Monden Mihai Călin: Sergiu Nicolaescu, „un nenorocit”, Ion Antonescu „un criminal de război”







Mihai Călin a criticat discursurile naționaliste și modul în care societatea românească își înțelege trecutul. Actorul a mai subliniat că România trăiește într-o „minciună colectivă”, întreținută printr-o percepție distorsionată a istoriei, care alimentează un sentiment fals de superioritate națională.

Într-o intervenție recentă, Mihai Călin a atras atenția asupra influenței negative pe care o are interpretarea greșită a evenimentelor istorice asupra mentalului colectiv. Actorul a subliniat că mulți români își formează o viziune asupra istoriei bazându-se pe filme, în special pe cele regizate de Sergiu Nicolaescu.

În acest context, Mihai Călin a avut cuvinte extrem de dure la adresa cineastului, afirmând că producțiile sale au contribuit la o imagine distorsionată asupra trecutului. Declarațiile actorului vin în contextul unor dezbateri tot mai frecvente privind naționalismul și educația istorică în România.

Mihai Călin și-a exprimat, de asemenea, poziția față de modul în care sunt promovate și acceptate miturile naționaliste în discursul public din România. Referindu-se la discursul unor figuri publice naționaliste, Mihai Călin a amintit de fenomenul AUR, precum și declarațiile actorului Dan Puric.

„E un fel de minciună colectivă în care putem intra și ne putem minți că suntem tari și mari și puternici și buni și ospitalieri și credincioși și forțoși. Povestea asta că suntem tari și mari… mai degrabă ești critic și autocritic și lucid decât să te îmbeți. Apropo de AUR și toată povestea asta, noi suntem tari și mari și le dăm lecții, cum zice colegul meu Puric de ani de zile, le dăm lecții de spiritualitate Occidentului”, a declarat Mihai Călin.

Mihai Călin l-a criticat pe regretatul regizor Sergiu Nicolaescu, acuzându-l de distorsionarea istoriei prin intermediul filmelor sale. Actorul ma susține că o mare parte a populației și-a format percepția asupra trecutului național pe baza producțiilor cinematografice semnate de Nicolaescu.

„Poporul român a învățat istoria de la Sergiu Nicolaescu, un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm. A copiat filmele polițiste din Franța și din Italia din anii 70-80, a făcut protocronism și l-a ridicat în slăvi pe Ceaușescu, noul voievod, și am învățat și că Antonescu este unul dintre eroii neamului românesc”, a spus acesta.

Mihai Călin a afirmat că mareșalul Ion Antonescu trebuie considerat un criminal de război, atât din perspectiva acțiunilor împotriva populației civile, cât și a deciziilor militare luate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Potrivit actorului, Antonescu este responsabil de moartea a peste 200.000 de evrei în Transnistria, dar și de pierderile semnificative suferite de armata română.

„Antonescu este criminal de război, nu numai pentru că a omorât peste două sute de mii de evrei în Transnistria, ci și pentru că din cauza lui au murit sute de mii de soldați români, el știind foarte bine că nu suntem pregătiți. A făcut-o pentru orgoliul lui și pentru că și-a dat cuvântul de militar lui Hitler”, a declarat Mihai Călin.

Actorul a mai subliniat că „nu este vorba despre un creștinism național, ci despre fascism”. Aceste declarații le-a făcut pe 23 iulie 2025, la Teatrul Apollo 111 din București, cu prilejul Estivalului de teatru. Momentul a fost înregistrat, iar videoclipul a fost publicat ulterior pe platforma YouTube, duminică, pe canalul „Mergem la teatru”, potrivit Mediafax.