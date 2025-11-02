Poezia „Avem o țară” nu este a lui Radu Gyr! Cum a fost terfelită sărbătoarea de la Catedrala Națională cu un fake-news

Un moment muzical desfășurat la Catedrala Națională a generat controverse după ce un cântec a fost anunțat ca având versuri de Radu Gyr, acuzat de simpatii legionare.

Mai ales după publicarea unui mesaj ferm al fostului purtător de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu. Preluat de toată presa progresistă. Numai că poezia “Avem o țară” nu aparținea lui Radu Gyr, ci unei comunități de măicuțe. Și era scrisă în perioada comunistă.

Controversa privind intonarea la Catedrala Națională a unui cântec prezentat ca având versuri de Radu Gyr s-a amplificat după ce în spațiul public au apărut dovezi că poemul „Avem o țară” nu aparține poetului, ci mediului monahal.

Într-o intervenție inițială, Bănescu a avertizat că „cultivarea festivistă în spațiul ecleziastic a memoriei și textelor unor intelectuali căzuți cândva în ispita demonismului ideologic (…) face un enorm rău Bisericii”, subliniind datoria BOR de a apăra „adevărul istoric” și de a evita alunecările în „ultranaționalism, filetism, ortodoxism formalist sau suveranism”.

El a calificat drept „ultima, deci nu cea mai fericită variantă de strategie apologetică instituțională” inocentizarea unui text semnat de cineva care a pledat cândva pentru o ideologie extremistă, chiar dacă versurile invocate nu sunt explicit politice. Dirijorii și responsabilii muzicali ai Catedralei, a spus Bănescu, trebuie să dea dovadă de discernământ maxim în alegerea pieselor: lăcașul este dedicat memoriei „adevăraților eroi ai țării”, nu „posedaților ideologic”.

Numai că peste câteva ore, postarea lui Vasile Bănescu era desființată de o altă postare. Jurnalistul Dragoș Ursu a publicat un „fact-checking memorial” însoțit de fotografie din album cu paternitatea asumată de Mănăstirea Diaconești. El notează că suprapunerea cu alte poezii cântate (inclusiv de Gyr) a alimentat confuzia și semnalează un indiciu intern de datare post-comunistă din penultima strofă: „Avem un Rai de sfinți în temniți dați la moarte… Dar ASTĂZI dând pământul la o parte / Ies moaște sfinte-n zeghe grea de deținuți”. Deci era scrisă în perioada ulterioară manifestării mișcării legionare.

În paralel, verificări editoriale arată că „Avem o țară” nu figurează în volumul „Radu Gyr – Opera poetică” (ed. George Stanca, Vremea, 2010) și este indicată drept „anonimă, de inspirație monahală, atribuită pe nedrept lui Gyr” în antologia „Poezia din închisorile comuniste” (coord. Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Reîntregirea, 2007).

Mărturii similare apar în „Femei în temnițele comuniste” (Aspazia Oțel Petrescu, 1996), iar revista „Rost” (nr. 23/2004) plasează explicit originea textului în mediul monahal (Vladimirești/Pasărea), nu în manuscrisele lui Gyr. Cronologic, poezia intră în circuitul public prin albumul Maicilor de la Mănăstirea Diaconești (2007), apoi se propagă online după 2009, moment în care se multiplică atribuirile greșite.

Credem că înaintea lansării unor atacuri la adresa Bisericii se poate face apel la rigoare documentară și consultarea edițiilor academice.