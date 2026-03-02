Adrian Severin, despre marea greșeală de strategie, care va afecta Iranul. Totul se schimbă radical

Atacul la care a fost supus Iranul, de SUA și Israel, nu prevestește nimic bun pentru această țară, a explicat Adrian Severin, invitatul lui Robert Turcescu în podcastul difuzat, azi, pe evz.ro.

Fostul ministru de Externe, care a vizitat și cunoaște realitățile din Iran, atât cele sociale cât și cele politice, a explicat că războiul va duce la un efect altul decât cel sperat de americani. „Există o categorie importantă de iranieni, care ar dori liberalizarea sistemului. Nu știu dacă este vorba despre o majoritate. Nu am folosit cuvântul democratizare, ci liberalizare.

Pentru că atunci când vorbim despre democratizare, vorbim despre un sistem de viață specific Europei și SUA. Ei doresc o anumită liberalizare. Și din interior, nu doar din opoziție. Această liberalizare era în marș, era un obiect de dispută, de dialog între cercurile liberale și cele cu o gândire conservatoare”, a afirmat Adrian Severin.

Problema este că, aflați în război, iranienii vor opta pentru o zonă a atorității, impusă de starea de conflict. Iar curentul liberalizării va înregistra un regres, a mai explicat invitatul lui Robert Turcescu.

„Liberalii erau în creștere și reformele progresau. Prin acestă presiune externă pusă odată cu războiul, liberalii sunt presați și în aceste condiții câștigă conservatorii acum.

În stare de război, și democrațiile cele mai liberale se transformă și adoptă măsuri autoritariste. În vremuri de pace, liberalismul se întărește. Această acțiune nu e în favoarea vieții, ci dimpotrivă. Aici nu avem o situație revoluționară. Acești oameni sunt fundamental musulmani. Ei sunt sinceri credincioși”.

O problemă semnalată de Adrian Severin este legată de Donald Trump și SUA în general, care nu cunosc realitățile din Iran. „Domnul Trump nu cunoaște realitățile Iranului de azi și nu cunoaște mentalitatea, spiritul iranienilor și în general al popoarelor musulmane din zonă. Americanii transferă mentalitatrea lor într-un mediu complet străin. Trag concluzii care sunt total eronate”.