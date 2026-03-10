Adrian Năstase: Când eram în Guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru. Am chemat SRI

Fostul prim-ministru Adrian Năstase a dezvăluit că în perioada în care conducea Guvernul ar fi fost descoperit un microfon în biroul unui ministru. Potrivit acestuia, situația a fost verificată la acel moment de Serviciul Român de Informații. „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru. Am chemat SRI. L-am luat acasă, îl am și acum”, a povestit Adrian Năstase pentru Gândul.

Fostul premier a vorbit pentru sursa citată și despre nivelul ridicat al măsurilor de securitate existente la Palatul Victoria în perioada în care ocupa funcția de prim-ministru. Adrian Năstase a condus Guvernul României între anii 2000 și 2004, iar în cadrul discuției a amintit și alte situații legate de securitatea spațiului în care își desfășura activitatea.

În același context, el a povestit că reprezentanții Serviciului Român de Informații i-ar fi recomandat, la un moment dat, întărirea protecției biroului de la Palatul Victoria.

Fostul șef al Executivului a spus că specialiștii SRI i-ar fi sugerat măsuri suplimentare de protecție pentru biroul său, inclusiv modificări la ferestrele încăperii.

Potrivit relatării sale, i s-a recomandat ca geamurile biroului să fie dublate și să fie aplicată o folie specială peste acestea, din motive de securitate.

În același interviu, Adrian Năstase a comentat și incidentul în care a fost implicată fiica minoră a fostului premier Victor Ponta, care nu ar fi fost primită la îmbarcare într-un zbor destinat evacuării românilor dintr-o zonă de conflict din Orientul Mijlociu.

Fostul prim-ministru a apreciat că situația reprezintă o problemă serioasă din punct de vedere diplomatic și că aceasta afectează imaginea României.