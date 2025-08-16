Social Cod galben de inundații pentru mai multe râuri din țară. Lista județelor afectate







Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare Cod galben de inundații pentru râurile din 15 bazine hidrografice. Avertizarea vizează 29 de județe și este valabilă de duminică, 17 august, ora 13:00, până luni, la ora 12:00.

Atenționarea emisă de hidrologi vizează râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Crișul Repede, Mureș, Bega, Timiș, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut.

Potrivit INHGA, situația hidrometeorologică actuală și prognoza pentru următoarele 48 de ore arată că, din cauza precipitațiilor, ar putea apărea scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.

De asemenea, există risc de viituri rapide pe râurile mici, care pot provoca inundații locale, dar și creșteri ale debitelor și nivelurilor, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție pe răurile menționate anterior.

Județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Alba, Mureș, Hunedoara, Harghita și Neamț sunt considerate cele mai expuse riscului de inundații locale. INHGA a transmis că în aceste zone fenomenele hidrometeorologice pot fi mai intense și mai probabile.

Autoritățile continuă să monitorizeze în permanență evoluția situației și vor actualiza avertizările dacă va fi necesar. În același timp, autoritățile locale rămân în alertă pentru a putea interveni rapid.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate să fie vigilenți și să respecte instrucțiunile transmise la nivel local. Este important să evite deplasările în zonele cu risc de inundații și să își protejeze bunurile personale.

Fermierii sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea culturilor și animalelor, întrucât inundațiile pot provoca pagube semnificative în sectorul agricol.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să verifice starea drumurilor înainte de a pleca spre zonele afectate. Unele rute pot fi închise temporar din cauza inundațiilor sau a alunecărilor de teren.