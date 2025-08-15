Economie Adrian Negrescu: România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri







Consultantul economic Adrian Negrescu atrage atenția asupra necesității implementării urgente a Pachetului 2 de măsuri economice, destinat reducerii cheltuielilor bugetare, limitării investițiilor publice și combaterii evaziunii fiscale printr-o reformă în mediul de afaceri.

Potrivit acestuia, actualele majorări de taxe nu sunt suficiente pentru a acoperi deficitul bugetar semnificativ. Negrescu subliniază că, în primele șase luni ale anului, cheltuielile statului au înregistrat o creștere de 12,1%, ajungând la 380 de miliarde de lei, ceea ce indică un ritm nesustenabil al cheltuielilor publice.

„România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri deoarece creşterea taxelor nu a fost de ajuns pentru a acoperi găurile uriaşe din bugetul de stat. E nevoie de reducerea cheltuielilor publice care, după primele şase luni, creşteau cu 12,1%, la 380 de miliarde de lei. Altfel spus, cheltuim în continuare mai mult de cât ne permitem, risipim banii publici pe tot felul de proiecte care nu au nicio legătură cu realitatea economică”, a punctat Adrian Negrescu.

Consultantul economic susține că Pachetul 2 de măsuri ar trebui să cuprindă, pe de o parte, acțiuni de optimizare a cheltuielilor publice. Printre acestea se numără diminuarea investițiilor de stat, scăderea cheltuielilor salariale în sectorul public, restructurarea administrației și comasarea instituțiilor publice.

Pe de altă parte, pachetul ar urma să includă și propunerile anunțate anterior de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care vizează firmele „cu potenţial risc evazionist”. Mai mult, consultantul atrage atenția asupra unei situații îngrijorătoare: existența a aproximativ 700.000 de companii fără cont bancar. Acesta consideră că este necesară o acțiune fermă din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

„Faptul că avem 700.000 de companii care nu au un cont bancar, dovedeşte faptul că este nevoie de o curăţenie generală în mediul de business şi sper că acest lucru să se întâmple, inclusiv prin modul în care ANAF va trebui să acţioneze în perioada următoare”, a mai subliniat analistul.

Adrian Negrescu a mai declarat pentru agerpres.ro. că „Pachetul 2 ar trebuie să fie aprobat cât mai repede, adică undeva până la mijlocul lunii septembrie, în aşa fel încât să poată să-şi producă efectele economice, în sensul reducerii deficitului bugetar şi susţinerii investiţiilor de care avem cu adevărat nevoie”.