Jean Constantin, geniul actoricesc despre care regizorii spuneau: „Se descurcă Jean”! Dacă ar mai fi trăit astăzi, marele actor ar fi împlinit 98 de ani.

Jean Constantin a fost fără îndoială regele comediei românești. Fără a avea studii de actorie, a fost un autodidact. A perseverat, a performat, a învins.

Jean Constantin a avut un destin de star hollywoodian. Asta, deși a trăit cea mai mare parte a vieții în perioada comunistă. Jean Constantin a venit pe lume la 21 august 1927, la Techirghiol, într-o familie de greci. Pe mama sa, o chema Calliopi Stavreg-Zaharia, nume care mai târziu a fost dat bărcii cu motor pe care actorul a deținut-o.

La școală a mers până în prima clasă de liceu. Lucra alături de frații săi mai mari, la casele pe care tatăl (Dumitru Jean)său le construia ca arhitect-antreprenor. După aceea, a muncit hamal în port, unde s-a împrietenit cu un alt mare actor, Ilarion Ciobanu. A urmat postul de normator pe șantier. Ulterior, ca grănicer, a făcut armata la Orșova și a devenit după aceea membru al unei brigăzi artistice de șantier. Talentul său nu a trecut neobservat. Avea să facă pasul spre lumea artistică.

Jean Constantin era așa de bun în ceea ce făcea încât regizorii, la indicațiile scenice scriau în dreptul lui: „se descurcă, Jean!” Ajuns la teatrul din Constanța, prima dată, Jean Constantin (numele de familie era Jean, prenmele fiind Cornel-Constantin) a locuit în podul Cazinoului. Nu avea acolo prea mult confort. Într-o dimineață, a coborât să ducă la ghenă gunoiul menajer fix în momentul unei inspecții. Când „ștabul ” de la „partid” a văzut un om coborând în pijama în holul unei instituții, a întrebat și a aflat că actorul nu avea casă. Avea să primească o repartiție.

Totuși, a locuit cea mai mare parte a vieții pe actualul Bulevard Ferdinand din Constanța (Bulevardul Gării) în perioada 1982-2010. A jucat la Teatrul Fantasio, a fost căsătorit de câteva ori. Venea la Buftea, la filmări, cu trenul. A jucat în seriile „BD”, „Comisarul Moldovan”, „Toate pânzele sus!”, „Zile fierbinți”, „Bătălia din umbră”, „Canalul și viscolul”, „Melodii, melodii”, „Pruncul petrolul și ardelenii”.

A mai jucat și în Ultimul cartuș, Supraviețuitorul, Acțiunea Autobuzul. A jucat în nenumărate piese de teatru, în scenete umoristice la radio-tv și în numeroasele turnee pe meridianele lumii.

Ca orice legendă a filmului. a avut un inamic, timpul. Inima sa prea mare pentru cât avea de oferit a cedat. Era 26 mai 2010. La înmormântarea lui Jean Constantin, a venit toată Constanța!