Danny Trejo, în Miami Bici 2. Ce spune Codin Maticiuc despre actorul de la Hollywood

Codin Maticiuc a povestit pe larg despre Danny Trejo, despre cum au decis să-l aducă pe el în Miami Bici 2, dar și despre procesul anevoios prin care au trecut până să-l aibă în producție.

Atragerea lui Danny Trejo pentru rolul din filmul românesc a implicat cheltuieli de peste 500.000 de dolari. Această sumă include, de asemenea, onorariul actorului, care este menținut confidențial, dar aspectele financiare implicate sunt mult mai complexe.

Codin Maticiuc, despre Danny Trejo, starul american din Miami Bici 2

Producătorul Codin Maticiuc a dezvăluit că au dorit să includă în film un star de la Hollywood, pe cineva cu care ei înșiși au crescut, un actor prezent în multe dintre filmele copilăriei lor. În Miami Bici 1 și mai ales în Miami Bici 2, au adoptat o abordare care se inspiră din producțiile cinematografice americane.

„Și atunci am zis că ne trebuie un om super cunoscut, după care am început cam care ar fi zona. Și am eliminat automat, în trei secunde de gândire, o zonă de genul Stallone, Schwarzenegger, care sunt ăia mai mari și știm că nu ni-i permitem. Și am zis că din eșantionul al doilea, pe care ni i-am putea permite, care sunt?

Primul a fost Danny Trejo, am zis că este iconic, e personaj negativ, noi aveam nevoie de personaj negativ. Era tot ce aveam noi nevoie și am început discuțiile cu el. Discuțiile cu el și mai ales cu managerul lui au fost îngrozitoare”, a spus Maticiuc.

Pentru a explica ce s-a întâmplat, producătorul de film a spus că deși s-au înțeles foarte repede în legătură cu Trejo, nu a fost semnat niciun act timp de șase luni. Maticiuc a dezvăluit că cei din Statele Unite nu au fost prea cooperativi în procesul lor.

Răspunsurile erau întârziate, documentele erau trimise fără semnăturile necesare, și li s-a cerut să le completeze ei înșiși. Nu au putut determina dacă acesta este pur și simplu modul lor de a funcționa sau o tactică des întâlnită în industria cinematografică de la Hollywood, în cazul colaborărilor cu producții ca a lor.

A simțit că exista posibilitatea ca cei de acolo să tragă de timp, așteptând să vadă dacă apare o ofertă mai bună.

Codin Maticiuc visa noaptea cu actorul american

Întrebat dacă visa noaptea cu starul de la Hollywood, producătorul a răspuns: „Noapte de noapte. Am avut dăți în care am visat chestia asta. Am visat că nu semnează sau am visat că a semnat. Vorbim de preproducție, eram încă acasă și vorbeam în Los Angeles, vorbeam doar noaptea. Stăteam pâna la ora 3 să vorbesc, mă culcam, pe la 6 mă trezeam ud și mă uitam la telefon «n-a scris, n-a semnat». Am trecut prin treaba asta, am îmbătrânit îngrozitor, până într-un moment în care el a zis «DA!»”.

În timp ce așteptau răspunsul lui Trejo, au purtat discuții și cu alți actori mari cunoscuți. Printre aceștia se numără: Chuck Norris, Charlie Sheen, Van Damme, Dolph Lundgren, Pamela Anderson și Michael Madsen.

Numai că, de cele mia multe ori, acești actori cereau de trei ori suma pe care ei o ofereau, așa că nimic nu s-a concretizat până ce Trejo nu a spus da.

500.000 de dolari pentru prezența actorului

Într-un final, echipa de producție și actorul au ajuns la un consens, iar Codin Maticiuc spune acum că în total a plătit pentru Danny Trejo 500.000 de dolari. Toți banii au fost pentru doar două zile de filmare, chiar dacă actorul apare în tot filmul.

„A zis «bine, băieți, hai să facem asta». Bă, și iar n-a semnat o perioadă! Perioadă în care noi filmam și ne apropiam de zilele în care trebuia să vină Danny Trejo, când era totul înțeles. Era și în mail scris totul, dar nu aveam un contract. La un moment dat, am avut contract, spre finalul zilelor, am avut contractul semnat și nu ne dădea contul unde să-i dăm banii.

Nu era contul trecut și mă rugam, cu lacrimi în ochi, «bă, vreau să plătesc», să știu sigur că am plătit și că vine omul. A fost îngrozitor, dar s-a întâmplat, până la urmă”.

Codin Maticiuc a subliniat că prezența actorului în film a transformat acest proiect de la statutul de film independent la cel de producție sindicalizată.

Deoarece el însuși este membru al Sindicatului. Acest lucru era valabil pentru toți actorii din film, deoarece toate producțiile mari și de calitate făceau parte din cadrul sindicatului SAG-AFTRA.

Pentru a permite lui Danny Trejo să joace în film, a trebuit să obțină aprobarea și să îndeplinească criteriile sindicatului. Așadar, ei au reformat producția pentru a se conforma cerințelor sindicatului, ceea ce a implicat costuri semnificativ mai mari.

Toți actorii, cascadorii și figurile de fundal au fost plătiți conform grilei sindicatului, cu un minim de 300 de dolari pe zi pentru figurile de fundal. Astfel, aducerea lui Danny Trejo în film a determinat costuri suplimentare pentru întreaga echipă.