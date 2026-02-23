Ce s-a întâmplat la Revoluție. Stejărel Olaru: A fost o preluare de putere, regizată de Moscova

Istoricul Stejărel Olaru este de părere că Revoluția a venit într-un context politic favorabil, dar demersul oamenilor s-a sfârșit neașteptat. Mai exact ar fi avut loc o preluare a puterii dinspre Moscova.

Faptul că la momentul 1989 din ce în ce mai multe țări au ieșit de sub forme de conducere comuniste a încurajat și românii să se revolte. Istoricul Stejărel Olaru explică faptul că revolta a fost una sinceră, ce s-a întâmplat după a fost altă poveste. ”Revoluția de la noi a fost o piesă din dominoul care cădea atunci în toate țările central și est europene.

Această cădere a fost stabilită în prealabil de importanți jucători internaționali. Momentul în care poporul român, sprijinit de un astfel de context a înțeles că trebuie să se răzvrătească în fața regimului și dictatorilor”, a spus acesta.

Numai că după Revoluție cei care au preluat puterea nu a fost tocmai sinceri cu poporul, după cum susține sursa citată. ”Și care s-a sfârșit cu o preluare de putere bine regizată de la Moscova. Toate informațiile pe care le avem astăzi ne arată că politicieni pro-ruși au fost cei care s-au instalat la putere și care au avut acest sprijin”, a mai spus istoricul.

De altfel, în sprijinul argumentației, Stejărel Olaru a dat exemple de oameni care au condus România în acei ani. ”Anii aceștia 1990-1996 sunt anii în care România continuă să fie extrem de apropiată de Moscova. Nu mai vorbim despre un ministru al apărării extrem de apropiat de Moscova.

Rețeau GRU și KGB era scoasă la lumină atunci, instalată în pozițiile de care aveau nevoie de la Ministerul apărării la cele de servicii de informații care au fost create începând cu 1990”, a mai spus acesta. Personajul la care a făcut referire este generalul Nicolae Militaru, cel care a fost ministrul al Apărării exact în 1990. Legăturile acestuia cu Rusia erau de notorietate, în 1978 fiind desconspirat ca având legături clandestine cu Rusia.