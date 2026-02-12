Actor român din Miami Bici 2, arestat de ofițerii ICE în SUA. Ce acuzații i se aduc

Daniel Brutulovic, un actor român cunoscut din distribuția filmului Miami Bici 2, a fost arestat, potrivit fanatik.ro, în Modesto, California, de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE). Originar din județul Mehedinți, acesta a ajuns în custodie sub acuzația de fraudă prin utilizarea ilegală a cardurilor de credit, o faptă comisă împreună cu alți complici.

Conform raportărilor oficiale, Daniel Brutulovic se află pe lista persoanelor reținute de ICE, printre cei 124 de români care au fost ridicați în ultimele luni în cadrul operațiunilor Serviciului de Imigrare.

Cazul actorului român din Miami Bici 2 iese în evidență nu doar prin cariera sa în cinematografie, ci și prin natura acuzațiilor. Tânărul este suspectat că ar fi făcut parte dintr-o rețea care utiliza diverse metode ilegale pentru a accesa fonduri de pe carduri bancare, inclusiv prin furtul fizic al cardului, skimming la ATM-uri, phishing online sau alte metode de copiere a datelor bancare.

În iunie 2025, poliția din Abington Township, Pennsylvania, l-a inclus pe lista urmăriților după ce a descoperit că ar fi instalat un dispozitiv de tip skimmer la un bancomat local. În aceeași anchetă au mai fost menționate două persoane de origine română, Luminița Ionescu și Daniel Trifu-Marin, acuzați de aceleași infracțiuni.

Măsura arestării preventive pentru Daniel Brutulovic în SUA era valabilă până la 30 septembrie 2025. Nu se știe, însă, a fost sau nu prelungită. Potrivit procedurilor ICE, orice persoană aflată în custodie trebuie să ajungă în fața unui judecător, care va decide dacă poate rămâne în SUA sau dacă va fi expulzată. În unele cazuri, persoanele urmărite internațional pot fi supuse unei proceduri de expulzare accelerată (expedited removal).

Cel puțin 125 de români au fost ridicați de ICE de la începutul mandatului președintelui Donald Trump, din urmă cu aproximativ un an.

Declarațiile autorităților locale subliniază gravitatea situației, ținând cont că detectivul Kevin Magee a cerut inclusiv ajutorul cetățenilor.

„Îi căutăm pe acești indivizi, dar nu suntem autorizați să dezvăluim mai multe lucruri. Persoanele interesate pot verifica pe listele instanțelor. Orice pont referitor la acești oameni sunt binevenite”, a spus detectivul.

În plus, polițiștii au avertizat publicul să nu încerce să nu se apropie sau să intre în contact cu cei urmăriți, ci să raporteze orice informație polițiștilor.