International Prăpăd în Pakistan, Cașmirul indian și Nepal. Sute de oameni au murit din cauza inundațiilor







Inundațiile provocate de ploile torențiale au făcut ravagii în Pakistan, Cașmirul Indian și Nepal. Conform datelor recente, 300 de oameni au murit în ultimele 24 de ore. De asemenea, alte zeci de persoane sunt căutate de salvatori.

În nord-vestul Pakistanului, numai în ultimele 24 de ore și-au pierdut viața cel puțin 203 oameni, au transmis vineri oficialii locali. În plus, cinci membri ai unui echipaj de salvare au murit în provincia Khyber Pakhtunkhwa, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit în timpul unei misiuni de intervenție, a precizat un reprezentant al guvernului regional.

În Cașmirul administrat de India, autoritățile au confirmat moartea a cel puțin 60 de persoane, iar peste 200 sunt încă dispărute în orașul Chashoti, un important loc de pelerinaj pentru turiștii hinduşi, potrivit Reuters. În partea controlată de Pakistan, cel puțin opt oameni au murit în ultimele ore.

Potrivit autorităților nepaleze, ploile torențiale au provocat moartea a 41 de persoane și rănirea a 121, iar echipele de salvare continuă să acționeze în zonele afectate.

„Când ploaia s-a intensificat, nu a trecut mult timp până când am simţit că a avut loc un cutremur – tot pământul se cutremura”, a spus Farhad Ali, un student din Salarzai, zona de nord a Pakistanului.

„În ploaia torenţială, toată familia mea a fugit afară şi am văzut un torent de noroi şi bolovani uriaşi care se năpusteau prin pârâul de lângă casa noastră. Părea că a venit sfârşitul lumii, cu scene parcă scoase din apocalipsă”, a explicat el.

Ploile torențiale, alunecările masive de teren și inundațiile devastatoare au lovit puternic regiunea în ultimele săptămâni, după ce sezonul musonic a început la începutul lunii iunie, provocând distrugeri uriașe și transformând cartiere întregi în ruine.

Vineri, Departamentul Meteorologic al Pakistanului a emis o alertă de inundații pentru provincia Khyber Pakhtunkhwa, avertizând asupra unor viituri noi. Localnicii au fost îndemnați să zonele turistice și să nu traverseze râurile în aceste condiții, potrivit CNN.

În India, Departamentul Meteorologic a raportat că într-o singură oră s-au înregistrat peste 100 de litri de precipitații pe metru pătrat într-o anumită regiune. Conform specialiștilor, schimbările climatice cauzate de om au amplificat intensitatea și frecvența inundațiilor sezoniere din Himalaya.