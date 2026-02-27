Exclusiv. Pakistan vs. talibanii afgani, un focar de tensiune. Adrian Severin: Undele de șoc pot ajunge și în regiunea noastră

Pakistanul a atacat în noaptea de joi spre vineri, 26 spre 27 februarie, obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, iar ministrul pakistanez al Apărării a declarat că tensiunile dintre cele două state vecine s-au transformat într-un „război deschis”. Ambele tabere susțin că au provocat pierderi grele forțelor adverse.

Pentru fostul ministru de Externe al României Adrian Severin, episodul reprezintă „o escaladare îngrijorătoare” într-o regiune deja încărcată de tensiuni. „Nu e o surpriză totală”, spune el.

„Statele Unite, când erau prezente în Afganistan, au încercat să-și facă din Pakistan un punct important de sprijin, ceea ce însă a deranjat Pakistanul, pentru că Pakistanul nu dorea să fie utilizat în politicile americane vizând Afganistanul și eventual să fie doar un partener respectat”, a declarat el în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Potrivit diplomatului, „interesele pakistaneze și cele americane în Afganistan erau ușor distincte”, iar aceste diferențe strategice au lăsat urme care continuă să producă fricțiuni.

Din punct de vedere strict militar, diferența dintre cele două state este considerabilă, potrivit datelor Institutului Internațional pentru Studii Strategice din Londra și agenției Reuters. Pakistanul dispune de aproximativ 660.000 de militari activi (560.000 în forțele terestre, 70.000 în forțele aeriene și 30.000 în marină). Forțele talibanilor afgani numără aproximativ 172.000 de membri activi, cu planuri declarate de extindere la 200.000.

Islamabadul are peste 6.000 de vehicule blindate de luptă și peste 4.600 de piese de artilerie, în timp ce în cazul Afganistanului cifrele exacte nu sunt cunoscute, deși se știe că talibanii dețin tancuri și transportoare blindate din epoca sovietică. Diferența devine covârșitoare în aer, căci Pakistanul are aproximativ 465 de avioane de luptă și peste 260 de elicoptere. Afganistanul nu are o forță aeriană funcțională, deține cel puțin șase avioane și 23 de elicoptere, dar nu se știe câte sunt operaționale.

În plus, Pakistanul este o putere nucleară, cu aproximativ 170 de focoase, în timp ce Afganistanul nu deține arme nucleare. Acest dezechilibru face ca eventualele confruntări convenționale să fie net favorabile Islamabadului. Însă, avertizează Adrian Severin, problema nu este doar militară.

„Declarațiile politice nu trebuie neapărat luate în sens strict”, subliniază fostul ministru. „Suntem obișnuiți, mai ales în zona aceea din lume, cu un discurs radical, cu o retorică radicală, care atunci când există ocazia depășirii conflictului dispare ca prin farmec, se spulberă ca ceața înaintea vântului”, spune Adrian Severin.

Cu alte cuvinte, eticheta de „război deschis” poate avea și o funcție de mobilizare internă sau de presiune diplomatică. Totuși, diplomatul nu minimalizează riscul. „Nu înseamnă că lucrurile nu pot deveni extrem de grave, că nu pot deveni acute. Dar chiar și dacă nu s-ar acutiza, deja problema este complicată”, explică el.

Fostul ministru atrage atenția că nu sunt cunoscute toate detaliile care au dus la această decizie militară. „Este foarte important să știm exact detaliul, picătura care a revărsat paharul pakistanez și a condus la această decizie. Probabil că liderii pakistanezi au știut mai multe decât știm noi și au luat această decizie”, punctează el.

Contextul regional face ca momentul ales pentru această escaladare să fie cu atât mai delicat. „Pakistanul are în continuare o relație complicată cu India”, amintește Adrian Severin. În același timp, este „foarte apropiat de China” și „are o relație importantă cu Turcia”, mai spune el. Aceste conexiuni ar putea, în opinia sa, să ofere canale de mediere și argumente pentru detensionare.

Dar tabloul este mai larg. Fostul ministru evocă „amenințarea unei acțiuni militare americane în Iran” și tensiunile din Orientul Mijlociu, precum și competiția strategică dintre marile puteri.

Pentru opinia publică din România, conflictul poate părea îndepărtat. Însă fostul șef al diplomației avertizează că într-o lume interconectată, distanțele geografice contează mai puțin decât alianțele și lanțurile de reacții.

„Decizia nu este de natură să ne transmită un mesaj liniștitor”, spune el. „Deși pentru mulți români Pakistan este o țară îndepărtată, eu cred că undele de șoc care ar porni dintr-un epicentru pakistanez pot ușor să atingă regiunea Mării Negre. Și în regiunea Mării Negre se află și România”, a subliniat el.

Escaladarea dintre Islamabad și Kabul nu este doar o confruntare bilaterală. Ea se intersectează cu rivalitatea indo-pakistaneză, cu influența chineză în regiune, cu dosarul iranian și cu ecuația de securitate a Orientului Mijlociu.