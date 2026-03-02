Ședință de urgență la Guvern. Câți români sunt blocați în Orientul Mijlociu
- Emma Cristescu
- 2 martie 2026, 09:26
Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineață, la Palatul Victoria, o ședință de urgență pentru gestionarea situației cetățenilor români blocați în zonele limitrofe Iranului, afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, a anunțat Guvernul.
Bolojan a convocat o ședintă de urgență
Întâlnirea începe la ora 9:30 și are ca scop coordonarea eforturilor autorităților române pentru repatrierea sigură a românilor aflați în pericol.
La discuții vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor. Totodată, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că, pe întreaga durată a activării celulei de criză, vor fi organizate conferințe de presă regulate pentru a furniza informații actualizate și corecte către cetățenii români.
„Am rugat toți românii aflați în zonele afectate să își transmită datele de contact la oficiile consulare”, a spus Ţoiu, subliniind importanța comunicării rapide pentru buna coordonare a operațiunilor.
Peste 1.000 de solicitări înregistrate
Până duminică seara, autoritățile au înregistrat peste 1.060 de cereri de asistență din partea românilor aflați în regiune, cu excepția celor din Emiratele Arabe Unite, unde situația este încă în curs de clarificare.
Un prim grup de aproximativ 300 de români va fi evacuat din Israel și va fi transportat în Egipt, unde va fi preluat de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.
Câți români sunt în Orientul Mijlociu
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a anunțat câți români se află în Orientul Mijlociu. Acesta a declarat că sunt mulți părinți cu copii în zonele afectate și că situația este complicată în Emiratele Arabe.
„Vorbim despre Israel, circa 624 de cetăţeni români, din aceştia cam 30-30 şi ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetăţeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită sunt 25 de români, mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah, 46 de cetăţeni români în atenţie. În Kuwait, șase adulți și doi copii. În Iran, nouă persoane.
În Oman, circa 90 de turiști români. În Iordania, 99 de cetăţeni români. În Emiratele Arabe Unite, situația este un pic mai complicată. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri, iar în Liban doar solicitări de informații. În Irak avem un cetățean român al cărui zbor s-a anulat. Acestea sunt cifrele la acest moment”, a precizat Andrei Ţărnea.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.