- Florian Olteanu
- 23 august 2025, 11:21
Jean Constantin, geniul actoricesc despre care regizorii spuneau: „Se descurcă Jean”! Dacă ar mai fi trăit astăzi, marele actor ar fi împlinit 98 de ani.
Jean Constantin a fost fără îndoială regele comediei românești. Fără a avea studii de actorie, a fost un autodidact. A perseverat, a performat, a învins.
Jean Constantin, de la hamal și salahor, pontator - la mare actor
Jean Constantin a avut un destin de star hollywoodian. Asta, deși a trăit cea mai mare parte a vieții în perioada comunistă. Jean Constantin a venit pe lume la 21 august 1927, la Techirghiol, într-o familie de greci. Pe mama sa, o chema Calliopi Stavreg-Zaharia, nume care mai târziu a fost dat bărcii cu motor pe care actorul a deținut-o.
La școală a mers până în prima clasă de liceu. Lucra alături de frații săi mai mari, la casele pe care tatăl (Dumitru Jean)său le construia ca arhitect-antreprenor. După aceea, a muncit hamal în port, unde s-a împrietenit cu un alt mare actor, Ilarion Ciobanu. A urmat postul de normator pe șantier. Ulterior, ca grănicer, a făcut armata la Orșova și a devenit după aceea membru al unei brigăzi artistice de șantier. Talentul său nu a trecut neobservat. Avea să facă pasul spre lumea artistică.
Jean Constantin zis „se descurcă”!
Jean Constantin era așa de bun în ceea ce făcea încât regizorii, la indicațiile scenice scriau în dreptul lui: „se descurcă, Jean!” Ajuns la teatrul din Constanța, prima dată, Jean Constantin (numele de familie era Jean, prenmele fiind Cornel-Constantin) a locuit în podul Cazinoului. Nu avea acolo prea mult confort. Într-o dimineață, a coborât să ducă la ghenă gunoiul menajer fix în momentul unei inspecții. Când „ștabul ” de la „partid” a văzut un om coborând în pijama în holul unei instituții, a întrebat și a aflat că actorul nu avea casă. Avea să primească o repartiție.
Totuși, a locuit cea mai mare parte a vieții pe actualul Bulevard Ferdinand din Constanța (Bulevardul Gării) în perioada 1982-2010. A jucat la Teatrul Fantasio, a fost căsătorit de câteva ori. Venea la Buftea, la filmări, cu trenul. A jucat în seriile „BD”, „Comisarul Moldovan”, „Toate pânzele sus!”, „Zile fierbinți”, „Bătălia din umbră”, „Canalul și viscolul”, „Melodii, melodii”, „Pruncul petrolul și ardelenii”.
A mai jucat și în Ultimul cartuș, Supraviețuitorul, Acțiunea Autobuzul. A jucat în nenumărate piese de teatru, în scenete umoristice la radio-tv și în numeroasele turnee pe meridianele lumii.
Timpul l-a învins fizic dar i-a conservat memoria!
Ca orice legendă a filmului. a avut un inamic, timpul. Inima sa prea mare pentru cât avea de oferit a cedat. Era 26 mai 2010. La înmormântarea lui Jean Constantin, a venit toată Constanța!
