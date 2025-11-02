Politica

Poezia „Avem o țară” nu este a lui Radu Gyr! Cum a fost terfelită sărbătoarea de la Catedrala Națională cu un fake-news

Comentează știrea
Poezia „Avem o țară” nu este a lui Radu Gyr! Cum a fost terfelită sărbătoarea de la Catedrala Națională cu un fake-newsCatedrala Națională. Sursa foto: Facebook/MAPN
Din cuprinsul articolului

Un moment muzical desfășurat la Catedrala Națională a generat controverse după ce un cântec a fost anunțat ca având versuri de Radu Gyr, acuzat de simpatii legionare.

Mai ales după publicarea unui mesaj ferm al fostului purtător de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu. Preluat de toată presa progresistă. Numai că poezia “Avem o țară” nu aparținea lui Radu Gyr, ci unei comunități de măicuțe. Și era scrisă în perioada comunistă.

Controversa privind intonarea la Catedrala Națională a unui cântec prezentat ca având versuri de Radu Gyr s-a amplificat după ce în spațiul public au apărut dovezi că poemul „Avem o țară” nu aparține poetului, ci mediului monahal.

Vasile Bănescu înfierează intonarea poeziei lui Radu Gyr

Într-o intervenție inițială, Bănescu a avertizat că „cultivarea festivistă în spațiul ecleziastic a memoriei și textelor unor intelectuali căzuți cândva în ispita demonismului ideologic (…) face un enorm rău Bisericii”, subliniind datoria BOR de a apăra „adevărul istoric” și de a evita alunecările în „ultranaționalism, filetism, ortodoxism formalist sau suveranism”.

Flacăra misterioasă care nu se stinge niciodată, ascunsă în spatele unei cascade. Video
Flacăra misterioasă care nu se stinge niciodată, ascunsă în spatele unei cascade. Video
Ministrul Finanțelor nu e de acord cu mărirea salariului minim. Nu în acest moment
Ministrul Finanțelor nu e de acord cu mărirea salariului minim. Nu în acest moment

El a calificat drept „ultima, deci nu cea mai fericită variantă de strategie apologetică instituțională” inocentizarea unui text semnat de cineva care a pledat cândva pentru o ideologie extremistă, chiar dacă versurile invocate nu sunt explicit politice. Dirijorii și responsabilii muzicali ai Catedralei, a spus Bănescu, trebuie să dea dovadă de discernământ maxim în alegerea pieselor: lăcașul este dedicat memoriei „adevăraților eroi ai țării”, nu „posedaților ideologic”.

Numai că poezia nu-i aparținea lui Radu Gyr

Numai că peste câteva ore, postarea lui Vasile Bănescu era desființată de o altă postare. Jurnalistul Dragoș Ursu a publicat un „fact-checking memorial” însoțit de fotografie din album cu paternitatea asumată de Mănăstirea Diaconești. El notează că suprapunerea cu alte poezii cântate (inclusiv de Gyr) a alimentat confuzia și semnalează un indiciu intern de datare post-comunistă din penultima strofă: „Avem un Rai de sfinți în temniți dați la moarte… Dar ASTĂZI dând pământul la o parte / Ies moaște sfinte-n zeghe grea de deținuți”. Deci era scrisă în perioada ulterioară manifestării mișcării legionare.

În paralel, verificări editoriale arată că „Avem o țară” nu figurează în volumul „Radu Gyr – Opera poetică” (ed. George Stanca, Vremea, 2010) și este indicată drept „anonimă, de inspirație monahală, atribuită pe nedrept lui Gyr” în antologia „Poezia din închisorile comuniste” (coord. Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Reîntregirea, 2007).

Mărturii similare apar în „Femei în temnițele comuniste” (Aspazia Oțel Petrescu, 1996), iar revista „Rost” (nr. 23/2004) plasează explicit originea textului în mediul monahal (Vladimirești/Pasărea), nu în manuscrisele lui Gyr. Cronologic, poezia intră în circuitul public prin albumul Maicilor de la Mănăstirea Diaconești (2007), apoi se propagă online după 2009, moment în care se multiplică atribuirile greșite.

Credem că înaintea lansării unor atacuri la adresa Bisericii se poate face apel la rigoare documentară și consultarea edițiilor academice.

9
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:49 - George Pian, mesaj pentru Clejani: „Opriți-vă băiatul, că plângeți pe el”
21:38 - Flacăra misterioasă care nu se stinge niciodată, ascunsă în spatele unei cascade. Video
21:29 - Prințesa Caradja, românca ce a scandalizat Parisul și a fost decorată la Casa Albă
21:21 - Ministrul Finanțelor nu e de acord cu mărirea salariului minim. Nu în acest moment
21:11 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 noiembrie 2025. Jupiter și Yeti
21:00 - Cum a pierdut Mihai Eminescu femeia vieții sale. Povestea nevăzută dintre poet și Veronica Micle

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale