Monden Adriana Bahmuțeanu, scrisoare emoționantă pentru fiul ei: Nu am plecat – am fost alungată







Adriana Bahmuțeanu a publicat recent o scrisoare pe rețelele de socializare, adresată unuia dintre fiii săi, un mesaj profund emoționant în care își exprimă durerea și dorul față de copilul pe care susține că nu îl mai poate vedea.

Adrianei Bahmuțeanu scrisoare emoționantă pentru fiul ei

Postarea vine în contextul unui conflict de lungă durată legat de custodia copiilor și presupusa alienare parentală.Vedeta încearcă astfel să-și facă auzită vocea într-un scandal mediatic intens, în care opiniile și acuzațiile au fost adesea contradictorii.

Adriana dorește să transmită copilului ei propria versiune a adevărului, după ani de tăcere, distanțare și lupte juridice complicate. Mesajul emoționant este o încercare sinceră de a-și exprima sentimentele și a-și reconstrui legătura cu fiii săi

Adrianei Bahmuțeanu: Nu am plecat – am fost alungată

„Scrisoare de la părintele alienat

Dragă fiule, nu am plecat – am fost alungată… Dacă vei citi asta într-o zi, vreau să știi adevărul. Nu versiunea spusă în șoaptă, nu narațiunea din sala de judecată și cu siguranță nu poveștile de la culcare care m-au prezentat ca pe omul rău care te-a abandonat sau care nu te-a iubit… Nu te-am părăsit. Am fost alungată! Tu nu ai fost niciodată problema. Tu ai fost motivul pentru care am rămas mai mult decât putea suporta inima mea.

Îmi amintesc prima dată când te-am ținut în brațe. Acel moment m-a schimbat. Mi-a dat un motiv să lupt mai intens, să iubesc mai profund și să visez mai măreț. Dar, pe măsură ce anii au trecut, dragostea dintre mine și tatăl tău a început să se estompeze. Nu pentru că nu am încercat. Am încercat, fiule. Dumnezeu știe că am încercat.

Am rămas când casa a devenit ostilă. Am rămas când nu am fost ascultată, când am fost umilită, când culoarea pielii mele a devenit motiv de râs și batjocură! Când am fost acuzată pe nedrept de fapte pe care nu le-aș fi făcut niciodată! Am rămas când m-am simțit ca o străină în viața pe care o construisem. Apoi, într-o zi, mi s-a spus că era mai bine să plecăm. Mai bine pentru pace. Mai bine pentru copii. Mai bine pentru toți. Dar nimeni nu te-a întrebat niciodată ce e mai bine pentru tine.

Nu ai văzut nopțile în care stăteam în mașină, doar ca să nu mă vezi plângând! Nu ți-am arătat niciodată cât de greu mi-a fost! Mai târziu, nu ai auzit apelurile pe care le făceam și care nu primeau răspuns. Dar tu ai fost mereu cu mine. În gândurile mele. În rugăciunile mele. În fiecare decizie pe care am luat-o.

Nu ai văzut sălile de judecată unde am implorat să fiu în viața ta. Nu ai văzut scrisorile pe care le-am scris și care nu au fost niciodată transmise. Nu ai văzut cum, în fiecare lună, te strigam de la poartă și primeam în schimb tăcere! Dacă te-ai întrebat vreodată de ce nu am fost la ziua ta de naștere… Este pentru că nu aveam voie. Dacă te-ai întrebat de ce nu am sunat mai des… Este pentru că eram blocată. Dacă ai crezut că nu-mi pasă… Fiule, e pentru că cineva a muncit din greu să te facă să crezi asta.

Și poate ești furios. Înțeleg. Poate că nu vrei să citești asta. E în regulă. Dar într-o zi, când viața va fi mai liniștită și întrebările tale vor fi mai puternice, sper că această scrisoare te va găsi. Pentru că adevărul este: nu am încetat niciodată să te iubesc!

Nicio secundă.

Cu dragoste, Mama Ta!”

Situația după decesul lui Silviu Prigoană și lupta Adrianei Bahmuțeanu

După decesul lui Silviu Prigoană, băieții au rămas să locuiască în casa tatălui lor, iar Adriana Bahmuțeanu susține că nu are nicio relație cu ei și că sunt în continuare înstrăinați, fiind, în opinia ei, alienați de frații mai mari. Vedeta continuă să lupte în instanță pentru a demonstra această situație de alienare parentală și pentru a-și recâștiga legătura cu copiii săi.