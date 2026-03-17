Adrian Porumboiu îl critică în termeni duri pe Răzvan Burleanu, președintele FRF

Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu, în vârstă de 75 de ani, a afirmat, despre declarația președintelui FRF, Răzvan Burleanu, potrivit căreia Istvan Kovacs ar fi „cel mai bun arbitru român din istorie”, că este o „declarație halucinantă”. „Nu este un arbitru corect, este un arbitru hoțoman și îmi asum responsabilitatea”, a spus acesta, pentru GSP.

Fostul mare arbitru a afirmat că declarația este „halucinantă” și că vine din partea unui președinte care nu știe „prin ce împrejurări a ajuns să fie președintele FRF și nici măcar nu a apucat să se informeze despre istoria arbitrajului românesc, în care au fost arbitri mult peste realizările acestui”.

„Nu este un arbitru corect, este un arbitru hoțoman și îmi asum responsabilitatea. Prin ce a pățit și Vasluiul cu el și alte echipe, a ajutat echipe pentru câștigarea campionatului. Am crezut că este ceva de el, dar înseamnă că omul a făcut jocurile care trebuiau să fie făcute, direcționând campionate prin decizii eronate. Aș vrea să-i reamintesc că arbitrajul românesc a avut trei nume imense, cu mult peste acest așa-zis arbitru, care este forțat prin laboratoarele noii Securități”, a spus acesta.

Porumboiu a afirmat că, în opinia sa, Andrei Rădulescu a fost numărul unu al arbitrajului din România, „o somitate, un arbitru celebru, prezent în Comisie la vremea aceea”. „Erau destul de puțini, destul de rare personalitățile în comisia UEFA. Un arbitru de o probitate incontestabilă, nu «păcălici» din ăștia care sunt făcuți, luați de mână și promovați în competiții europene”, a explicat acesta.

Fostul arbitru a continuat spunând că, mai departe, trebuie amintit și Ion Rainea, care a arbitrat la trei Campionate Mondiale.

„A arbitrat finala de Liga Campionilor, Supercupa Europei. Bă, nea Burlene, dacă nu știi treburile, taci din gură! Nu știi ce-i cu tine acolo la federație, de aia ai și rezultatele astea. Mai departe, Igna, un arbitru demn în arbitrajul românesc, prezent la Campionatul Mondial, prezent în Liga Campionilor, Göteborg cu Dundee, finale. Mă refer la Igna. O probitate ca arbitru, dar din punct de vedere moral nu i-a spus nimeni vreodată un cuvânt că nu ar fi fost un arbitru corect și un arbitru așa cum trebuie să fie”, a afirmat acesta.

Porumboiu a spus că Răzvan Burleanu și Istvan Kovacs sunt doi „păcălici”. „Doi «păcălici» care păcălesc fotbalul, Burleanu și Istvan, se autointitulează. Dacă tu spui de ăsta care a trucat... Eu am pierdut două campionate pe mâna acestui arbitru”, a mai spus acesta.

Fostul arbitru a declarat că liderul FRF nu știe istoria instituției pe care o conduce. „Un asemenea om care nu știe istoria unei instituții pe care o conduce și vii cu ăsta care e hoțoman, în loc să spună că îl suspendă cel puțin un an de zile pentru măgăria pe care a făcut-o, înseamnă că asta trebuia să facă. Păi tu vii acum, nu ți-e rușine, bă, Burlene? Pentru mine este o declarație idioată făcută de un idiot!”, a mai spus acesta.

De asemenea, acesta l-a acuzat pe Răzvan Burleanu că a preluat federația „printr-un atac grosolan al politicului, prin arestarea lui Gică Popescu”.

„Vezi-ți, bă, de treaba ta. Întreabă ce a fost comisia de arbitri, cine arbitra. Se răsucește în mormânt și Andrei Rădulescu, Rainea. Igna trăiește, râde și el, dacă ăsta e cel mai bun arbitru? Mi-e clar de ce a făcut declarația asta Burleanu, ca să apere. Acest Kovacs poate să mă dea în judecată, dar a făcut parte dintr-un cerc. El era actor principal prin care direcționa campionatele către Cluj”, a mai spus acesta.

El a adugat: „Dacă Burleanu a ajuns atât de jos, nu mai e nimic de comentat. Sunt revoltat. Este afectat arbitrajul românesc, care a avut valori autentice și corecte. Când spui arbitru, vorbești de un om total imparțial. Bă, Burlene, nu ți-e rușine? De aia s-a ales praful și de fotbalul românesc și de tot”.