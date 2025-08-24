Monden Cât câștigă actorii din filmele lui Codin Maticiuc. Adevărul spus de producător







Codin Maticiuc a vorbit deschis despre onorariile actorilor din producțiile sale, recunoscând că echilibrul dintre prietenii, bugete limitate și dorința de a aduce nume mari pe afiș este greu de menținut, într-un interviu pentru CanCan.

„Nu am plătit sumele uriașe pe care le crede lumea”, a explicat acesta, adăugând că cel mai scump rol din filmele sale a fost cel al lui Danny Trejo, pentru care a achitat 30.000 de euro pe zi.

Codin Maticiuc și Matei Dima colaborează de mai bine de șapte ani, atât ca prieteni, cât și ca parteneri de afaceri.

Împreună au produs comedii de mare succes, precum „Miami Bici”, și se pregătesc să lanseze în această toamnă filmul „Cursa”. Noua producție promite spectaculoase secvențe de acțiune, mașini de mare viteză și cadre filmate pe străzile Capitalei.

Întrebat despre onorariile oferite actorilor, Maticiuc a explicat că „majoritatea au venit pentru câteva sute de euro pe zi, ceea ce este extrem de puțin”.

În schimb, experiența colaborării cu actorul hollywoodian Danny Trejo a fost complet diferită: „Singurul caz în care am plătit serios a fost Trejo, unde tariful era 30.000 de euro pe zi.”

Deși în România un actor consacrat poate primi până la 2.000 de euro pe zi, Maticiuc a recunoscut că rareori a plătit asemenea sume. „Eu și Matei suntem underpaid total, doar ca să iasă calculele finale și să putem scoate filmul în cinematografe”, a subliniat acesta.

Totodată, producătorul a vorbit și despre relația apropiată cu Matei Dima. „Prietenia noastră s-a întărit prin filme. Atunci când construiești o firmă cu cineva și împarți bani, te leagă mult mai multe lucruri”.

El a recunoscut că apar deseori mici conflicte: „De ciondănit, ne ciondănim mereu, chiar și la padel. Important e că discutăm imediat și rezolvăm”.

Prin dezvăluirile sale, Codin Maticiuc scoate la lumină dificultățile industriei cinematografice românești. În lipsa unor bugete solide și a unor mecanisme de recuperare a investițiilor, producătorii se bazează pe relații personale și pe bunăvoința actorilor.

„Mulți au venit din prietenie, știind că de multe ori bag bani de acasă și există riscul să nu îi recuperez”, a precizat el.

Chiar și așa, prezența unui nume de la Hollywood, precum Danny Trejo, a adus vizibilitate internațională. „Trebuia să fac acest pas, pentru că ridică filmul la un alt nivel”, a adăugat Maticiuc.

Lansarea filmului „Cursa” va fi, astfel, un nou test pentru piața cinematografică din România și pentru publicul dispus să susțină producții costisitoare, dar spectaculoase.