Ședință de urgență la Guvern. Câți români sunt blocați în Orientul Mijlociu

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineață, la Palatul Victoria, o ședință de urgență pentru gestionarea situației cetățenilor români blocați în zonele limitrofe Iranului, afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, a anunțat Guvernul.

Întâlnirea începe la ora 9:30 și are ca scop coordonarea eforturilor autorităților române pentru repatrierea sigură a românilor aflați în pericol.

La discuții vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor. Totodată, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că, pe întreaga durată a activării celulei de criză, vor fi organizate conferințe de presă regulate pentru a furniza informații actualizate și corecte către cetățenii români.

Până duminică seara, autoritățile au înregistrat peste 1.060 de cereri de asistență din partea românilor aflați în regiune, cu excepția celor din Emiratele Arabe Unite, unde situația este încă în curs de clarificare.

Un prim grup de aproximativ 300 de români va fi evacuat din Israel și va fi transportat în Egipt, unde va fi preluat de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a anunțat câți români se află în Orientul Mijlociu. Acesta a declarat că sunt mulți părinți cu copii în zonele afectate și că situația este complicată în Emiratele Arabe.