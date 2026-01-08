Cum funcționează și ce atribuții are ICE. Ce face, de fapt, „poliția migranților ilegali”

În Statele Unite ale Americii, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) este principala agenție federală responsabilă cu aplicarea legilor privind imigrația și controlul vamal în interiorul țării, fiind parte din Departamentul pentru Securitate Internă (Department of Homeland Security – DHS).

În al doilea mandat al președintelui Donald Trump, început în ianuarie 2025, ICE a fost implicată într-un amplificat efort de aplicare a legislației de imigrație, operațiuni de arestări și deportări și realocarea resurselor federale în interiorul Statelor Unite.

Politicile și operațiunile acestei agenții sunt parte dintr-un peisaj mai larg de reglementări și priorități stabilite de administrația federală, care au avut ecouri semnificative atât la nivel național, cât și internațional.

Acest articol prezintă o sinteză a evoluției rolului ICE, a principalelor politici adoptate, a operațiunilor curente, a situațiilor sau cazurilor mai importante și a datelor referitoare la impactul activității agenției în contextul mandatului doi al lui Donald Trump.

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) a fost creată ca parte a Departamentului pentru Securitate Internă cu scopul de a aplica legile federale privind imigrația, de a investiga criminalitatea transnațională și de a executa ordonanțele de deportare. Printre responsabilitățile agenției se numără:

aplicarea legislației privind imigrația pe teritoriul SUA;

detenția și deportarea persoanelor care se află ilegal în țară sau au încălcat prevederi legale privind imigrația;

investigarea infracțiunilor transfrontaliere, a traficului de persoane și contrabandei;

cooperarea cu alte agenții federale și forțe de ordine pentru implementarea strategiilor de securitate internă.

ICE funcționează prin două componente principale: Enforcement and Removal Operations (ERO), care se ocupă cu detenția și operațiunile de deportare, și Homeland Security Investigations (HSI), care derulează investigații privind infracționalitatea transnațională și contrabanda.

În al doilea mandat al lui Donald Trump, rolul și resursele ICE au fost subiectul unor modificări semnificative, reflectând prioritățile administrației privind controlul imigrației și securitatea internă.

În cursul anului 2025 și începutul lui 2026, administrația Trump a introdus mai multe directive și planuri de aplicare a legislației de imigrație. Una dintre aceste inițiative este Operation Safeguard, un plan de aplicare a legii prin care ICE urmărește să identifice și să rețină persoanele fără statut legal în zonele urbane ale Statelor Unite.

Operațiunea se concentrează pe arestarea și expulzarea imigranților care se află ilegal pe teritoriul țării și locuiesc în „orașe sanctuar” care limitează cooperarea cu autoritățile federale.

Strategiile de aplicare stabilite în perioada actuală includ și prioritizarea unor categorii de imigranți pentru detenție sau deportare, în contextul unei directive generale prin care se accentuează aplicarea legii pentru persoanele fără autorizație legală de ședere.

Pentru perioada 2025–2029, legislația bugetară a alocat agenției ICE resurse semnificative. Potrivit estimărilor, ICE ar urma să primească aproximativ 75 de miliarde de dolari pe parcursul mandatului, o sumă considerată de specialiști drept una dintre cele mai mari alocate vreodată pentru o agenție de aplicare a legii.

Aceasta include fonduri pentru extinderea centrelor de detenție, angajarea a mii de agenți și consolidarea capacității operaționale.

Bugetul alocat va permite angajarea a aproximativ 10.000 de agenți noi, pe lângă cei aproximativ 20.000 deja în funcție, iar pentru Patrula de Frontieră și agenții vamali se prevăd fonduri suplimentare.

Unul dintre cele mai mediatizate programe de aplicare a legii în interiorul SUA este „Operațiunea Midway Blitz”, o campanie de amploare coordonată de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și ICE în regiunea Chicago, statul Illinois, începută în septembrie 2025.

Potrivit comunicatele oficiale ale DHS, operațiunea urmărește să:

aresteze persoane care sunt în țară fără documente legale și care posedă antecedente penale sau sunt percepute ca amenințări pentru siguranța comunităților;

contracareze efectele politicilor locale care limitează cooperarea cu ICE („sanctuary cities”);

demonstra angajamentul federal de a aplica legislația privind imigrația în orașele mari.

Operațiunea a fost, oficial, prezentată ca o acțiune în „onorarea” unei persoane locale, Katie Abraham, ucisă într-un accident rutier provocat de un șofer nedeclarat, citându-se scopul de a elimina „cei mai periculoși” infractori.

DHS law enforcement has made OVER 900 ARRESTS during Operation Midway Blitz in Illinois. To every criminal illegal alien: Darkness is no longer your ally. We will find you. pic.twitter.com/m9PxbuK5Ua — Homeland Security (@DHSgov) October 2, 2025

Această operațiune a atras reacții din partea oficialilor locali și ai statului Illinois, care au criticat modul în care federalii au derulat acțiunile și au precizat că măsurile luate fără consultări prealabile pot crea tensiuni între nivelul federal și autoritățile locale.

Ca urmare a acțiunilor de detenție din cadrul unor operațiuni precum Midway Blitz, unele instanțe federale au intervenit în disputele privind legalitatea arestărilor.

Un exemplu este situația în care judecătorii au ordonat eliberarea pe cauțiune a mai multor persoane arestate, argumentând că unele detenții fără mandat ar fi contrare prevederilor unui decret de consimțământ folosit ca limită în operațiuni de imigrare.

La începutul anului 2026, Departamentul pentru Securitate Internă a lansat ceea ce a descris ca „cea mai mare operațiune de aplicare a imigrației până în prezent” în statul Minnesota, unde aproximativ 2.000 de agenți federali – inclusiv ICE, Homeland Security Investigations și alte entități – au fost desfășurați pentru a aresta persoane pentru presupuse încălcări ale legilor privind imigrația și fraude administrative.

Operațiunile s-au concentrat pe:

investigarea presupuselor fraude legate de imigrare, inclusiv fraude în documente, eficientizarea celor care lucrează ilegal și implicare în organizații de contrabandă umană;

arestări de persoane suspectate de încălcări ale legislației de imigrare;

sprijinirea anchetelor privind infracțiuni transnaționale și fraudă finanțată federal.

🇺🇸🇸🇴 SOMALIS RUNNING 450 FAKE HEALTH HOMES IN MINNESOTA, MILLIONS STOLEN FROM STATE A local realtor says over 450 houses in one area were bought in cash, turned into fake care centers, then used to bill the state like clockwork. Neighbors see no patients, just luxury cars.… pic.twitter.com/6bkoNRCFuz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 28, 2025

Agenții au avut ca misiune:

controlul rutelor și vehiculelor în cartiere, prin opriri de trafic realizate de agenti federali;

staționări și verificări ale documentelor persoanelor în apropierea locuințelor, afacerilor și zonelor publice;

prezența unităților tactice specializate;

operațiuni „door‑to‑door” (ușă‑în‑ușă) pentru investigarea presupuselor infracțiuni de fraudă sau recrutare ilegală. KPBS Public Media

În unele cazuri, oficialii federali au anunțat arestări în mai multe locații, inclusiv în zone frecventate de comunități de imigranți.

Aproximativ 75% din personalul desfășurat este alocat secțiunii Enforcement and Removal Operations (ERO), responsabilă cu arestările și deportările, în timp ce restul include agenți HSI care se concentrează pe investigații privind fraudă, trafic uman și practici de angajare nelegale

Operațiunea a generat reacții politice și sociale în regiune, inclusiv declarații publice din partea autorităților statale privind coordonarea și impactul asupra comunităților locale. The Guardian

La începutul lui 2026, un agent ICE a împușcat mortal o femeie în timpul unei operațiuni de imigrare în Minneapolis.

Conform comunicatelor oficiale ale Departmentului pentru Securitate Internă (DHS), agenții ICE au efectuat operațiuni țintite și, la un moment dat, o persoană aflată în vehicul ar fi fost implicată într‑o situație în care vehiculul ar fi devenit o potențială amenințare pentru agenți, fiind catalogată de DHS ca o încercare de a transforma în armă mașina, împotriva forțelor de ordine.

Videoclipuri și relatări ale martorilor arată că, în momentul în care ICE a încercat să oarmeze femeia să oprească sau să coboare din mașină, aceasta a încercat să plece în mașină, cel puțin inițial. În imagini se vede cum agenții se apropie de SUV, iar vehiculul pare să se miște — întâi puțin înapoi și apoi înainte — în timp ce agentul aflat în fața vehiculului deschide focul.

It’s VERY clear. The Minneapolis woman’s wheels are turned AWAY from the ICE officer, NOT toward. This is NOT self defense. This IS murder. Arrest the ICE “agent.” Let him stand trial. Let a jury decide. Then abolish ICE.pic.twitter.com/EGtth4wXwR — BigBlueWaveUSA2026® 🇺🇸🌊🇺🇦 (@BigBlueWaveUSA) January 7, 2026

Autoritățile federale au susținut că această acțiune a fost o încercare de a lovi sau amenința ICE‑ul cu mașina. Din perspectiva lor oficială, acest lucru a justificat utilizarea forței letale de către agent. Secretarul DHS a folosit termenul de „terorism intern” pentru a descrie incidentul, afirmând că mașina a fost folosită ca armă, iar agentul și-a protejat viața și cea a colegilor

Autoritățile au executat mandate de percheziție la cele două locații agricole, incluzând serele de plante de cannabis, dar și alte culturi agricole.

În total, au fost arestate cel puțin 361 de persoane în timpul operațiunii, conform comunicatelor DHS. Aceasta include atât persoane suspectate de ședere ilegală, cât și protestatari și persoane aflate în apropierea zonelor vizate de raid.

În plus, autoritățile federale au raportat că în timpul raidului au fost salvate 14 copii migranți de la ceea ce DHS a descris ca „posibilă exploatare sau trafic de muncă”.

Un bărbat identificat ulterior ca Jaime Alanís (57 de ani) a căzut de la aproximativ 30 de picioare (aproximativ 9 metri) în timp ce încerca să evite agenții federali și să se ascundă în timpul asaltului asupra facilității din Camarillo. Ulterior a murit din cauza rănilor suferite.

Alte persoane prezente la locul raidului au fost rănite, iar unii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, inclusiv pentru traume și contuzii asociate cu operațiunea.

Operațiunea a escaladat rapid într-un eveniment tensionat, cu implicarea comunității locale:

Numeroși locuitori și membri ai organizațiilor pentru drepturile imigranților s-au adunat în apropierea fermei pentru a protesta împotriva raidului, ajungând la un grup de peste 500 de persoane în unele momente.

Conflictul dintre protestatari și forțele federale a dus la raportări privind utilizarea gazelor lacrimogene și muniției neletale de către agenți pentru a controla mulțimea, potrivit relatărilor martorilor și surselor locale.

Oficialii DHS și ICE au susținut că raidul a fost parte a unei investigații mai ample privind:

Încălcări ale legislației privind imigrația, inclusiv angajarea și adăpostirea persoanelor fără documente.

Posibile infracțiuni legate de forță de muncă ilegală, trafic de persoane și exploatarea copiilor, din cauza prezenței minorilor la locurile vizate.

Analize recente arată că numărul arestărilor efectuate de ICE în 2025 a cunoscut o creștere semnificativă în comparație cu anii precedenți, fiind raportate mii de arestări în interiorul comunităților americane, nu doar la frontieră.

Există date care sugerează că o parte considerabilă din persoanele arestate nu aveau un istoric penal, ceea ce indică o schimbare în prioritățile operaționale ale agenției.

Raportările din 2025 menționează o creștere a numărului de decese în custodia ICE, potrivit unui raport publicat în 2026. În anul precedent, agenția a înregistrat 32 de morți în detenție, cea mai mare cifră de acest fel în peste două decenii, incluzând persoane aflate în custodie pentru diverse perioade.

Datele interne din 2025 indică faptul că unele facilități de detenție operate sau utilizate de ICE au depășit capacitatea standard, ceea ce a condus la eliberarea unor persoane sau reeșalonarea detențiilor pentru a face față suprasolicitării spațiului.

Un grup de senatori democrați și un independent au adresat o scrisoare administrației Trump, acuzând că resurse semnificative de aplicare a legii au fost direcționate către operațiuni ICE, în detrimentul altor priorități, cum ar fi lupta împotriva traficului de droguri, exploatarea copiilor și alte infracțiuni grave.

Criticii susțin că reallocarea personalului și finanțelor afectează capacitatea de anchetă în aceste domenii.

Operațiunile de amploare și cazurile grave în care agenții ICE au fost implicați au generat reacții la nivelul comunităților vizate și în rândul organizațiilor pentru drepturile imigranților.

Proteste și cereri publice pentru transparență și schimbări în aplicarea legii au apărut în mai multe orașe unde desfășurările de forțe federale au fost vizibile.

Instanțe federale au suspendat sau limitat temporar eliberarea unor persoane reținute ca parte a operațiunilor de amploare, invocând posibile încălcări ale prevederilor legale privind arestările fără mandat.

Aceste acțiuni judiciare au avut un impact direct asupra planificării și execuției unor operațiuni de detentie și deportare.

În al doilea mandat al președintelui Donald Trump, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) a continuat să joace un rol central în aplicarea politicilor federale de imigrație, în contextul unor directive și priorități operaționale puternic accentuate pe detentie și deportare.

Resursele financiare și umane alocate agenției au crescut, iar prioritizarea arestărilor în interiorul comunităților americane a generat atât date statistice semnificative, cât și dezbateri publice și politice la nivel național.

Operațiuni precum Operation Midway Blitz, extinderea măsurilor în statele precum Minnesota, cazurile de violență sau incidentele fatale în timpul operațiunilor și creșterea numărului de oameni reținuți sau decedați în detentie reflectă un peisaj complex de aplicare a legii, în care prioritățile instituționale și răspunsul comunităților afectate coexistă și se influențează reciproc.

Aceste evoluții oferă o imagine cuprinzătoare a modului în care agenția ICE funcționează în prezent, evidențiind atât amploarea operațiunilor, cât și provocările sociale și juridice desprinse din aplicarea unei politici de imigrație intensificate în Statele Unite ale Americii în perioada 2025–2026.