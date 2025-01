Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25-26 ianuarie 2025. America Latină părăsește catolicismul







Pe 25 ianuarie s-au născut Somerset Maugham, Virginia Woolf, Antonio Carlos Jobim, Eusebio, Eduard Şevarnadze, Ion Dolănescu, Ion Hobana, Pius Brânzeu, Alexandru Bârlădeanu, Ion Bălăceanu, Catul Bogdan, iar pe 26 ianuarie s-au născut Paul Newman, Douglas MacArthur, Angela Davis, Roger Vadim, Nicolae Ceauşescu, Ion Cristinoiu, Iuliu Merca, Nicolae Balotă.

Sinaxar, pe 25 ianuarie este Sf. Grigore Teologul. În folclor se spune că Sf. Grigore păzeşte împotriva ologelii. Şi că Sfântul este şi el şchiop. Este evidentă referirea la Lupul Şchiop, care în această perioadă îşi exercită latura punitivă. Pe 26 ianuarie sunt Iosif cel Milostiv, Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan.

Pe 26 ianuarie este cea mai depresivă zi a anului, dar mai bine să nu dezvoltăm subiectul.

Suntem într-o perioadă folclorică, care ține până pe 7 februarie. Se întinde o veche, o foarte veche sărbătoare, care vine de la începutul începuturilor. Filipii de iarnă, poate cea mai importantă sărbătoare de iarnă – consacrată lupilor.

A doua zi a Filipilor de iarnă, este 26 ianuarie, care se serbează mai ales de tâmplari, dulgheri, tăietori de lemne. Se ţine de la miezul zilei pentru sănătate şi ca uneltele tăietoare să nu producă accidente. De astăzi şi până pe 7 februrie nu se împrumută nimic din casă. Nerespectarea interdicţiei atrage boală (bubele) şi pagubă.

Demult, demult, dacii care suntem noi şi analizele genetice ne sunt martore, ei bine dacii, sau geții, cum se mai numeau, aveau unele credinţe asemănătoare cu cea care urma să fie credinţa creştină. Dacii credeau că sunt nemuritori şi că sufletul lor se ridică la ceruri, sub forma unor... lupi de fum! Mai târziu, după ce l-au zeificat pe înţeleptul călător Zamolxe, "cel cu suflet bun", dacii credeau că Zeul lor îi primeşte în ţara lui minunată, în paradis.

În termeni dogmatici este vorba de "înălţare", unirea sufletului cu Dumnezeu şi ca rezultat, o entitate de energie pură, cu puteri nelimitate, dumnezeieşti. Înălţare este foarte rară şi are loc numai în anumite condiţii. Iisus, când S-a întors prima data, era o astfel de "fiinţă de lumină"! Dar mai înainte și-a arătat puterea de ființă de lumină în timpul schimbării la față de pe munte.

Dacii ştiau mai demult acest lucru, ca şi multe alte popoare europene. Credeau cu simplitate, dar puternic, că dacă îşi incinerează morţii le dau suficientă energie, energia focului, ca să facă marele salt... dincolo! Să ne amintim de fabuloasele ruguri ale nordicilor şi de drakkarele incendiate pentru regii vikingilor.

Tot dacii au luat de la greci filozofia destinului. Grecii credeau că soarta fiecărui om este determinată nu de marele Zeus, stăpânul oamenilor şi al zeilor, ci de modestele Moire, Zeiţele nemuritoare ale Destinului, care locuiesc în Olimp.

Chiar soarta lui Zeus şi a zeilor este în mâna Moirelor. Moira pe nume Clotho toarce fiecărui muritor firul vieţii, sorocind cât va trăi. Când ea rupe firul şi viaţa se sfârşeşte... A doua Moiră, Lahesis, trage, cu ochii închişi, sorţii omului, stabilind cum va fi viaţa. Nimic nu poate schimba soarta pentru că a treia Moiră, pe nume Astrops, înscrie pe un sul lung tot ce s-a stabilit şi întâmplat în cursul vieţii!

A propos de Moire înclin să cred că cei trei senatori de pe cosoni nu sunt deloc patricieni romani ci sunt cele trei Moire, destinul, adică. De ce? Simplu, așa cum se mai poate vedea de pe cosonii bine păstrați, cele trei siluete nu poartă toga romana a patricienilor ci peplumul femeilor din Grecia antică. QED!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi aveţi grijă de voi, nu fiţi copiii care se bat cu bulgări de zăpadă. Iarna era, în mitologia Nordului dar și în cea traco-geto-dacică, Anotimpul Morţii. Fiţi atenţi, nu vă jucaţi cu soarta, nu fiţi nesăbuiţi! Poate jucaţi un rummy sau o canastă cu un ceai Darjeeling, cu mult rom de Havana şi nu vă duceţi la munte! Pentru că, după cum aţi constatat, dacă aveţi un accident, Doamne fereşte, statul, pe care-l plătim de sărăcim, nu este în stare să intervină!

Dar despre altceva doream să vă informez. Despre trecerea masivă a Americii Latine la penticostalism. Cel pțin așa pretinde Elle Hardy, care este o scriitoare de origine australiană, care locuiește în New Orleans. Articolele ei a fost publicate în The Guardian , The Times și The New Republic, printre altele. Ea este, de asemenea, autoarea cărții Beyond Belief: How Pentecostal Christianity Is Taking Over the World (2021) și acum lucrează la o carte despre Biserica Unificației. Iată, cum a apărut în ”Aeon”, dacă aveți bani nu ezitați să donați la acest ziar excelent:

”În anul 1962, preotul columbian și profesor de sociologie Camilo Torres Restrepo a călătorit în nordul țării pentru a investiga o dispută între proprietari și fermieri. Petrecând zile mânuind macete cu tăietorii de trestie neagră și nopți bând rom cu ei, el a aflat despre lupta lor de 40 de ani împotriva condițiilor lor mizerabile la mila unui proprietar și senator local. Concurând pentru pământ cu vitele lui de păscut, ei fuseseră „biciuiți, împușcați, bătuți înapoi pe malurile râului, iar locuințele lor umile au fost arse până la pământ”.

Descris de biograful său Walter J Broderick drept „Che Guevara al lumii creștine”, Torres a început să lucreze pe linii spirituale cu grupuri comuniste, studențești și sindicale, în timp ce se dedica la îmbunătățirea condițiilor celor asupriți. „Mai preocupat de acțiune în sine decât de teoria din spatele ei”, Torres a fost eliberat de jurămintele sale de preot, în 1965, după care a luat armele cu Armata de Eliberare Națională, un grup de gherilă marxist-leninistă. „Oamenii de rând”, i-a scris el unui prieten, sunt „singura speranță de schimbare”.

Insistând să nu i se acorde un tratament special și să lupte ca soldat obișnuit, în anul următor Torres a scris o omilie puternică națiunii despre decizia sa de a lua armele. „De mulți ani, săracii din țara noastră au așteptat să audă chemarea la arme care să-i lanseze în etapa finală a lungii lor lupte împotriva oligarhiei”, a scris el. Ani de alegeri corupte și lovituri de stat eșuate au însemnat că „a sosit momentul luptei”. Admițând că „nu a trădat” oamenii, Torres a adăugat: „Nu am încetat să insist ca să ne dăruim acestei cauze până la moarte”.

A fost o scrisoare profetică. Torres a murit la scurt timp după ce a scris-o, ucis în prima sa luptă, de primul glonț tras în el. Privit de multă vreme de militari ca o amenințare, Torres a fost luat, trupul său a fost îngropat în secret, iar locația sa a păstrat un secret de stat ani de zile, astfel încât să nu poată fi celebrat ca martir.

Eroismul unui om este terorismul altuia, iar povestea lui Torres a fost adesea citată ca dovadă că mișcările de stânga pentru justiție socială, susținute de o nouă generație de clerici, au purtat o coroană de lanțuri pentru a ascunde o misiune violentă și sinistră.

Chiar și pentru mulți dintre cei care au dezaprobat decizia lui Torres de a-și schimba veșmintele nengre cu kaki, starea de spirit pentru schimbare în cadrul Bisericii Catolice luase deja un contur puternic.

La Conciliul Vatican II (Vatican II) între 1962 și 1965, Biserica a fost de acord cu o serie de reforme pentru a răspunde provocărilor lumii moderne. Chiar și Papa Ioan al XXIII-lea a notat, cu o lună înainte de deschiderea Conciliului, că „în țările subdezvoltate, Biserica este și vrea să fie Biserica tuturor și mai ales Biserica săracilor”. Decretele care au fost emise în cele din urmă de Vatican II au căutat să facă Biserica mai democratică și mai modernă, dar nu au mers suficient de departe pentru mulți din aripa sa progresistă.

Laicii și-au dorit schimbarea. Grupurile care au devenit cunoscute sub numele de Comunități Creștine de bază au fost atât un răspuns la apelul Vatican II ca credincioșii obișnuiți să-și asume un rol mai activ în Biserică, cât și o pură necesitate. Crescând din cele mai disperate regiuni ale Amazonului brazilian, au început ca grupuri de studiu biblic și de rugăciune formate în părți sărace și îndepărtate ale continentului, care erau înfometate de îngrijire pastorală. În 1970, aproximativ 40 % dintre preoții brazilieni erau străini. Până în anii 1980, era doar un preot la fiecare 9.367 de oameni, iar raportul a continuat să crească în anii 1990.

Pur și simplu nu erau destui preoți pentru a-și îngriji efectiv turma, o altă motivație pe fondul deconectarii tot mai mari de Biserica din Europa. După cum spune sociologul Cecília Loreto Mariz în ”Coping with Poverty” (1994), cea mai mare națiune catolică din lume era „încă un avanpost misionar”. Nevoile demografice erau un lucru, dar era în curs și o schimbare culturală. Într-o perioadă în care forțele economice globale accelerau ideile de încredere în sine, hrana spirituală nu era imună – ceva care avea să devină grăitor două decenii mai târziu, când o Evanghelie mai vibrantă, a îmbunătățirii personale, avea să măture totul înaintea ei.

Eliberațiștii credeau că aduc Biserica înapoi la învățăturile lui Isus

Oricât de reale și necesare erau, teologii eliberării au subliniat comunitățile de bază dincolo de influența lor. Oameni sărăciți și adesea analfabeți, care se adună pentru a-și practica credința prin orice mijloace necesare, a fost o idee romantică, disproporționată. Studiile inițiale au supraestimat grav dimensiunea comunităților de bază cu un factor de 10. De fapt, nu mai mult de 4 % dintre brazilieni – în 1970, asta însemna că aproximativ 3,8 milioane de oameni din 96 de milioane – se crede că au aparținut vreodată, la unul. Ceea ce au făcut, totuși, a fost să dea voce oamenilor obișnuiți și să împuternicească aripa progresistă a Bisericii, care cerea o abordare mai democratică a credinței și a societății mai largi.

Conferința Generală a Episcopilor din America Latină și Caraibe (CELAM) din 1968, desfășurată la Medellin, Columbia, a văzut mișcarea în curs de dezvoltare care avea să devină cunoscută sub numele de teologia eliberării, a început să facă primii pași. Episcopii au emis un document care înțelegea trei semnificații ale sărăciei: nu există un Dumnezeu rău, sursă de sărăcie; sărăcia spirituală sau disponibilitatea de a face voia lui Dumnezeu; și, în sfârșit, solidaritatea cu cei săraci. De asemenea, conferința a introdus în mod conștient termenul „eliberare” în cauza schimbării societale conduse spiritual.

Odată cu această nouă direcție au venit primele reacții de critică. Până la urmă, era 1968, iar climatul geopolitic febril a văzut o mare posibilitate, dar și o puternică respingere împotriva schimbării. Până în acel an, un tânăr teolog german pe nume Joseph Ratzinger – viitorul Papă Benedict al XVI-lea – fusese liberal din punct de vedere politic, dar a început să dezvolte o viziune din ce în ce mai conservatoare care a divorțat credința de politica seculară. Promițând să-i îndrepte pe cei săraci și să meargă dincolo de caritate pentru a căuta soluții largi și de durată la sărăcia lor, eliberaționiștii credeau că readuc Biserica înapoi la învățăturile lui Isus. Ratzinger și mulți dintre colegii săi europeni au văzut lucrurile foarte diferit.

La cinci ani de la moartea lui Torres pe câmpul de luptă, fostul său coleg de școală și prieten de la Universitatea Catolică din Louvain, teologul peruan Gustavo Gutiérrez, a publicat ideile mișcării latino-americane în vârstă cu cartea sa ”A Theology of Liberation” (1971). El a înțeles mișcarea ca un „angajament de a aboli nedreptatea și de a construi o nouă societate”, în care libertatea față de exploatare și „posibilitatea unei vieți mai umane și mai demne” erau construite pe patru principii. În primul rând este prioritizarea cunoscută sub numele de „opțiune preferențială pentru cei săraci”, despre care el a spus mai târziu că a cuprins 90 % din mișcare. El a crezut, de asemenea, că o societate inegală este un păcat și a apreciat importanța adunărilor laice ale credincioșilor fără biserică, cum ar fi Comunitățile de bază, și angajamentul de a adopta o abordare „vezi, judecă, acționează” față de nedreptate.

Dumnezeu își explică simpatiile față de Cain și Abel, a argumentat Gutiérrez, parabola oglindind „predilecția lui Dumnezeu pentru cei slabi și abuzați din istoria omenirii”. Isus face voința pentru dreptate materială și mai explicită, cel mai bine bănuită în versetul biblic: „Am venit ca ei să aibă viață și ca ei să o aibă mai din belșug”. Acesta nu a fost un Dumnezeu al morții și al vieții de apoi, ci al aici și al acum. Pe un continent profund creștin, care a avut (și are încă) unele dintre cele mai mari bogății și diferențe de resurse de pe Pământ, abundența era la îndemâna celor mai mulți.

„În teologia eliberării, credința și viața sunt inseparabile”, a scris Gutiérrez mai târziu într-o reflecție asupra operei sale originale. „Aceste mișcări concrete, din viața reală, sunt cele care dau acestei teologii caracterul său distinctiv”. Săracii merită să fie înălțați, a argumentat Gutiérrez, „nu pentru că sunt mai buni din punct de vedere moral sau religios decât alții”, ci așa cum este exprimat în Evanghelia după Matei, că „cei din urmă vor fi primii și primii pe urmă”.

Viața spirituală nu putea fi divorțată de lumea materială și era o problemă existențială pentru Biserică. De la epoca colonială până la brutalele dictaturi militare și de extremă dreaptă care au ajuns să domine America Latină în secolul al XX-lea, Biserica Catolică a replicat ierarhiile care au făcut rău poporului lui Dumnezeu. Prea mult timp, emisarii lui Dumnezeu din Roma serviseră puterii pământești. De prea multe ori, atotputernicul dolar fusese un slujitor al sărăciei și un stăpân al săracilor.

Nu numai Vaticanul a fost în ofensiva împotriva teologiei eliberării

La un an după cartea lui Gutiérrez, filosoful-preot brazilian Leonardo Boff a publicat ”Isus Hristos Eliberatorul ”. Conturat fără sfială după Marx și intenționat să „descentreze” Biserica pentru a primi culturi disparate, Boff a fost un campion al comunităților de bază și unul dintre cei mai fericiți critici interni ai Vaticanului. Influențat de sociologul norvegian Johan Galtung, care a introdus ideea de „violență structurală” în lumea seculară, Boff a extins conceptul de „păcat structural”, ideea că păcatul poate fi o acțiune socială sau economică, și nu doar unul individual.

În această perioadă, dictaturile militare represive din conul Americii de Sud începeau să treacă la guverne civile, iar fervoarea anticomunistă și-a mutat centrul de greutate către națiunile din America Centrală. Profesorul de studii religioase R. Andrew Chesnut spune că nu numai Vaticanul a fost în ofensiva împotriva teologiei eliberării: „Ei s-au confruntat cu o represiune națională aprigă în țări precum Brazilia, Argentina, El Salvador și Guatemala, unde dictaturile militare brutale i-au văzut ca fiind comuniștii.”

Războaiele murdare care au urmat din America Centrală, cu mult ajutor și mângâiere din partea guvernului Statelor Unite și a mercenarilor, au ucis aproximativ 350.000 de oameni în Guatemala, Nicaragua și El Salvador și au strămutat alte milioane.

Majoritatea susținătorilor teologiei eliberării au condamnat în mod explicit violența, subliniind în același timp diferențele dintre „păcatul structural” pe care l-au văzut drept violența instituționalizată a inegalității și acțiunea violentă împotriva nedreptății. Cu toate acestea, Ratzinger și alți catolici ortodocși au continuat să ridice obiecții la mișcare, adunând dovezi din faptele lui Torres și cuvintele lui Boff pentru a declara mișcarea eretică.

Atenția lor s-a îndreptat spre interior, ei nu au reușit să vadă o amenințare mult mai mare la adresa puterii și autorității lor într-o altă mișcare care clocotea de jos, deși dintr-o tradiție creștină foarte diferită. Era unul care avea să revendice mult mai mult din sufletele continentului și să le îndepărteze și mai mult de edictele cardinalilor europeni.

Penticostalismul, o ramură născută în SUA a protestantismului evanghelic centrat pe Duhul Sfânt, a câștigat teren în regiune de-a lungul anilor 1970. Două decenii mai târziu, Papa Ioan Paul al II-lea i-a denunțat pe penticostali drept „lupi răvășiți” care furau turma catolica. Atracția lor a fost teologia prosperității sau Evanghelia sănătății și a bogăției, unde adevărații credincioși care dăruiesc cu generozitate Bisericii lor vor primi înapoi bogățiile minții, trupului, spiritului și portofelului de multe ori.

Ieșind din aceleași condiții sociale și economice ca și comunitățile de bază și teologia eliberării, căile divergente ale celor două mișcări religioase în următoarele patru decenii spun o poveste mult mai amplă despre lumea seculară.

Dacă a existat o familie pe care teologia eliberării s-a născut pentru a o sluji, a fost a lui Edir Macedo. Născut în orășelul Rio das Flores din Brazilia, dintr-o mamă catolică care a suportat 33 de sarcini, inclusiv 16 avorturi spontane și 10 nașteri premature, el a fost unul dintre cei șapte copii supraviețuitori. Al patrulea copil și al doilea fiu cel mai mare, mâinile deformate genetic ale lui Macedo l-au făcut ținta agresiunii, atât la școală, cât și acasă.

La fel ca mulți brazilieni din regiuni, familia a migrat la periferia unui oraș important, în cazul lor, Rio de Janeiro. Când era adolescent, sora mai mare a lui Macedo, Elcy, a dezvoltat bronșită astmatică cronică, care a eșuat din cauza tratamentului medical disponibil. Familia a căutat ajutor la un centru spiritist, un fel de homeopatie populară care a reunit ramuri ale religiilor sclavilor africani, creștinism și pseudoștiință.

Neavând noroc, Elcy a auzit o emisiune radio de la predicatorul penticostal canadian și vindecătorul prin credință Robert McAlister.

Vizitând Biserica lui New Life din centrul orașului Rio, astmul ei a dispărut și, în decurs de un an, întreaga familie a devenit devotată. Macedo s-a convertit la 19 ani, dar când, 11 ani mai târziu, fiica lui s-a născut cu o despicare a palatului, devastarea sa l-a condus la o „răzvrătire” despre care a spus că „nu împotriva lui Dumnezeu, ci împotriva iadului”. Macedo și-a părăsit slujba și a plecat pe stradă predicând în favele îmbibate de crime, înainte de a-și forma Biserica Universală a Împărăției lui Dumnezeu în 1977.

Cu mult înainte ca McAlister să fi atins Macedos, în 1911, baptistul suedez renegat Daniel Berg a adus Adunarea lui Dumnezeu în Brazilia după ce a fost martor la incendiul penticostal când lucra ca metalurgist în SUA. Misionarii evanghelici au venit și au plecat peste continent cu puțin succes, înainte ca americanii din Evanghelia Foursquare să sosească în anii 1950. Ambele au fost mișcări penticostale, o ramură a credinței evanghelice care subliniază rolul Duhului Sfânt și o experiență directă și interacțiune personală cu Dumnezeu, precum și toate binecuvântările și miracolele care vin odată cu aceasta.

În timp ce Charles Fox Parham ar putea fi creditat cu nașterea mișcării în Kansas în 1901, fiul său spiritual adoptiv, William J Seymour, un fiu al sclavilor eliberați din Louisian, a fost cel care i-a dat viață în 1906, odată cu renașterea străzii Azusa în ceea ce este acum centrul orașului Los Angeles.

Temându-se de panta alunecoasă spre comunism, liderii de afaceri și liderii creștini au găsit o cauză comună

Spre deosebire de denominațiunile creștine tradiționale, ceea ce a devenit cunoscut sub numele de penticostalism a îndepărtat intermediarii și a permis credincioșilor o relație directă nu numai cu Dumnezeu, ci și cu toate promisiunile sale. Mai exact, cele nouă minuni ale Duhului Sfânt, inclusiv vorbirea în limbi, profeția și vindecarea prin credință. Deși s-a confruntat cu o opoziție puternică din partea Bisericii Catolice și chiar a unora dintre puținele Biserici protestante din regiune, încă din 1916, mișcarea penticostală pătrunsese în opt țări din America Latină.

Adunările lui Dumnezeu au crescut cu o medie de 23 % pe an între 1934 și 1964. Numai Brazilia se lăuda cu peste un milion de membri ai congregațiilor penticostale la începutul anilor 1960. Mișcarea penticostală s-a extins pentru a deveni un fenomen mondial în puțin peste un secol. Penticostalii și carismaticii erau doar 58 de milioane în 1970; până în 2020, acest număr era de 635 de milioane. Ceea ce a adus atât de mulți în cort a fost Evanghelia prosperității .

Penticostalismul a început cu adevărat în America de Nord după cel de-al Doilea Război Mondial, coincizând cu ridicarea SUA la superputere globală. Acest lucru a generat un val de optimism; totuși, pentru mulți lideri atât ai credinței, cât și ai industriei, a fost un timp pentru vigilență. Liderii de afaceri au fost afectați de rețeaua de siguranță economică implementată de New Deal a lui Franklin D Roosevelt.

Liderii creștini erau îngroziți de „roșii” fără Dumnezeu care măturau Europa. Temându-se de panta alunecoasă spre comunism, aceste interese au găsit o cauză comună. În timp ce erau ocupați să fuzioneze limbile afacerilor și Bibliei, penticostalii, adesea priviți cu dispreț de omologii lor evanghelici, alimentau noi focuri de renaștere în toată țara. Din spiritul acestei națiuni patriotice postbelice a apărut o nouă viziune asupra creștinismului.

Teologia prosperității, cunoscută adesea sub numele de Evanghelia sănătății și a bogăției, a apărut cu ajutorul tehnologiei radio și casetelor sindicalizate. Kate Bowler, autoarea cărții ”Blessed: A History of the American Prosperity Gospel” (2013), spune: „Înversând mantra americană bine uzată că lucrurile trebuie văzute pentru a fi crezute, Evanghelia lor îi răsplătește pe cei care cred pentru a le vedea ”.

Penticostalii au îmbrățișat ideea renastă a „puterii minții” și au adăugat miracolele vindecării și prosperității la ceea ce Bowler numește „o viziune electrificată a credinței”. Dacă acest mod de „a face pe Isus” tocmai fusese conectat, atunci publicarea cărții ”The Power of Positive Thinking” (1952) a lui Norman Vincent Peale a ridicat volumul la max.

Predicatorul din New York, care s-a născut metodist, apoi s-a născut din nou reformat, a inventat o formulă simplă – imaginează, roagă-te și actualizează – pe care guru-ul de autoajutorare o vând de atunci, un precursor al „mintei, trupului, spiritului”. tendință atât în ​​gândirea creștină, cât și în cea seculară în anii ’60 și ’70. Mesajul lui Peale a fost un mare succes în rândul credincioșilor, răspândindu-se rapid de la coastă la coastă. Colegiata sa de marmură de pe Fifth Avenue nu era decât loc în picioare. O familie a fost ferm plantată în primul rând cu fiul lor cel mic: numele lui era Donald J Trump.

Bowler spune că Evanghelia prosperității este rezultatul „Evangheliei americane a pragmatismului, individualismului și mobilității în sus”, în care credincioșii „au învățat să-și folosească experiențele de zi cu zi ca greutăți și măsuri spirituale”. Criticii Evangheliei prosperității rareori recunosc că „când mulți oameni spun „prosperitate”, înseamnă supraviețuire”, spune Bowler. Pentru mulți credincioși obișnuiți, este aceeași căutare a abundenței exprimată de teologii eliberării.

În timp ce SUA erau în creștere, Brazilia era în mijlocul propriei sale mari migrații. Între anii 1930 și 80, milioane de oameni au început să se mute în orașele mai centrale din nord-estul sărac, strămutate de fermierii care puteau folosi terenurile agricole sărace pentru pășunat. Sclavia se terminase în mod nominal în 1888, dar servitutea prin contract a continuat în unele zone din nord-est până în anii 1990. Orașele ofereau locuitorilor din nordul zonei rurale oportunități economice dincolo de cultivarea câmpurilor pentru cei care puteau fi descriși cu generozitate drept șefii lor. În 1960, São Paulo avea o populație de 4 milioane de locuitori; astăzi, zona urbană mai largă a crescut de cinci ori mai mult.

Penticostalismul a câștigat acțiune în rândul migranților săraci din mediul rural care s-au mutat la periferia orașelor mari în căutarea de muncă, precum Macedos. Aceasta a fost urmată de un fel de migrație inversă, pe măsură ce noii convertiți au dus religia înapoi acasă în comunitățile rurale sărace, unde Comunitățile de bază înfloriseră. Cercetările timpurii asupra convertiților penticostali au sugerat că ei erau cei mai săraci dintre săraci.

Pe măsură ce cadourile din SUA către America Latină merg, evanghelia prosperității este acolo odată cu lovitura militară. Cel mai bun și cel mai rău din acest etos muscular al SUA s-a scurs în Atlantic, atât prin cultură, cât și prin puterea militară. Începând cu anii 1950, mulți brazilieni din clasa de mijloc au crezut că cultura americană vorbește cu un sentiment strălucitor de progres pe care ar trebui să-l imite.

Macedo a înțeles ce aspiră să fie, dar și de unde a venit. Bisericile universale au început să ofere slujbe între orele 5 dimineața și miezul nopții pe parcursul săptămânii, înțelegând că cei mai mulți muncitori se străduiau să participe la orele standard. Mai mult decât atât, hrana spirituală de a merge la o slujbă înainte sau după o zi lungă de muncă era întăritoare. Pe măsură ce bisericile penticostale au început să se înghesuie în vitrinele favelelor națiunii, ele au devenit rapid instituții familiare, care erau semnificativ diferite de catedralele îndepărtate ale duminicii. Pastorii lor vorbeau în limba vernaculară de pe străzi, erau adesea de rasă mixtă și aveau puțină sau deloc educație teologică; predicile lor foloseau problemele cotidiene pentru a înțelege Biblia.

După sfârșitul dictaturii militare și a creșterii economice, prin anii 1980 și începutul anilor '90, Brazilia avea a 11-a cea mai mare economie din lume, dar indicatorii săi sociali erau similari cu țările africane sărace. După cum scrie Mariz: „mulți au deja o viață spirituală bogată, așa că urmăresc ceva care îi poate ajuta să înțeleagă și să facă față lumii în schimbare din jurul lor”.

Scaunele de aur de toaletă și jeturile private ale antreprenorilor din Evanghelia prosperității nu sunt un factor de descurajare, ci mai degrabă, pentru majoritatea credincioșilor adevărați, un semn al darurilor lui Dumnezeu. Descriși ca creduli, ei s-ar descrie ca fiind motivați. Dacă Macedo s-a ridicat de jos, eu de ce nu pot?

Predicatorii penticostali au avut întotdeauna priceperea de a schimba ideile consacrate. Preoții catolici au ajuns să semene cu birocrații detestați; Predicatorii penticostali arătau mult mai mult ca niște antreprenori inspiratori. Persoana obișnuită care caută avere o caută de obicei în termeni de promovare la locul de muncă, ajutând la ținerea creditorilor la distanță sau lansarea propriei afaceri mici. În timpul slujbelor, nu este neobișnuit să vezi închinători ținând în sus Biblii cu înștiințări de datorii sau bani.

Pe măsură ce următorii lui Macedo au crescut, el a folosit fonduri din turma lui pentru a cumpăra o rețea de televiziune, Record, în 1989. Astăzi, el este un miliardar care a primit tot ce deține de la credincioși – inclusiv singurul său fiu, Moysés, dat lui Macedo, pe stradă ca un copil de mama sa natală. Până în ziua de astăzi, evoluția economică a Evangheliei prosperității continuă. Bisericile mai mici practică ceea ce predică și devin sateliți pentru megabiserici înființate, „semănând” un procent din venitul lor bisericesc pentru a primi binecuvântările celor care au mai mult succes din punct de vedere material, deci mai devotați spiritual.

Amenințarea la adresa Bisericii Catolice a fost mult mai mare decât cea pe care o reprezenta teologia eliberării, iar Vaticanul a fost obligat să facă compromisuri. Reînnoirea Carismatică Catolică (RCC) a sosit în America Latină la începutul anilor 1970, cam în aceeași perioadă în care teologia eliberării a apărut și penticostalismul câștiga avânt. „În mod istoric, eliberațiștii au văzut carismaticii catolici ca cetățeni burghezi înstrăinați, cu înclinații politice de dreapta”, spune Chesnut. Importat în mare parte din SUA, „a găsit convingere că nu teologia eliberării”. În RCC, credincioșii ar putea avea Evanghelia sănătății și bogăției lor, dar își păstrează sfinții și păstrează legăturile cu Europa și ierarhia catolică.

„Între protestanți și carismatici catolici, evanghelia prosperității a devenit hegemonică”, spune Chesnut. „A venit din America Latină, dar acum este motorul credinței în Africa și în alte părți ale Sudului Global”. Brazilia a depășit recent linia în care acum există mai mulți penticostali și carismatici decât catolicii tradiționali, anulând 500 de ani în 40, și este în mare parte datorită Evangheliei prosperității.

Pentru o lungă perioadă de timp, oamenii au presupus că este o situație anormală regională. Așa cum vorbeau portugheză în timp ce toți ceilalți vorbeau spaniolă, ei îmbrățișau Biserica Duhului Sfânt mai degrabă decât Maria și Sfinții. Dacă tendințele recente sunt un indicator, restul Americii Latine ar putea fi și ea în pragul acestei revoluții teologice.

Cutremurul din 1976, care a lăsat o șesime din Guatemala fără adăpost, i-a văzut pe misionari din California sosind cu credința penticostală. Zelul lor misionar și un război civil sângeros, prezidat parțial de primul lider penticostal din lume, Efraín Ríos Montt, au văzut aproximativ 60 % din țară convertită – făcând-o proporțional cea mai penticostală națiune din lume. Lupii răpitori ai Papei Ioan Paul al II-lea urlă la ușile din El Salvador, Chile și Argentina, dar chiar și în fermecarea catolică a Mexicului, statul Chiapas a devenit recent penticostal majoritar. Deloc întâmplător, este și cel mai sărac și cel mai indigen stat al țării.

În 1984, la numai 16 ani după ce episcopii din Medellin au conturat pentru prima dată o justiție socială sub steagul eliberării, cardinalul Ratzinger era gata să emită ultimele rituri asupra mișcării. Ideea era pur și simplu prea radicală și una care era „incompatibilă” cu doctrina stabilită a Bisericii. Pentru mulți din interiorul și din afara Sfântului Scaun, a fost nimic mai puțin de erezie – și trebuia pedepsit în consecință.

Ratzinger l-a chemat pe Boff la Vatican pentru a răspunde pentru acuzațiile sale împotriva autoritarismului bisericesc, înainte ca lui Boff să i se dea un ordin de tăcere, despre care teologul Harvey Cox a sugerat că se datorează „energiei religioase de bază” pe care o reprezenta Boff. Ratzinger a continuat să-și apere poziția, chiar și după ce Boff a părăsit cu totul Biserica, sugerând că cenzura sa a servit ca un avertisment pentru alți teologi care aveau idei similare.

În august 1984, Cardinalul a emis un decret extraordinar, Libertatis Nuntius , o instrucțiune care răspunde mișcării latino-americane cunoscută sub numele de teologia eliberării, care solicita o reorientare radicală a Bisericii către justiția socială și economică. Ratzinger, viitorul Papă Benedict al XVI-lea, ar fi putut fi cunoscut drept „Rottweilerul lui Dumnezeu”, dar când a fost vorba despre învățăturile care puneau sub semnul întrebării ierarhiile și credințele stabilite, el a fost cățelul Papei Ioan Paul al II-lea . Împreună, cei doi anticomuniști fervenți au executat o lovitură bine planificată asupra unei mișcări pe care clerul ortodox a văzut-o ca marxism în pânză sfântă.

Ratzinger a avertizat că abaterea de la autoritatea papală risca „să provoace, pe lângă dezastrul spiritual, noi mizerii și noi tipuri de sclavie”. El credea că teologia eliberării submina sensul adevărului și al violenței. O doctrină „incompatibilă cu versiunea creștină a umanității”, avea, spunea el, un „nucleu ideologic împrumutat din marxism”. În opinia lui, marxiştii cred doar în lupta de clasă şi de clasă şi văd societatea ca fiind în mod inerent violentă. Asta nu lasă loc pentru etica creștină, cum ar fi binele și răul. Dezlegați de moralitate, marxiștii sunt apoi obligați să participe la luptă și să inverseze natura dominației prin stabilirea propriei lor scări de valori.

Unii au susținut că „preferința” pentru cei săraci a fost împotriva mesajului creștin universal

Așa a fost lovitura de ciocan a decretului lui Ratzinger, încât un necrolog timpuriu al mișcării din The New York Times a arătat că opoziția față de teologia eliberării era la fel de politică ca mișcarea însăși. Scrisă de Michael Novak, savant rezident în religie, filozofie și politici publice la American Enterprise Institute din Washington, DC, a susținut că „firul marxist” al mișcării a fost „doar unul dintre multele sale defecte. Este un halat cu multe culori vibrante.

Novak s-a opus teologilor care au luat teologia eliberării „în serios ca o teologie, mai degrabă decât să o considere doar o viziune politică”. Nu exista niciun motiv să confunde cele două mișcări, așa cum le vedea el: „nașterea conștiinței sociale în Biserică” și teoria dependenței seculare, ideea că dezvoltarea și îmbogățirea unor țări se întâmplă din cauza exploatării altora. Unul dintre argumentele sale cele mai convingătoare a fost că unele colțuri ale Bisericii Latino-Americane tradiționale anticapitaliste își vedeau societățile ca fiind capitaliste. Majoritatea țărilor din regiune, a susținut el, găzduiau economii „precapitaliste” care erau „dirijate în mod disproporționat de stat”.

Critica lui Novak poartă petele de ficat ale politicii externe și economice din perioada lui Ronald Reagan, crezând că „principalul dușman” al teologiei eliberării este SUA, o „ostilitate” despre care a spus „întruchipează un fel de teologie a eliberării” în sine. Respingând ideile occidentale despre „diferențe între religie și politică, biserică și stat, principii teologice și practica partizană”, eliberaționiștii care nu voiau să ia comuniune cu Augusto Pinochet amânau virtutea creștină de a-și iubi inamicul.

Din punct de vedere spiritual, criticile au fost mai puternice. Unii au spus că natura deschis politică a teologiei eliberării înseamnă că ea reduce mântuirea la acțiuni întreprinse de oameni, nu de Dumnezeu. Prin prioritizarea acțiunii sociale, a subminat, de asemenea, principiul răspândirii veștii bune și al salvării indivizilor suflet cu suflet. Unii au susținut că „preferința” pentru cei săraci a fost împotriva mesajului creștin universal. O Biserică care a venit de jos, așa cum a fost găsită în Comunitățile de bază, a alergat împotriva naturii ierarhice a Bisericii.

Poate cel mai puternic, teologia eliberării pur și simplu nu a rezonat niciodată puternic cu oamenii cărora trebuia să le servească. „În multe feluri, a fost o construcție excesiv de intelectuală”, spune Chesnut, o acuzație pe care mișcarea nu a reușit să o depășească niciodată. În același timp, multe dintre bisericile slujite de preoții de la teologia eliberării se îndepărteau de tradiții și „și-au curățat bisericile de sfinți”, spune Chesnut. Pentru atât de mulți catolici latino-americani, sfinții și Fecioara Maria au reprezentat o parte semnificativă a credinței lor. În cele din urmă, „aceste biserici parohiale eliberaționiste au ajuns să semene cu bisericile protestante”.

Dacă teologia eliberării ar fi putut reuși fără intervenția Vaticanului continuă să fie dezbătut. Nu conta. Numirea de către Ratzinger a episcopilor conservatori din America Latină a ajutat la sărarea pământului și a asigurat că mișcarea va fi limitată în mare parte la micile colțuri ale mediului academic. Fixați să lupte împotriva dușmanilor interni, ei nu au reușit să vadă ce se întâmplă prin vitraliile lor. Până în 1992, anul în care Boff a părăsit preoția înainte de a primi un al doilea ordin de tăcere, o biserică protestantă se deschidea la fiecare două zile în Rio de Janeiro. În curând, Biserica Universală a Împărăției lui Dumnezeu din Macedo deschidea două biserici noi în fiecare săptămână. Reflectând asupra timpului seismic, Ratzinger ar da vina pentru „exodul larg răspândit” al credincioșilor penticostalismului pe „politizarea credinței” prin teologia eliberării.

Au fost multe motive pentru care oamenii au început să se convertească, dar a face acest lucru ca reacție la politica unei mișcări care s-a luptat să treacă mult dincolo de cercurile intelectuale nu este unul dintre ele. Mâinile rafinate care au creat teologia eliberării în încăperile întunecate erau în contrast puternic cu palmele slăbite care strigau și aplaudau extatic și promiteau că puterea vindecării putea fi canalizată prin ele. Prea ocupați să încerce să învingă insurgența de la preoții latino-americani livrești, ei nu au reușit să vadă insurgența petrecându-se în afara zidurilor catedralei.

Chiar și atunci, s-a susținut că Vaticanul a reușit să distrugă oamenii, dar nu și ideile. După cum subliniază jurnalistul american John L Allen Jr , „cele patru elemente ale mișcării teologiei eliberării – opțiunea preferențială pentru săraci, păcatul structural, comunitățile de bază și metoda „vezi, judecă, acționează” – au rezistat în mare măsură testului timp.”

Chesnut susține că actualul președinte brazilian Lula și Partidul său Muncitoresc sunt moștenitorii mișcării Comunității de bază în care au crescut multe dintre figurile acesteia: „Lula și mulți alții au migrat în esență din Biserică pe măsură ce s-au politizat”. În mod ironic, Papa Francisc, cândva un oponent al teologiei eliberării, ar putea fi, de asemenea, unul dintre puținii susținători rămași, chiar dacă nu folosește în mod expres acești termeni. În 2022, succesorul lui Ratzinger, papa Francisc, a spus că, din punct de vedere sociologic, „Sunt comunist, la fel ca și Isus”. De asemenea, se zvonește că l-a consultat personal pe Boff cu privire la unele dintre enciclicele sale recente.

Dar realitatea crudă este că teologia eliberării, care dorea să construiască împărăția cerurilor pe pământul Americii Latine, s-a retras și mai mult în mediul academic, departe de forța mobilizatoare pe terenul pe care a promis cândva. Dacă ar fi prosperat fără hotărârea lui Ratzinger de a o înlătura este o întrebare vie, dar este una la care se poate răspunde cel mai bine prin creșterea continuă a penticostalismului și a Evangheliei prosperității în cei 40 de ani care au trecut. „Când ești sărac, ai adesea suferințe acute și imediate și cauți soluții imediate pentru ele”, spune Chesnut. „Problema cu teologia eliberării a fost că promitea soluții structurale pe termen lung”.

Preoții eliberării „au optat pentru săraci, dar săracii înșiși au optat pentru penticostalism”, spune Chesnut. Dar, pe măsură ce credința condusă de Duhul și doctrina ei de prosperitate își continuă marșul necruțător prin America Latină, este posibil ca ierarhia catolică ortodoxă din Europa, care a instigat războiul civil intelectual în propriile sale rânduri, să plătească cel mai mare preț.”

BERBEC Eşti cam nervos, dar nu trebuie să terorizezi pisoiul, căţelul sau... familia, pe cei dragi! Încearcă să te relaxezi cu muzică bună şi odihneşte-te, pentru că nervii nu sunt buni la nimic! Sâmbătă amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a perioadei, adică duminică, este mai bună. Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele sentimentale care trenează de ceva timp. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Mirări mari, dar pe măsură. Totuşi, o veste, o informaţie, te înviorează. Seara de duminică plăcută, dar cu gândul în altă parte. Trebuie să dai consistenţă strategiei tale.

TAUR Perioada zilei de sâmbătă te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi, cu anturajul. O veste te impresionează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil Oare nu ai suferit destule decepţii şi trădări ?! Se pare că nu, pentru că sâmbătă intenţionezi să te legi din nou la cap fară să te doară. Mai multă reţinere şi prudenţă – ăsta este sfatul meu! O zi buna pentru activitati de rutina. Duminică călatoriile sunt bine aspectate, fie ca sunt mai lungi sau mai scurte. Dar poate că rămâi acasă, este mai prudent! Intalneşte-te cu oameni care ştiu bancuri bune, au o atitudine optimistă care să te faca sa te simti bine şi confortabil.

GEMENI Schimbarea este bună din când în când, dar nu te poţi juca tot timpul cu propria imagine, ca pe un joc de calculator, dovedind astfel instabilitate. În weekend respectă promisiunile făcute! Sâmbătă odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se facă de râs! Evita subiectele despre secretele altora, limiteaza-te la modul monden şi superficial de abordare a discuţiei si totul o sa fie bine, sau foarte bine. În general o confesiune schiţeză şi o viitoare bârfă sau intrigă. Duminică nu eşti deosebit de inspirat aşa că lasă bizanteriile pentru altă dată. Odihneşte-te, relaxează-te, dă curs comodităţii şi simte-te bine!

RAC Este bine să nu te implici în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Sâmbătă ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta imediat acest lucru. Duminică cruţă-te un pic. Aşteaptă rezultatele demersurilor trecute. Uneori trebuie sa apesi pe frână, alteori pe accelerator. Astazi – ambreiajul! Adică deconectează-te de la toate sursele de toxicitate, materială, sau spirituală şi fă în aşa fel ca să fie sărbătoare în jurul tău!

LEU Acest weekend este un bun prilej să te odihneşti şi să te relaxezi. Oboseala cronică te-a ajuns din urmă şi trebuie să te refaci cât mai repede şi cât mai complet! Nu pleca la drum lung! Sâmbătă gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! În acest weekend din nou te nemultumeste un obiect mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost candva! Dar nu te multumi cu expresia fatalista “asta este” ci încearcă din greu să obţii ce doreşti!

FECIOARĂ Un climat un pic mai furtunos cu partenerul tău de viaţă! Probabil că e vorba de programul de weekend. Încearcă să negociezi şi să ajungi la un compromis care să fie avantajos pentru amândoi! Sâmbătă primesti o veste total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos si dezordine… Duminică este bine să te trezeşti târziu şi să te culci devreme şi mai tot ce faci ar trebui sa-ti iasă. Sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe.

BALANŢĂ Nu te lăsa impresionat de veştile din presă, dar nici nu pleca la drum lung! În acest weekend prevederea şi o planificare a timpului te fac să ai timp şi de odihnă, dar şi de distracţie. Viața, care nu tine deloc, dar deloc, seama de micile noastre planuri si dorinte, impinge viitorul unde vrea ea. Cam asta este toată filosofia… Stelele arata că sâmbătă ar trebui sa treci printr-un mic necaz personal, si conform modului tau de a fi iti trebuie solitudine si putin timp ca sa te obisnuiesti cu noile date. Duminica este mai bună dacă lipsa de evenimente te mulţumeşte.

SCORPION Timpul, trecerea timpului, este principalul tău aliat. În acest weekend nu forţa, nu pleca la drum lung. Conjunctura favorizează familia şi prietenii, procedează, deci, în consecinţă! Perioada este buna, astrologic vorbind, dar trebuie neapărat să termini proiectele începute în casă, sau pentru casă. Nu uita că suntem ceea ce ştim! Iar pentru marea majoritate a populaţiei inseamnă ca sunt ceea ce văd ei la televizor! Duminică evită cheltuielile extravagante, iar stelele sunt foarte sigure să te sfătuiască sa nu călătoreşti sub niciun motiv.

SĂGETĂTOR Alungă gândurile negre şi grijile financiare, în acest weekend aspectele bune indică o schimbare favorabilă în viaţa ta, de mai mare sau mai mica amploare, în special în domeniul sentimental! Un drum necesar. Atentie la viteza, sigur, a maşinii, dar şi la viteza cu care iti programezi evenimentele! Nu te grabi inutil cand orice ora este bună. O veste buna si una… aşa şi aşa. Nu uita că ai nişte proprietăţi aici, sau aiurea, care au nevoie de atenţia ta. „Ochiul stăpânului ingraşe turma de oi” – spune un proverb macedo-român. Iar daca nu ai nimic-nimic, nici o pisică acolo, eşti fericit că ai scapat de griji!

CAPRICORN Încearcă să fii mai flexibil şi mai tolerant cu familia, relaţia ta, în perioada acestui weekend. Nu primeşti nicio veste. Este de bine, înseamnă că totul este normal! Nu pleca la drum lung! O perioadă excelentă pentru finalizarea unor lucruri incepute, pentru înţelegeri strategice, în familie, cu partenerul, pe termen lung. Comunicarea ta este favorizată. Trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme. Asta te ajuta sa rezolvi multe probleme de imagine. Duminică ai vrea să te duci până la munte, dar pe de altă parte ai vrea să zaci în pat, la căldură şi cu pisica torcând hipnotic lângă tine! Parcă mai bine stai acasă!

VĂRSĂTOR Ţine-ţi prietenii aproape şi duşmanii şi mai aproape. Daca nu ştii ce se bârfeşte, nici nu ştii ce măsuri să iei! Sigur, dacă vrei să iei măsuri, pentru că o bârfă rămâne o simplă bârfă. În acest weekend horoscopul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “distracţii, petreceri şi pierdut timpul”. Şi cu norocul stai bine! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viaţă cotidiana. In orice caz trebuie, cu orice preţ, să termini ceea ce ai inceput. Mereu amâni, mai târziu, şi mai târziu. Atenţie să nu devină prea târziu!

PEŞTI În acest weekend încearcă, măcar încearcă, să nu mai vezi munţi acolo unde sunt doar muşuroaie, să nu exagerezi inutil obstacolele. Renunţă la încăpăţânarea care mai rău te încurcă! Sâmbătă este o zi favorabilă planurilor de viitor, în care visurile par uşor de realizat. Nu te repezi, asteapta confirmările. Ai şi un drum de făcut la capătul căruia te aşteaptă o discuţie cu partenerul de viaţă despre casă, maşină, împrumuturi... Timpul, însă, lucreaza in favoarea ta. Duminică, aspecte favorabile cu veşti bune de la prietenii, partenerii sau rude de la mare distanţă. Organizează mici distracţii şi mici petreceri-surpriză, ca în perioada sărbătorilor de iarnă!