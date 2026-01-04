Istoria secreta

Cum a convins un predicator din SUA să se sinucidă 900 de oameni. O tragedie fără precedent

Doliu. Sursa foto: Pixabay
Tragedia de la Jonestown, petrecută la data de 18 noiembrie 1978, rămâne unul dintre cele mai devastatoare episoade de sinucidere în masă din istoria modernă. Peste 900 de membri ai Templului Popoarelor au murit într-un act coordonat de crimă-sinucidere în jungla din Guyana, conform bitterwinter.org.

Templul Popoarelor a fost fondat în Indiana (SUA) în anii 1950 de James Warren „Jim” Jones, un predicator carismatic, care a îmbinat entuziasmul penticostal cu idealurile socialiste.

sursa: bitterwinter.org

Inspirat de marxism și de mișcarea pentru drepturile civile, Jones a promovat integrarea rasială, viața echilibrată în comunitate și egalitatea economică. Învățăturile sale au atras un public divers, inclusiv mulți afro-americani, oameni în vârstă și persoane marginalizate din punct de vedere economic.

S-a mutat din Indiana în California

Liderul și-a luat adepții și s-a mutat în California în anii 1960, iar influența sa în zona politică a devenit tot mai mare. Și-a prezentat Templul ca o religie nouă, progresivă, și s-a apropiat de mulți politicieni și jurnaliști.

În 1977, pe fondul atenției tot mai mari presei și a anchetelor deschise, care urmăreau activitățile cultului, Jones și-a mutat adepții într-un complex izolat din Guyana. Jonestown a fost conceput ca o societate socialistă utopică, urmărind să scape de exploatarea capitalistă și discriminarea rasială. Membrii și-au predat bunurile, au rupt legăturile de familie și au adoptat munca în comun.

Dar, Paradisul promis a devenit repede un Iad. Viața în Jonestown era dificilă. Mâncarea era limitată, facilitățile medicale erau puține și diferența de opinie a fost aspru reprimată. Pe măsură ce sănătatea lui Jones s-a deteriorat, predicile sale au devenit mai paranoice și apocaliptice, avertizând asupra comploturilor CIA și distrugerii nucleare. Comunitatea a fost izolată de lumea exterioară, atât fizic, cât și ideologic.

Tragedia a început cu vizita unui congresman

În noiembrie 1978, congresmanul american Leo Ryan a mers la Jonestown pentru a cerceta rapoartele de abuz care se petreceau în cultul lui Jones. Mai mulți membri ai Templului au vrut să plece cu el. În timp ce Ryan și echipa sa se pregăteau să părăsească zona, au fost prinși într-o ambuscadă pe pista de aterizare. Ryan, trei jurnalişti şi un dezertor, membru al sectei, au fost ucişi.

sursa: bitterwinter.org

În acea seară, Jones a convocat comunitatea și a ținut discursul său final. El a vorbit despre sinuciderea în masă iminentă, văzută ca un act de „sinucidere revoluționară”, un protest împotriva unei lumi inumane. O cianură a fost împărțită tuturor din comunitate și peste 900 de oameni au murit, inclusiv peste 300 de copii.

Termenul „sinucidere revoluționară” a fost împrumutat de la liderul Black Panther, Huey Newton, care l-a folosit pentru a descrie rezistența împotriva opresiunii sistemice. Jones a reinterpretat, pentru a justifica moartea în masă, susținând că viața sub fascism nu merită trăită.

După cum au concluzionat sociologii, Templul a fost mai mult decât o simplă organizație religioasă. El a servit ca un experiment politic, o utopie comunală și un centru al extremismului ideologic.

23:59 - Cum a convins un predicator din SUA să se sinucidă 900 de oameni. O tragedie fără precedent
