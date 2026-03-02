Adrian Severin, despre o mare problemă de înțelegere a Iranului: „Domnul Trump nu cunoaște realitățile din zonă”

Adrian Severin a discutat, azi, cu jurnalistul Robert Turcescu, în podcastul difuzat de evz.ro, despre cea mai importantă problemă la nivel mondial: războiul din Iran, care se amplifică de la oră la oră. Fostul ministru de Externe a vizitat această țară, în cadru oficial și și-a conturat mai multe idei legate de viața politică și socială.

„Am vorbit cu conducători, cu oameni politici, m-am întâlnit și cu ministrul de Externe al Omanului, al Irakului și alte persoane. Am vorbit și cu oameni de rând prin restaurante, stradă, muzee. A fost vorba despre profesori universitari, activisti civici, cercetători, jurnaliști. Există acolo organizații non-guvernamentale care funcționează.

Organizații civice care se ocuă de apărarea drepturile femeilor. M-am întâlnit într-un context neoficial cu o doamnă care coordona o astfel de organizație. Și m-am trezit că mi-a întins mâna. Soțul doamnei era acolo, nimeni nu a fost șocat.

Doamna nu purta voal. Am văzut din ce în ce mai puține femei care purtau voal. Am întrebat de fata care nu purta voal și a fost omorâtă, mi-a spus că sunt și fundamentaliști prin munți. Guvernul a folosit prilejul ca să desființele tribunalul islamic”, a povestit Adrian Severin.

Invitatul lui Robert Turcescu este de părere că Donald Trump și Vestul în general nu au o percepție corectă despre societatea iraniană. Domnul Trump nu cunoaște realitățile Iranului de azi și nu cunoaște mentalitatea, spiritul iranienilor și în general al popoarelor musulmane din această zonă. Ei transferă mentalitatrea lor americană într-un mediu care este complet străin. Trag concluzii care sunt total eronate”, a mai spus fostul ministru de Externe al României.

În Iran, cei care și-ar dori o reinstalare a regimului condus de șah formează o minoritate. „Este vorba despre un procent de 1-2%. Nu există o dorință de-a vedea regimul reinstalat. Acolo nu există o atracție pentru acest regim. Ayatollahul Khamenei ar fi vrut că succesorul său să fie chiar fiul său. Dar, cei mai mari susținători au acestui regim nu au fost de acord și s-au opus. Au spus că asta ar însemna revenirea la regimul dinastic. Deci, ce vorbim despre revenirea fiului șahului”...