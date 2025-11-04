Profesorul Adrian Severin, despre scandalul cântecului asociat cu Radu Gyr: Mesajul a deranjat, nu poetul

Ziua Clerului Militar a fost celebrată recent la Catedrala Națională printr-un Te Deum, oficiat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. În timpul slujbei, corul „Tronos Junior” a interpretat un cântec care a stârnit controverse, iar numeroase voci au susținut că versurile ar fi fost scrise de Radu Gyr. Ulterior, Patriarhia Română a transmis că această atribuire este eronată, însă nu a oferit detalii despre autorul real al textului. Invitat în podcastul „Hai Live” cu Robert Turcescu, profesorul Adrian Severin a afirmat că valul de critici a vizat mesajul cântecului, nu pe poetul Radu Gyr.

Având în vedere că numele lui Radu Gyr a fost asociat cu legionarismul, versurile au provocat indignare. Mai mult, directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Alexandru Florian, le-a cerut instituțiilor competente să ia măsuri în acest sens.

„Mi se pare revoltător”, a afirmat profesorul Adrian Severin, făcând referire la scandalul conturat în jurul acestor versuri.

Adrian Severin a declarat că societatea se confruntă cu o „boală a moralei”, în care oamenii sunt etichetați ca fiind fie complet buni, fie complet răi.

„Acum ne aflăm într-o boală a moralei în care cine e bun este în totalitate bun, și cine este un pic rău este în totalitate rău. Noi nu mai vrem să auzim părerile unora care au greșit, pentru că nu considerăm că este cu adevărat bun decât cel din echipa noastră. Și acesta este, prin definiție, fără de păcat. Ori noi toți trebuie să avem smerenia de a accepta că, la un moment dat, greșim; că, la un moment dat, păcătuim, dar unii păcătuiesc tot timpul, iar alții, pe lângă păcate, mai creează și lucruri superioare. Și ar trebui, criticându-i pentru păcat, să păstrăm ceea ce este superior”, a adăugat profesorul.

Fostul ministru susține mesajul Patriarhiei, menționând că versurile nu ar fi fost publicate sub condeiul poetului considerat legionar.

„Acum, revenind la chestiune, ascultând încă o dată poezia în interpretarea dumneavoastră și integrală, nu cred că este poezia lui Radu Gir, pentru că, deși are unele expresii care ar putea aminti de el, nu are aceeași, știu eu, expresie poetică pe care a avut-o Radu Gir. Absolut de acord. Eu l-am citit integral pe Radu Gyr și-l recitesc la răstimpuri pentru că este un poet de o sensibilitate aparte”, a continuat profesorul.

În opinia sa, România traversează acum o etapă în care are loc o „lovitură de stat” nu doar politică, ci și ideologică, menită să nege identitatea națională și să transforme patriotismul într-un „păcat capital”. Severin a explicat că se dorește înlocuirea iubirii de țară cu o iubire „pentru o ființă umană abstractă, fără gen, fără patrie, fără cultură și fără religie”.

„Ne aflăm însă acum, în acest context de care am vorbit mai adineaua la loviturii de stat, care nu este o lovitură de stat strict politică sau exclusiv politică, adică care pune în discuție atribuirea puterii, ci este una care se vrea și morală sau, mai degrabă, ideologică. De aceea am spus eu că avem de a face cu o lovitură de stat și cu o lovitură de palat. O lovitură de palat ține să ia puterea din mâinile uneia și să le treacă în mâinile altuia, continuându-se regimul politic anterior. Pe când de data aceasta s-a urmărit trecerea de la un regim politic care definea democrația noastră națională și care definea prin Constituție, care sintetiza în Constituție, în termeni juridici, identitatea noastră națională, pentru a se nega această identitate națională și pentru a se face orice formă de patriotism, cea mai tolerantă, cea mai mlădioasă, cea mai flexibilă, cea mai relativă, dacă vreți, relativistă, de a se transforma într-un păcat capital”, a explicat acesta.

La finalul podcastului moderat de Robert Turcescu, profesorul Adrian Severin a subliniat că discuțiile din jurul poetului Radu Gyr nu au legătură cu persoana acestuia, ci cu mesajul poeziei sale, considerat de unii deranjant prin apelul său la dragostea de țară.

El a arătat că, în opinia sa, există tendințe, inclusiv la nivel guvernamental, de a minimaliza sentimentul național și de a elimina ideea de identitate românească din conștiința publică. Severin a avertizat că pierderea legăturii sufletești cu România ar duce, în timp, la pierderea însăși a existenței ei ca stat.

„De fapt, nu Radu Gyr este criticat acolo. Este criticată poezia, este criticat textul pentru că exprimă dragostea față de țara mea. Avem o țară, iar unii, inclusiv în guvernul României, vor să nu avem această țară nici din punct de vedere politic, dar mai ales din punct de vedere ideologic. Când nu vom avea România în suflet, nu o vom avea nici pe hartă. Cei care vor să scoată România de pe hartă știu că vor, de fapt, să ne-o scoată și din suflet”, a încheiat Adrian Severin.