Social Simion, mesaj critic după inundațiile din Suceava: Instituțiile nu-și fac datoria







Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a transmis duminică un mesaj critic la adresa autorităților, acuzând lipsa de implicare în remedierea problemelor cauzate de inundațiile recente din județul Suceava.

Într-o postare pe rețelele sociale, liderul AUR a prezentat imagini de la coada lacului Bicaz, în zona Poiana Teiului, unde cantități mari de deșeuri continuă să plutească pe apă. Simion a susținut că situația este neschimbată la o săptămână după declarațiile ministrului Mediului privind intervenția autorităților.

„Instituțiile statului în continuare nu-și fac datoria”, a scris George Simion pe Facebook.

Simion a criticat-o direct pe titulara portofoliului Mediului, afirmând că aceasta ar fi fost preocupată de alte subiecte în ultimele zile. „Ocupată cu cadavrul lui Iliescu, ministrul Mediului a uitat de Poiana Teiului, unde acum șapte zile spunea că se intervine susținut”, a transmis liderul AUR.

Mesajul său face trimitere la o vizită anterioară a ministrului Mediului în zonă, în care anunța măsuri urgente pentru curățarea lacului Bicaz de resturile aduse de viiturile din județul Suceava.

Zona Poiana Teiului, situată la coada lacului de acumulare Izvorul Muntelui – cunoscut și ca lacul Bicaz – este afectată periodic de acumularea masivă de deșeuri, în special după episoade de precipitații abundente și inundații.

În urma viiturilor recente, provocate de ploile din ultimele săptămâni, autoritățile locale și instituțiile cu atribuții în protecția mediului au anunțat mobilizarea pentru colectarea resturilor, însă imaginile prezentate de George Simion arată că o mare parte a deșeurilor se află încă în apă.