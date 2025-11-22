Adrian Năstase a avut nevoie de o operație dificilă. Intervenție chirugicală la un spital din București

Adrian Năstase (75 de ani) a avut probleme medicale și a fost suspus unei intervenții chirugicale complicate. Fostul premier al României s-a operat la Spitalul de Ortopedia Foișor și a anunțat că a fost nevoie de „o expertiză medicală de nivel înalt”.

Într-un mesaj public, Adrian Năstase a transmis mulțumiri echipei medacale ce a fost condusă de doctorul Șerban Dragoș Ioveanu, managerul spitalului. Fostul prim-ministru a vorbit despre „grija, dedicarea și profesionalismul” cu care medicii au gestionat întregul proces: de la diagnostic la intervenție și îngrijirea postoperatorie.

Pentru Adrian Năstase va urma o perioadă destul de dificilă, de reucperare, după intervenția chirurgicală. Doresc să adresez public mulțumiri domnului doctor Șerban Dragos loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foișor, și echipei sale de profesioniști, pentru grija, dedicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenției chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept – o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel.

Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun”, a scris fostul șef al Executivului.

Experiența pe care a avut-o într-un spital din Româna, contrazice percepția generală, despre serviciile de calitate îndoielnică, a mai scris Năstase.

„Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate.

Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie.”