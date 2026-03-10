Adrian Năstase: Când eram în Guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru. Am chemat SRI
- Bianca Ion
- 10 martie 2026, 18:47
Fostul prim-ministru Adrian Năstase a dezvăluit că în perioada în care conducea Guvernul ar fi fost descoperit un microfon în biroul unui ministru. Potrivit acestuia, situația a fost verificată la acel moment de Serviciul Român de Informații. „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru. Am chemat SRI. L-am luat acasă, îl am și acum”, a povestit Adrian Năstase pentru Gândul.
Măsuri de securitate în perioada în care era premier
Fostul premier a vorbit pentru sursa citată și despre nivelul ridicat al măsurilor de securitate existente la Palatul Victoria în perioada în care ocupa funcția de prim-ministru. Adrian Năstase a condus Guvernul României între anii 2000 și 2004, iar în cadrul discuției a amintit și alte situații legate de securitatea spațiului în care își desfășura activitatea.
În același context, el a povestit că reprezentanții Serviciului Român de Informații i-ar fi recomandat, la un moment dat, întărirea protecției biroului de la Palatul Victoria.
Ce recomandări a primit Adrian Năstase de la SRI
Fostul șef al Executivului a spus că specialiștii SRI i-ar fi sugerat măsuri suplimentare de protecție pentru biroul său, inclusiv modificări la ferestrele încăperii.
Potrivit relatării sale, i s-a recomandat ca geamurile biroului să fie dublate și să fie aplicată o folie specială peste acestea, din motive de securitate.
Adrian Năstase, critici privind incidentul legat de fiica lui Victor Ponta
În același interviu, Adrian Năstase a comentat și incidentul în care a fost implicată fiica minoră a fostului premier Victor Ponta, care nu ar fi fost primită la îmbarcare într-un zbor destinat evacuării românilor dintr-o zonă de conflict din Orientul Mijlociu.
Fostul prim-ministru a apreciat că situația reprezintă o problemă serioasă din punct de vedere diplomatic și că aceasta afectează imaginea României.
„Este o gafă teribilă, o mizerie în plan uman, o gafă diplomatică evident. Un semnal nefericit și în afară, nu numai în interior. Colegii din ministerele din afară au relatări ale acestei povești. Nu-i face bine doamnei ministru și României ca atare”, a declarat Adrian Năstase.
