rezervele consistente lăsate în conturi de administrația precedentă, estimate la circa 50 de milioane de lei cash.

Dan Cristian Turturică

Sursa foto: facebook.com/dan.turturica

Odată epuizate aceste resurse, TVR a intrat pe un trend de pierderi majore. În 2023, s-a înregistrat o pierdere financiară de aproape 16,8 milioane de lei. În 2024, pierderea a continuat, ajungând la 8,8 milioane de lei. Proiecțiile pentru 2025 estimează o pierdere bugetată de cel puțin 23 de milioane de lei, cifră care, cel mai probabil, va fi depășită din cauza lipsei de măsuri corective.

Audiențe dezastruoase

Unul dintre cei mai elocvenți indicatori ai eșecului este performanța în audiență. TVR a coborât pe locurile 17-18 în topurile naționale, fiind de multe ori depășită de canale de nișă dedicate copiilor.

În ciuda irelevanței crescânde, structura de costuri a instituției a devenit nesustenabilă. Circa 85% din costurile totale ale TVR sunt alocate cheltuielilor cu salariile, o pondere care face imposibilă o activitate reală de broadcasting și investiții. Cheltuielile esențiale cu sateliții și frecvențele naționale terestre, care ajung la sute de milioane de lei anual, sunt acoperite cu dificultate, a scris jurnalistul Dan Andronic.

În condițiile acestei crize, s-a aprobat o nouă organigramă care include peste 90 de funcții de conducere, o creștere semnificativă față de cele 65-70 de posturi de conducere anterioare. Concomitent, Dan Turturică și-a majorat propriul salariu și indemnizațiile de conducere.

S-a semnalat că TVR „nu are bani să schimbe clanțe, să înlocuiască becuri arse sau să zugrăvească pereții”. Lifturile au fost lăsate nefuncționale timp de trei ani, obligând angajații, inclusiv pe cei cu probleme de mobilitate sau de sănătate, să folosească scările.

 

