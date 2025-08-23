Social

Sinistrații care nu îndeplinesc anumite condiții nu primesc prea mulți bani. Care sunt acestea

Sinistrații din județele Neamț și Suceava vor primi ajutoare financiare în funcție de condițiile pe care le îndeplinesc. Mai exact, cei care au PAD și autorizație de construcție primesc mai mulți bani.

Sinistrații, condiții peste condiții

Guvernul a decis să acorde sprijin financiar diferențiat celor care au avut de suferit de pe urma inundațiilor. Drept urmare cei care au PAD, dar și autorizație de construcție primesc 90% din diferența dintre paguba evaluată și despăgubirea asiguratorului. În ceea ce îi privește pe cei care au autorizație, dar nu au asigurare aceștia primesc 70% din valoarea pagubei.

Pomieri în zonele afectate de inundații

Pomieri în zonele afectate de inundații. Sursa foto: Facebook/Cătălin Predoiu

Cei care nu au nici asigurare nici autorizație vor primi cei mai puțin bani. Guvernul a stabilit că lor li se cuvine aproximativ 50% din valoarea pagubei. În ceea ce privește proprietarii care nu au autorizație, dar au asigurare, aceștia vor primi 70% din diferența dintre paguba evaluată și despăgubirea asiguratorului. Practic este prima dată când Guvernul diferențiază tipurile de ajutoare.

Calculele Guvernului, la limită

Până acum a mai fost acordat sprijin financiar în baza HG 629/2025. În acest act normativ erau stabilite sume fixe de 30.000 de lei pentru locuințele distruse integral. Pentru cele afectate în proporție de 75% se primesc 25.00 de lei. Și 15.000 de lei pentru cele afectate sunt 75%.

Dacă suma rezultată după noile criterii este mai mare decât cea primită anterior, se va da o diferență. Iar dacă este mai mică, ajutorul se acordă în limita celui deja primi. Dacă asigurarea acoperă paguba, atunci de la Guvern se vor primi doar banii din HG fără alte suplimentări financiare. Tot în același act normativ se mai stipulează că există o derogare de la birocrație.

Mai exact pentru acele ajutoare nu mai este nevoie să se completez vreo cerere sau efectuarea unei anchete sociale. Peste 680 de locuințe au fost afectate de inundațiile din județul Suceava. Dintre acestea 41 au fost distruse în totalitate. În județul Neamț 170 de locuințe au fost afectate.

