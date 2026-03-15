Val de nemulțumiri și acuzații după partida Rapid - Dinamo: Meciul ăsta nu s-a decis pe teren

Meciul dintre FC Rapid București și FC Dinamo București, disputat în prima etapă din play-off-ul Superliga României, s-a încheiat cu victoria giuleștenilor, scor 3-2. Partida a fost urmată de reacții dure din partea oficialilor și jucătorilor dinamoviști, care au criticat arbitrajul. Președintele clubului Dinamo, Andrei Nicolescu, a acuzat o „viciere de rezultat” și s-a declarat extrem de nemulțumit de deciziile brigăzii conduse de István Kovács, potrivit primasport.ro.

Președintele FC Dinamo București a spus că i se pare de neînțeles cum arbitrii de acest nivel pot face greșeli de o asemenea manieră și a subliniat că echipa nu poate juca în play-off în aceste condiții, arbitrată în acest fel. El a afirmat că,l faultul a fost de cinci ori mai evident decât cel comis de Mărginean în sezonul regulat.

„Am avut nişte speranţe că lucrurile vor merge într-o directie bună. Este o bătaie de joc, viciere de rezultat. Din păcate este neînţeles ca arbitrii la asemenea cotă pot să facă greşeli de asemenea manieră. Nu putem să jucăm în play-off aşa, arbitraţi de maniera. Asta nu mai e competiţie”, a afirmat el.

Reprezentantul echipei și-a continuat criticile la adresa arbitrajului.

„Nici la Liga 4 nu există aşa ceva. Mare dezamăgire. Exclud ca în anul 2026 ca greşelile ăstea să aibă intenţie!”, a adăugat acesta.

La finalul partidei, și căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a vorbit despre faza controversată din timpul jocului. Fotbalistul consideră că rezultatul a fost influențat de decizia arbitrilor. Potrivit acestuia, este dificil să se discute despre fotbal după faza care a precedat al doilea gol al adversarilor, pe care o consideră un fault evident. Cătălin Cîrjan a afirmat că jucătorii lui FC Dinamo București au analizat momentul de mai multe ori în vestiar și sunt convinși că intervenția a fost clară.

Căpitanul dinamoviștilor a explicat că arbitrul a anunțat inițial verificarea fazei, însă ulterior a validat golul fără să ofere explicații suplimentare.

„Arbitrul a spus că se verifică, după a dat gol. N-a dat explicaţii. Nu e o serie bună, dar în seara asta am început foarte bine. (…) Este foarte frustrant, meciul ăsta nu s-a decis pe teren, a fost decis în altă parte dar nu vreau să vorbesc mai mult despre asta. Dăm totul la fiecare meci, să nu uităm că suntem în semifinalele Cupei”, a afirmat el.

Cîrjan a fost întrebat și despre gestul făcut după golul marcat în poarta fostei sale echipe. Fotbalistul a explicat că reacția sa nu a fost îndreptată către conducerea clubului Rapid.

„Să nu se înţeleagă că a fost pentru domnul Şucu. Anumiţi oameni de acolo au fost împotriva mea când am fost eu la Rapid, n-au vrut ca eu să reuşesc şi d-asta am simţit să fac asta”, a mai spus jucătorul.

Victoria obținută de FC Rapid București cu scorul de 3-2 în fața rivalei FC Dinamo București deschide play-off-ul Superliga României, dar lasă în urmă un meci marcat de controverse legate de arbitraj.